Caravana Metropolis la Timişoara - filme de Oscar în aer liber în Parcul Rozelor

Caravana va poposi între 11 – 16 iulie la Timişoara, în Parcul Rozelor şi, de marţi până duminică, vor putea fi urmărite câte şase filme noi premiate la Cannes, Globurile de Aur, nominalizate sau laureate ale premiului Oscar. Proiecţiile vor începe de la 21:30, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Programul festivalului include unele dintre cele mai bune filme ale anului, care au înregistrat succes atât din partea criticilor, cât şi din partea publicului. Acestea vor putea fi urmărite în condiţiile unei săli de cinema moderne, la standarde de calitate europene, pe un ecran gonflabil de 120 m² şi singurul proiector digital mobil din ţară, de 17.000 lumeni.

Filmele din selecţia oficială, drame, thrillere, comedii şi documentare pentru toate gusturile şi vârstele, care vor putea fi văzute în Arad, în cadrul Caravanei Metropolis, sunt:

11 iulie: PERFECT STRANGERS, în regia lui Paolo Genovese, distins cu Premiul Juriului la Tribeca Film Festival şi Cel mai bun

scenariu la Festivalul Internaţional de Film de la Cairo. Fiecare dintre noi are trei vieţi: una publică, una privată şi una secretă. În timpul unei cine, un grup de prieteni decide să facă un fel de joc de adevăr sau provocare, prin punerea telefoanelor mobile pe masă. Pe durata cinei, mesajele şi apelurile telefonice sunt partajate între ei, făcându-şi publice unul altuia secretele.

12 iulie: HELL OR HIGH WATER, în regia lui David Mackenzie cu 4 nominalizări la Oscar, 3 nominalizări la Globurile de Aur, în competiţia Un certain regard la Cannes 2016 ne spune povestea a doi fraţi din Texas, Toby (Chris Pine), şi Tanner (Ben Foster), care se reunesc după ani la rând în care drumurile li s-au despărţit, pentru a jefui filiale ale băncii care ameninţă cu executarea silită afacerea familiei lor. Pentru ei, jafurile nu sunt decât un ultim resort disperat de a-şi pune la adăpost viitorul care le-a fost răpit. O vreme se pare că răzbunarea merge ca pe roate, dar totul se schimbă din momentul în care pe firul investigaţiei intră un ranger texan, Marcus (Jeff Bridges), care, la rândul său, caută să facă ultima mare “captură” din carieră înainte de a se pensiona.

13 iulie: THE SALESMAN, în regia lui Asghar Farhadi a câştigat Premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin în 2017, Premiile pentru Cel mai bun scenariu şi Cel mai bun actor la Cannes 2016. Sinopsis: Forţaţi să îşi schimbe locuinţa din cauza construcţiilor care au loc în clădirea învecinată, Emad şi Rana se mută într-un apartament în centrul Teheranului. Un incident care are legătură cu fostul chiriaş va schimba dramatic viaţa tânărului cuplu.

14 iulie: EU, DANIEL BLAKE, în regia lui Ken Loach, premiat cu Palme d’Or la Cannes 2016, Premiul BAFTA pentru Outstanding British Film of the Year şi premiul Cesar pentru Cel mai bun film străin. Sinopsis: Daniel Blake este un bărbat trecut de 50 de ani din nord-estul Angliei care se îmbolnăveşte şi are nevoie de asistenţă socială din partea statului. În timp ce se chinuie să învingă sistemul birocratic pentru a obţine acest ajutor, el o întâlneşte pe Katie, care ar vrea să scape de la azilul pentru nefamilişti, dar pentru asta trebuie să accepte un apartament la sute de kilometri distanţă. Recomandare de vârstă: AG.

15 iulie: MOONLIGHT, câştigătorul premiului Oscar pentru Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun actor într-un rol secundar şi al Globului de Aur pentru Cel mai bun film urmăreşte un tânăr american de culoare, din copilărie şi până la maturitate, în timp ce se străduieşte să-şi găsească sensul în lume.

16 iulie: VIAŢA MEA DE DOVLECEL, în regia lui Claude Barras, a fost nominalizat la Oscar în 2017 pentru Cel mai bun lungmetraj de animaţie şi este câştigător al premiului pentru Cel mai bun film de animaţie la European Film Awards. Sinopsis: După dispariţia mamei lui, Dovlecel se împrieteneşte cu Raymond, ofiţerul de poliţie care îl va însoţi către noua lui viaţa la casa de copii. Eroului nostru îi va fi greu la început să îşi găsească locul în acest mediu nou şi, adesea, ostil. Dar cu ajutorul lui Raymond şi a noilor prieteni, Dovlecel va învăţa să aibă încredere în ceilalţi şi chiar va realiza ce înseamnă dragostea.

Detalii despre filme şi program găsiţi pe site-ul http://www.cinemainaerliber.ro/timisoara/.

Caravana Metropolis - Cinema în Aer Liber este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei; proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara.

Sprijinim candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

Sponsori: AXN, Persil.

Recomandat de Prima TV şi susţinut de Europa FM.

Parteneri media: Music Channel, Radio România Cultural, Hotnews, Vice, Cinemagia, Movie News, AARC, Blog de Cinema, Urban.ro, Umblat.ro.

Parteneri media locali: TVR Timişoara, Radio Timişoara, Zile şi Nopţi Timişoara, Ziarul Actualitatea, deBanat.ro, TION, Ziarul Timişoara, Banatul Azi, Timisplus, Vestic, Evenimente Bănăţene, Pagini de Cultură, Timişoara Azi, AroundTM, Star Magazin, Zona de Vest.