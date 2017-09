Cum s-a transformat centrul Timişoarei într-un mic orăşel maghiar, în acest week-end FOTO

Un mare târg meşteşugăresc cu produse tradiţionale maghiare, mâncare din bucătăria ungurească, muzică pe toate gusturile, sunt câteva din ofertele celei de-a doua ediţii a Zilelor Culturale Maghiare de la Timişoara.

Evenimentul a început aseară cu discursurile oficiale de pe scena din faţa Operei. La fel ca anul trecut, primarul Nicolae Robu a ţinut un discurs care a mers la sufletul maghiarilor din capitala Banatului.

După ce a vorbit despre furtuna cumplită de duminica trecută, care a afectat comunitatea timişoreană, Robu a cerut să se păstreze un moment de reculegere pentru cei doi timişoreni care şi-au pierdut viaţa.

„Acea furtună cumplită ne-a afectat pe toţi fără să ne întrebe dacă suntem români, maghiari, germani, sârbi, bulgari, croaţi, evrei şi aşa mai departe. Împreună am suportat consecinţele, împreună am acţionat şi mai avem de acţionat pentru a depăşi toate consecinţele acelei furtuni. Şi le vom depăşi”, a spus Robu.

Consulul onorific Tamas Peter, Nicolae Robu, Imre Farkas si Halasz Ferencz, preşedinte UDMR Timiş



Primarul a susţinut că este mândru să fie primarul unui oraş ca Timişoara, care în lungul secolelor a fost un exemplu de convieţuire multietnică, multiconfesională şi multiculturală.

„Timişoara este un oraş în care oamenii au ştiut să se respecte unii pe alţii, să fie toleranţi unii cu alţii, să împărtăşească fiecare din valorile celuilalt. M-am bucurat când anul trecut domnul consul onorific al Ungariei a venit la mine cu această iniţiativă de a organiza şi la Timişoara Zilele Culturii Maghiare.

Am fost încântat când prima ediţie a fost o aşa reuşită. Sunt convins că va fi o lungă tradiţie a acestui eveniment şi că ne vom bucura împreună de tot conţinutul lui, în primul rând dumneavoastă, comunitatea maghiară, şi alături de dumneavostră, noi toţi ceilalţi.

Fiecare etnie trebuie sprijinită să îşi păstreze specificitatea, să-şi ducă mai departe tradiţiile. Îmi exprim speranţa că dumneavoastră, comunitatea maghiară, aveţi în Timişoara toate condiţiile în acest sens. Vă asigur de tot sprijinul meu, ca toate instituţiile dumneavoastră să aibă cele mai bune condiţii de funcţionare”, a mai declarat Robu.



Din 2016, viceprimarul Timişoarei este Imre Farkas, un reprezentant al comunităţii maghiare.

„Imre Farkas îmi este un colaborator excelent. Îi mulţumesc pentru sufletul pus şi competenţa cu care îşi exercită prerogativele”, a punctat Robu.

„Ne-am făcut un atu în Timişoara prin faptul că trăim în această diversitate. Am încercat să valorificăm acest lucru şi pentru titlul de Capitală Culturală Europeană. Şi am reuşit. Am avut în proiectul de candidatură şi sprijin din Ungaria şi Serbia, din toate oraşele cu care noi avem relaţii excelente. Avem multe de făcut ca în 2021 să fim tot împreună, la superlativ”, a încheiat Nicolae Robu.