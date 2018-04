Muncitorii Enel au remediat o defecţiune după o lună de la sesizare. Angajaţii s-au mobilizat abia după intervenţia presei: „Am dat şi câte două telefoane pe zi“

Rezolvarea unei defecţiuni care a provocat o cădere de tensiune din cauza căreia o familie nu a putut folosi maşina de spălat a durat aproape o lună. Totul s-a întâmplat într-un bloc din Timişoara, acolo unde M.H. deţine un apartament. În data de 2 aprilie 2018, femeia a constatat că nu îi mai funcţionează maşina de spălat. Fentu că aparatul este încă în garanţie, timişoreanca a chemat firma de service, care i-a comunicat că maşina este funcţională, dar nu funcţionează din cauza unei problem la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

În aceeaşi zi, femeia a pus mâna pe telefon şi a sunat la Enel.

M.H. este proprietara unui apartament din Timişoara. „Mi-au tot spus să aştept că «venim astăzi, venim astăzi». În data de 13 aprilie, după multe telefoane, seara la 21.00 am primit un telefon şi la 21.30 au venit o echipă de la Enel. Au constatat că într-adevăr e tensiune mică. Au lăsat totul baltă şi au spus că luni sau marţi (n.r. peste trei – patru zile) va veni o echipă de clablaj să remedieze defecţiunea. Am aşteptat luni, marţi, miercuri, joi vineri. Am dat şi câte două telefoane pe zi. Probabil ei sunt mulţumiţi că merge becul şi un frigider vechi, micuţ, care probabil nu este atât de sensibil la căderile de tensiune”, povesteşte femeia.

M.H. a declarat că şi-a arătat disponibilitatea de a chema o firmă de instalaţii electrice pentru remedierea defecţiunii, dar problema fiind, pe reţea, în afara apartamentului său, femeii i s-a transmis că nu are voie să intervină. Exasperată, timişoreanca s-a adresat în urmă cu două zile ziarului „Adevărul”, sesizând problema.

Problema rezolvată în două zile

În urma sesizării formulate de M.H., ziarul „Adevărul” a transmis în seara zilei de 23 aprilie o solicitare companiei Enel. Am soliciat Enel să comunice un punct de vedere pe cazul sesizat de M.H., iar în cazul în care problema se confirmă să se comunice care este motivul pentru care nu s-a putut interveni până în data de 23 aprilie. Marţi, 24 aprilie Enel a comunicat şi răspunsul. „Constatarea la adresa respectivă a fost realizată la începutul lunii aprilie, fiind evidenţiată necesitatea refacerii branşamentului de către o societate contractată, în vederea eliminării problemelor privind fluctuaţiile de tensiune. Lucrarea este în curs şi are ca termen de finalizare ziua de miercuri, 25 aprilie 2018”, au transmis reprezentanţii Enel.

Miercuri 25 aprilile, la două zile de la sesizarea „Adevărul”, M.H. a confirmat că Enel a rezolvat problema sesizată în urmă cu aproape o lună.