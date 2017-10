FOTO VIDEO Titan, cel mai cunoscut robot din lume, a ajuns şi la Timişoara

Având o înălţime de doi metri şi un pic, Titan the Robot este un android controlat electronic, care reprezintă un concept unic, care arată că inteligenţa artificială şi inteligenţa umană pot face echipă bună. Robotul a fost adus la Timişoara pentru expoziţia Design in the Age of Intelligence.



Titan şi-a făcut apariţia azi la finalul unei conferinţe pentru studenţi, organizată de compania Flex şi Universitatea Politehnica, la Bibliotecă, şi i-a invitat pe tineri la evenimentul de mâine.





“Avem un invitat aparte, robotul Titan. Este un robot de divertimenst care va avea trei intervenţii speciale. Cred că va fi interesant mai ales pentru copii. Acest robot s-a născut în Marea Britanie. El permite interacţiunea dintre om şi tehnologie, cine a văzut Terminator îşi dă seama ce înseamnă un astfel de robot”, a declarat Adrian Dumbravă, manager la Flex România.