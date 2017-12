Acuzaţii de tortură şi tentativă de omor în cazul „malpraxisului poliţienesc“ de la Timişoara. Cum sunt motivate acuzaţiile

Acuzaţii grave formulate la adresa celor patru poliţişti şi patru jandarmi din Timişoara acuzaţi că au bătut doi tineri confundaţi cu un infractor. Într-o plângere penală depusă prin intermediul avocatului său la Parchetul Militar Timişoara, Bogdan Dragoş, una dintre victimele din dosar, îi acuză pe oamenii legii, puşi oficial sub acuzare pentru purtare abuzivă şi complicitate la purtare abuzivă, de: tortură, tentativă de omor calificat, lipsire de libertate în mod ilegal abuz în serviciu şi accesare ilegală a unui sistem informatic.

În plângerea depusă la Parchetul Militar, avocatul lui Bogdan Dragoş solicită extinderea urmăririi penale pentru tentativă de omor argumentând prin faptul că „acţiunile ( loviturile) şi inacţiunile ( neacordarea ajutorului medical în momentele critice) întreprinse de făptuitori au condus, în mod cert, la punerea în pericol a vieţii subsemnatului Dragos Bogdan”. „Din raportul preliminar întocmit de medicul legist rezultă în mod expres punerea în pericol a vieţii şi gravitatea faptelor. Prin imobilizarea subsemnatului şi aplicarea de puternice lovituri atât în zona capului cât şi în zona toracelui făptuitorii au urmărit şi au conştientizat urmările faptei lor! De asemenea, vă rog să ţineţi cont şi de numărul ridicat al subiecţilor activi ai infracţiunii care m-au lovit în acelaşi timp în locuri expuse şi vitale!”, se arată în plângerea formulată de Bogdan Dragoş.

Pentru motivarea plângerii pentru tortură, avocatul lui Bogdan Dragoş a depus la Parchetul Militar un memoriu de cinci pagini în care arată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reţinerea torturii: „suferinţele fizice şi psihice au fost provocate de către făptuitori în scopul obţinerii de informaţii de la subsemnatul şi suferinţele fizice şi psihice au fost provocate de către făptuitori în scopul pedepsirii pentru un act pe care subsemnatul eram bănuit că l-aş fi comis”.

„Poliţiştii şi jandarmii m-au torturat în cel mai grav mod posibil pentru a obţine date care să îi ajute la prinderea şi depistarea unui urmărit internaţional! Mai mult decât atât, în timpul aplicării loviturilor, făptuitorii m-au întrebat în nenumărate rânduri următoarele: «Unde e al treilea? Unde e ăla?». De asemenea, la Secţia 2 Poliţie a fost întocmit inclusiv un proces – verbal în care s-a consemnat faptul că motivul pentru care am fost oprit, condus şi sechestrat la sediul de poliţie îl reprezintă furnizarea de informaţii pentru depistarea unei persoane care a fost pusă sub urmărire internaţională. Or, pe lângă faptul că subsemnatul Dragoş Bogdan Graţian nu am cunoscut şi nu cunosc informaţii referitoare la persoane care posedă mandat de arestare ( lucru pe care l-am adus la cunoştinţa făptuitorilor încă din primul moment), poliţiştii şi jandarmii m-au torturat pentru a obţine informaţiile solicitate!”, se arată în plângerea penală formulată de tânărul bătut.

„Vă rog să ţineţi cont de faptul că agresorii m-au imobilizat şi m-au privat de libertate atât pe durata în care mi-au aplicat loviturile şi m-au condus la secţia de politie, cât şi în incinta secţiei de politie. În ciuda faptului că nu exista un mandat de aducere sau un mandat de arestare emis pe numele subsemnatului, făptuitorii mi-au restrâns în mod voit libertatea de pleca, de a părăsi sediul politiei!”, a motivate avocatul lui Bogdan Dragoş plângerea penală pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Acuzaţia de acces ilegal la un sistem informatic a fost formulată de tânăr pentru că, în timp ce era în maşina de Poliţie, încătuşat, pentru a fi condus la secţie, un poliţist i-a cerut codul PIN pentru a-i verifica telefonul. „În timp ce ne deplasam spre Secţia 2 Poliţie, am văzut că şoferul autoturismului manevra telefonul mobil de care fusesem deposedat. Având în vedere că accesul în telefon este restricţionat de introducerea unui cod PIN, soferul mi-a ordonat pe un ton agresiv să îi spun acest cod. Îmi era foarte teamă că voi fi lovit în continuare dacă nu mă conformez şi am comunicat şoferului codul PIN, ocazie cu care acesta a reuşit să acceseze în mod ilegal conţinutul telefonului meu mobil”, se arată în plângerea penală formulată de tânăr.

Procurorii Parchetului Militar Timişoara, care îi anchetează pe cei patru poliţişti şi patru jandarmi implicaţi în dosar vor analiza plângerea şi vor hotărî dacă extind sau nu cercetările pentru infracţiunile sesizate de Bogdan Dragoş. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Bogdan Dragoş, unul dintre tinerii confundaţi cu complicii unui infractor şi bătuţi cu sălbăticie de un grup de poliţişti şi jandarmi, a relatat pe larg coşmarul prin care a trecut.