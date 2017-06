Cum a scăpat de închisoare doctoriţa găsită la percheziţii cu peste 200.000 de euro pe care nu i-a putut justifica

Condamnată în primă instanţă la patru ani de închisoare cu executare, doctoriţa acuzată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş că „nu refuza nimic” a obţinut în apel o sentinţă de condamnare cu suspendare, fiind achitată pentru opt din cele 17 acte de luare de mită de care a fost acuzată.

„ Consider că achitarea doamnei doctor de către Curtea de Apel Timişoara pentru un număr de opt acte materiale, pentru care judecătoarea Dumbravca Cernuş de la Tribunalul Timiş a condamnat-o iniţial la patru ani cu executare, ar trebui să atragă atentia CSM asupra modului în care oamenii sunt trimişi la închisoare doar în baza unor prejudecăţi ale doamnei judecător Cernuş Dumbravca, care mai are ca antecetende şi condamnarea fără probe a comisarului şef Ţurai la o pedeapsă de 2 ani, iar ulterior Curtea de Apel l-a achitat tot pentru lipsă de probe! Cum e posibil ca doamna judecător Cernus să condamne în lipsa unor probe de vinovăţie şi totuşi Consiliul superior al Magistraturii să nu dispună nicio măsură pentru evitarea unor astfel de abuzuri judiciare? Toţi cei care cred că prin executarea unor oameni nevinovaţi în baza unor prejudecăţi sau înscenări vor atinge apogeul carierei profesionale se înşală amarnic. Vor avea exact soarta procurorului Negulescu de la Ploieşti, a Cameliei Bogdan şi aşa mai departe”, a declarat avocatul doctoriţei Rămneanţu, Florin Kovacs pentru banatenii.ro.

Chiar dacă a scăpat de închisoare, fiind condamantă cu suspendare, doctoriţa Rămneanţu rămâne fără cei 215.000 de euro, găsiţi la percheziţii, care nu au putut fi justificaţi. De asemenea, prin sentinţă emisă, judecătorii i-au interzis Cameliei Rămneanţu să practice medicina timp de un an de zile de la data rămânerii definitive a sentinţei.

Acuzaţiile aduse medicului



Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Camelia Rămneanţu „nu refuza nimic” din ce îi ofereau pacienţii. O înregistrare de la dosar o arată pe o pacientă care îi spune medicului că a fost la mormântul lui Arsenie Boca şi a pus „un leu” şi pentru medic. „M-am rugat la, la, la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Am fost şi am pus, am pus şi din partea dumneavoastră, un leu din partea mea, din partea mea”. Când aude, medicul vrea să îi dea mita primită înapoi pacientei. „Păi trebuie să vă luaţi banii atuncea. Pe leul pentru....”. Din înregistrări reiese că pacienta refuză să ia plicul înapoi şi i-l lasă doctoriţei.