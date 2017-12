De ce crede un deputat PSD că e necesară o dezbatere pe tema abuzului sexual la locul de muncă: „Dacă îi faci cu ochiul unei colege e abuz sexual?“

Semnatar al unora dintre cele mai scandaloase propuneri legislative iniţiate de deputatul Cătălin Rădulescu, printre care şi cea de modificare a Codului Penal pentru stabilirea unui prag la abuzul în serviciu sau abrogarea articolului care incriminează folosirea abuzivă a funcţiei în scopul obţinerii unor favoruri sexuale, deputatul PSD de Timiş, Matei Suciu susţine că orice propunere e binevenită şi trebuie discutată.

„O iniţiativă legislativă este dezbătută în Parlament şi e firesc să apară tot felul de iniţiative legislative de modificare a legilor pentru că asta e meseria noastră. E de bun augur orice dezbatere care are loc întâi pe comisii şi după aceea în plen. Orice propunere legislativă merită a fi dezbătută. Chiar dacă nu subscriu întru-totul, dar sunt prevederi foarte bune acolo. Sunt prevederi pe care le regăsim în legislaţia europeană internaţională, de executare a pedepsei la domiciliu, spre exemplu, care aduce beneficii statului român. În primul rând degrevează penitenciarele şi nu mai suntem pasibili de amenzi. În al doilea rând, cheltuielile cu un deţinut sunt considerabile, iar în situaţia în care detenţia s-ar executa la domiciliu, acestea ar scădea esenţial. Dacă în alte ţări, cu tradiţie în democraţie în ceea ce înseamnă Codul Penal se poate, de ce nu s-ar putea şi la noi? De ce să nu discutăm? De ce să nu dezbatem? Ăsta e rolul Parlamentului”, a declarat Matei Suciu.

Deputatul de Timiş a declarat că nu împărtăşeşte în totalitate initiativa legislativă a lui Rădulescu, care a anunţat între timp că o şi retrage, dar susţine că orice dezbatere, inclusiv pe tema abuzului sexual la locul de muncă, e de bun augur. Întrebat ce se mai poate parlamenta pe această temă, deputatul a explicat. „În primul rând ne trebuie definiţia abuzului sexual la locul de muncă. Ce presupune abuzul sexual la locul de muncă? Dacă îi faci cu ochiul unei colege de serviciu, înseamnă că ai făcut un abuz sexual? Poate i se pare că ai făcut cu ochiul. Poţi să fii pasibil de ani grei de puşcărie din cauza asta? De aceea, trebuie modificate mai multe noţiuni. Cu siguranţă, prin abuz sexual nu putem înţelege neapărat violul, pentru că violul este pedepsit printr-un alt articol din Codul Penal”, a declarat Suciu, declarat printr-o sentinţă definitivă incompatibil.

Semnatar şi al unei iniţiative legislative prin care Cătălin Rădulescu a propus ca incompatibilitatea şi conflictul de interese să se prescrie în termen de trei ani de la data săvârşirii faptei, Suciu susţine că această iniţiativă nu are legătură cu situaţia sa personală. „Vă spun întâi situaţia în care am fost eu şi mai sunt, deocamdată. Mie mi s-a declarat o incompatibilitate prin faptul că am apărut în documentele unei societăţi comerciale declarate inactive din punct de vedere economic. Eu am fost administrator. Am crezut că neavând activitate, firma a fost desfiinţată. Cei de la ANI m-au descoperit ca administrator. M-am dus în instanţă şi am spus că nu am avut ce să administrez. Deci, spiritul legii nu a contat. A contat un cuvânt, că a scris acolo administrator. Nu e doar cazul meu. Sunt cazuri nenumărate care după legea bunului simţ nu stau în picioare”, a declarat Matei Suciu. Deputatul a declarat că „dacă eu eram prins că am nişte câştiguri financiare sau de orice altă natură prin faptul că am fost administrator şi aş fi avut anumite avantaje, cu siguranţă merita să răspund pe Cod Penal sau pe altă zonă”.