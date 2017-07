Deputatul Marilen Pirtea: „Ne întoarcem la jungla academică din anii ’90?”

Un amendament al Comisiei pentru învăţământ din Senat la Legea privind aprobarea OUG 96/2016 aruncă în incertitudine legislaţia privind calitatea în învăţământul superior, crede deputatul Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara. Mai exact, este vorba de prevederea conform căreia numărul de studenţi raportat la numărul de cadre didactice să nu depăşească 35 la 1, fără a se face referire la modul în care aceasta va fi corelată cu legile calităţii.

„Mă alătur celor care cer retragerea propunerii. Consider că o decizie în acest sens poate fi luată doar după consultarea specialiştilor din Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau din asociaţiile profesionale. Universitarii performanţi, pe umerii cărora stă educarea generaţiilor viitoare ale României, trebuie să se pronunţe şi să ia atitudine în faţa acestui demers”, a spus deputatul PNL.

Marile Pirtea consideră că este evident pentru toată lumea că pregătirea unui actor este diferită de cea a unui economist, cea a unui fizician de cea a unui pictor, cea a unui inginer de cea a unui filozof sau cea a unui medic de cea a unui istoric.

„Grupele de lucru sunt diferite: un cadru didactic pentru un student la teatru, un cadru didactic pentru 2-3 studenţi la arte, un cadru didactic pentru 5-7 studenţi la medicină etc. Times Higher Education - World University Rankings, unul din cele mai importante clasamente mondiale în zona universitară, ne oferă câteva informaţii legate de raportul studenţi/cadre didactice la alte universităţi din lume: Medical College of Wisconsin - 0.6, Medical University of Viena - 2.9, Yale University - 4.4, Ecole Polytechnique Paris - Saclay - 4.8, Saint Petersburg State University - 5.2, California Institute of Technology - 6.9, Lomonosov Moscow State University - 7.7, Harvard University - 8.9, etc”, adaugă Marilen Pirtea.

Deputatul firmă că în anii ’90, învăţământul superior a „explodat” nu numai în România, ci în majoritatea ţărilor central şi est-europene.

„Probabil că s-au făcut mulţi bani în acei ani, cel puţin până la apariţia primelor reglementări legate de acreditare, în 1994. Ca fapt divers, aceste măsuri au fost întâmpinate cu proteste în universităţile private, atât între universitari, cât şi între studenţi. După aproximativ o decadă, în 2005, prin adoptarea unei legi a calităţii în învăţământul superior, mediul universitar românesc a marcat o nouă apropiere de valorile şi normele europene. În 2017, suntem martorii unei încercări de întoarcere la situaţia de dinainte de prima lege a acreditarii, adică la începutul anilor ’90”, a mai transmis Marile Pirtea, secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.