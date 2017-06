Boala mâinilor murdare: care este diferenţa între hepatita de tip A, B şi C

Hepatita este dată de mai mulţi viruşi. Poate fi hepatita A, B, C, D, E, F şi G. Dacă vă confruntaţi cu greţuri, vărsături, dureri abdominale, oboseală, astenie, iar pielea se colorează în galben, aţi putea avea hepatită. „Hepatita reprezintă inflamaţia ficatului, care poate fi cauzată de viruşi, precum şi substanţe toxice medicamentoase sau nemedicamentoase, dar şi alţi factori imunologi pot duce la această boală. Noi, la Clinica de Boli Infecţioase, vorbim de virusurile hepatitice A, B, C, D şi E, în principal”, spune medicul Virgil Musta, de la Clinica „Victor Babeş” din Timişoara.



La hepatita A se mai spune şi „boala mâinilor murdare“. Se transmite printr-o igienă deficitară. „Virisul se elimină prin scaun. De câte ori megi la toaletă şi nu te speli sau mănânci, atungi diferite obiecte, poţi transmite virusul. În general e boala coplăriei, pentru că apare în prima parte a vieţii şi se vindecă fără sechele. Poate evolua cu forme uşoare sau severe, dar regula este vindecarea. Cele mai multe forme sunt cele inaparente, în care oamenii nici nu ştiu că au făcut boala, dar se imunizează. Poate apare icterul sau coloraţia galbenă a tregumentului, e semnul care ne face să ne gândim la această afecţiune”, spune Virgil Musta.

Hepatita se diagnostichează prin investigaţii de laborator, iar tratamentul este la pat, cu regim dietetic destul de strict şi vitaminoterapie.



„Boala poate fi prevenită prin vaccinare. Vaccinul pentru hepatita A intră în Programul Naţional de Vaccinare, motiv pentru care în ultimul timp au şi scăzut numărul de cazuri de hepatită”, a adăugat Musta.

Hepatita B şi C

Hepatita de tip B şi C se transmite pe cale parenterală, sexuală sau de la mamă la făt. „Transmiterea se face prin injecţii sau manevre chirurgicale, frecvent apărând la persoane care se droghează intravenos. Pe cale sexuală este, de asememena, frecvent transmisă hepatita B, mai rar hepatita C –unde principal este transfruzia de sânge. În cazul în care mama este bolnavă de hepatita B şi nu se iau măsurile de prevenţie, ea poate transmite fătului această boală, la naştere. Este o formă de hepatită mai severă decât cea dată de virusul A. B-ul se cronicizează într-un procent între 20 şi 50 la sută, iar C între 50 şi 70 la sută. Majoritatea cazurilor pot evolua spre hepatita cronică agresivă, ciroză hepatică sau să prezinte cancer hepatic”, a explicat Virgil Musta.

Formele severe pot evolua cu insuficienţă hepatică, comă şi chiar deces, afirmă medicul. „Semnele sunt asemănătoare cu hepatita A. Greţuri, vărsături, colici abdominale, astenie, iritabilitate, insomnie nocturnă, somnolenţă în timpul zilei. Aici apar şi dureri articulare migratorii, în special pe articulaţiile mari”, a mai spus Musta.

Hepatita B şi C au un tratament specific. Sunt două programe naţionale, pentru care se pot depune dosare, sunt tratamente scumpe, dar dacă pacienţii îndeplinesc anumite condiţii, ele sunt gratuite.

„Important este să ştim că pentru hepatita B există profilaxie specifică, există vaccin. Şi acesta este în Programul Naţional de Vaccinare, se face la naştere. Trebuie să efectuăm această vaccinare. Dacă nu s-a făcut la naştere, oricând în timpul vieţii se poate face. Să nu existe riscul să contactezi boala, care poate fi mortală”, a afirmat Musta.



Celelalte virusuri hepatice apar pe fondul apariţiei hepatitelor A, B şi C, boala fiind în stare agravantă.