Condiţii ca în lagărele de concentrare într-un spital din Timişoara: „Nu s-a făcut mai nimic acolo de zeci de ani”

"Cea mai mare parte a Spitalului are deja altă faţă"

P.S. Conducerea spitalului mi-a explicat că a fost nevoită să cazeze bolnavi în acele saloane groaznice -acesta este termenul pe care-l consider potrivit realităţii!-, neavând alternativă (saloanele în discuţie sunt deja intrate în reabilitare, le-au fost schimbate uşile şi geamurile şi răzuiţi pereţii în vederea zugrăvirii; în curând, şi ele vor arăta ca cele din pozele de mai jos)”.

“În mediul online şi pe posturile naţionale TV fac vâlvă nişte poze din Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara. Din păcate, acele poze sunt actuale şi prezentarea lor este legitimă. Ceea ce este, însă, incorect este că nu se spune că cea mai mare parte a Spitalului are deja altă faţă, aşa cum puteţi vedea în pozele de mai jos. După zeci de ani -aproape o jumătate de secol!- în care nu s-a făcut nimic, acum se desfăşoară o mulţime de lucrări! Şi asta, pt că, în timp ce predecesorilor decidenţi de pe parcursul acelor zeci de ani nu le-a păsat, mie îmi pasă! Ironia sorţii este, ca de obicei, că nimeni nu a spus nimic când nu s-a făcut nimic, vinovaţii nefiind deranjaţi, vâlva este acum când se face şi multe sunt deja făcute! Dar, eu merg înainte cu fruntea sus! Cu conştiinţa împăcată că mi-am făcut şi îmi fac datoria!

„La secţia de Pneumologie nu s-a mai făcut nimic de 20 de ani. Anul trecut a început să se lucreze, să se refacă secţia. S-a făcut deja parterul şi acum se lucrează la etajul I şi II, pe jumătate de aripă. Salonul care a apărut în poze este unul dintre saloanele dezafectate. Tencuiala e dată jos. Acolo s-a schimbat geamul, urmează să fie tencuit şi aşa mai departe. Problema este că sunt foarte mulţi pacienţi. Şase saloane sunt modernizate. Se modernizează jumătate din secţia de la etajul I şi jumătate din secţia de la etajul II. Jumătate sunt modernizate, jumătate încă nu. La acestea se lucrează, se scoate tencuiala, se schimbă instalaţiile, geamurile, uşile. E un risc de muncă, nu avem ce face. Acolo e o improvizaţie. Varianta e să nu internezi. Că nu ai unde să-i trimiţi. Nu mai există în zonă alt spital de pneumologie, vin la noi din ţară, de la Hunedoara, Caraş-Severin. Un pacient cu suspiciune de TBC nu ai cum să-l trimiţi în alt spital. Nu te poţi juca. Sunt saloane pentru cei cu TBC, pentru cei suspicionaţi de TBC şi pentru cei cu patologii pulmonare. Asemenea probleme nici nu-ţi ia alt spital. E ca şi cum eu vreau să interenez la infecţioase un pacient de la neorologie, numai pentru că am locuri. Nu pot!”, a declarat medicul Virgil Musta, purtător de cuvânt la Clinica de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara.

Imaginile din Clinica de Boli Infecţioase „Victor Babeş” au fost postate de o tânără din Timişoara, care are un bunic internat acolo.



„Nu mai am cuvinte să comentez…. Cred că imaginile spun totul. Spun doar că mai trebuie să mergeţi la multe concerte, cu spectacole ale marilor artişti, pentru a aduce spitalul la nişte condiţii puţin mai ridicate decât cele din lagărele de concentrare. Donaţi în continuare bani pentru a creşte buzunarele celor aflaţi la conducere!!! Şi, sfatul meu, încercaţi să vă păstraţi sănătoşi. Dacă ajungeţi aici, mai mult ca sigur că mult nu o veţi mai duce”, a scris Anamaria Czap.

Spitalul de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara a trecut de la Ministerul Sănătăţii la Primăriei, care a şi demarat, în 2017, reparaţii capitale.



Primarul Nicolae Robu spunea atunci că imobilul este într-o stare stare avansată de degradare.

„Este în ultimul hal. Nu pot să înţeleg cum s-a putut lăsa un spital atât de important cum este spitalul de boli infecţioase să ajungă în halul în care a ajuns. Nu s-a făcut mai nimic acolo de Dumnezeu ştie câte zeci de ani. Acum, am demarat un program amplu, am spus conducerii spitalului să solicite tot ce trebuie făcut, pentru că vim oferi tot suportul”, a declarat primarul Timişoarei, la începutul anului trecut.



În 2017, spitalul a avut probleme mari cu Casa de Asigurări, pentru că a ajuns să-şi consume toate fondurile, iar cei de CJAS au refuzat suplimentarea contractului. „Când e vorba de boli infecţioase, nu poţi să te limitezi la estimări. Am intervenit şi eu, am susţinut conducerea spitalului şi am venit cu sprijin financiar de la primărie”, a mai spus Robu.