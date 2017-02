Deschiderea lotului II al Autostrăzii Lugoj – Deva, amânată pe termen nelimitat. Ministrul Transporturilor: „Şefii de proiect m-au minţit“

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a efectuat vineri o vizită pe tronsonul Lugoj – Deva, lot doi, a cărui deschidere a fost anunţată de mai multe ori, dar a fost amânată succesiv. Ministrul Transporturilor susţine că nu mai poate avansa un termen cu privire la deschiderea tronsonului de 15 km dintre Dumbrava şi Margina, urmând ca un expert să decidă până la sfârşitul săptămânii viitoare dacă autostrada se poate deschide, realizându-se în paralel lucrările care au mai rămas de executat.

„Am vrut să văd cu ochii mei care este stadiul lucrărilor pe acest tronson de autostradă. Odată cu începerea mandatului, domnul Grindeanu a cerut să deblochez procedurile birocratice care împiedică deschiderea tronsonului. Am chemat toţi factorii implicaţi şi am întrebat de ce nu putem deschide acest tronson. Au spus că nu sunt decât probleme de ordin birocratic. Am constatat că cei care au participat la acest proiect, m-au dezinformat total. Vor suporta şi consecinţele. A avut loc o şedinţă de Guvern în care am spus că va veni comisia în 6 – 10 martie. Comisia a fost prezentă şi a descoperit anumite neconformităţi, de care oamenii care se ocupau de proiect nu m-au anunţat. Este un lucru de neacceptat. Nu mai poate continua aşa sub nicio formă. Eu am înaintat un termen, bazat pe ce mi-au spus şefii de proiect. Au minţit”, a declarat Ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc a mai spus că „a fost o grabă nejustificată pentru deschiderea circulaţiei fără a lua în calcul câteva măsuri vitale pentru a deschide un sector”. Minsitrul a declarat că era nevoie de finalizarea auditului de rezistenţă rutieră, dar şi de montarea unor senzori care să arată eventuale probleme la structura autostrăzii. Cuc a mai spus că CNAIR a reuşit şi extinderea garanţiei de la 4 la 8 ani, „ţinând cont că antreprenorul a mai avut probleme pe un sector de autostradă (n.r. tronsonul demolat de pe Sebeş - Orăştie)”.

Ministrul Transporturilor a declarat, la Timişoara că data deschiderii autostrăzii va fi stabilită după ce un expert va emite un punct de vedere prin care să spună dacă lucrările care mai trebuie executate la tronsonul de autostradă pot fi realizate şi cu circulaţia deschisă.