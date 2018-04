Cum poate un cetăţean să ajungă administrator de bloc. „E foarte stresant. În fiecare bloc ai câte un «nebun»“

Oricine doreşte să fie administrator de bloc trebuie să obţină un atestat în acest sens, iar cine doreşte să obţină un atestat trebuie să urmeze un curs organizat de o entitate acreditată în acest sens. Preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT) Petru Olariu susţine că munca de administrator de bloc este una dificilă, administratorii fiind nevoiţi să facă faţă unui lung şir de probleme ale locatarilor, iar suspiciunile de fraudă cărora administratorul trebuie să le facă faţă la un moment dat sunt inevitabile.

„E foarte stresant pentru că în fiecare bloc ai câte un «nebun» care te face hoţ şi tu nu eşti. Tu eşti între ciocan şi nicovală. Comiterul nu funcţionează, Adunarea Generală nu funcţionează şi trebuie să ai nervi pentru toate. Nu e aşa uşor să fii administrator de bloc. Sunt blocuri care au o grămadă de instalaţii, trebuie să cauţi firmă, să repare. Nu e aşa simplu. După aceea mai vine nu ştiu care cu reclamaţie. Nu contează că e întemeiată sau nu, tu trebuie să te duci să dai explicaţii”, a explicat Petru Olariu.

Cristian Murărescu este inginer şi are 28 de ani. La 23 de ani, când s-a întors în luna de miere, s-a trezit administrator numit de către asociaţie. A fost unul dintre cei mai tineri administrator de bloc din ţară. „Am îmbrăţişat ideea pentru că îmi doream un job care să nu mă pună în situaţia de a fura sau a minţi”, spune tânărul care are acum în administrare cinci blocuri, dintre care două noi.

Munca nu este una uşoară. „De obicei, blocurile sunt deja vechi şi cam absolut tot ce înseamnă instalaţii, acoperiş sunt deteriorate şi necesită înlocuiri. Eu de când am luat blocurile, cam asta fac într-una. M-am obişnuit cu ei. Am învăţat cum să îi abordez şi nu am niciun rău – platnic”, susţine Cristian, care s-a confruntat cu acuzaţiile nefondate ale locatarilor

„Uneori, oamenii sunt încăpăţânaţi şi nu au dreptate. Mă acuză că fac mânării, că sunt mână în mână cu nu ştiu cine. Sunt acuzaţii de doi bani, dar sunt. Ei îşi declară bileţelul cu apă şi greşesc, iar când eu introduce datele corect, până le explic, mă acuză că îi fraudez, că mă dau în judecată, că fur apă”, susţine tânărul, care vrea să renunţe la job-ul pe care îl are şi să se axeze doar pe administrarea blocurilor. Cristian susţine că bătrânii sunt locatarii ideali. „Am luat două blocuri noi, pline cu tineri care şi-au cumpărat locuinţe cu prima casă. E mai dificil de lucrat cu tinerii decât cu pensionarii, care îşi pun banii deoparte. Au mentalitate mai bună în chivernisirea banilor”, a mai declarat tânărul.

Cristian Murărescu crede că fiecare persoană are de la Dumnezeu un dar, iar darul său este de administrare. „Sunt persoane care au daruri de la Dumnezeu. Altul are darul să fie doctor, altul profesor. Altul are darul administrării. Pentru că implică mult lucru cu oamenii, un administrator trebuie să facă faţă acuzaţiilor nedrepte din partea locatarilor sau a unor persoane aflate sub influenţa alcoolului”, a mai declarat Cristian, potrivit căruia un există şi administratori care îi fraudează pe locatari, acesta fiind şi motivul pentru care lege prevede nişte măsuri de siguranţă astfel încât să locatarii să poată desemna ca administrator o persoană de încredere.