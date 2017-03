VIDEO Cum au sărbătorit studenţii basarabeni împlinirea a 99 de ani de la unirea cu România

Evenimentele au început ieri, când în zona Amfiteatrului, din centrul municipiului Târgu Jiu, studenţii basarabeni au amplasat un stand cu plăcinte şi dulciuri din Moldova, care au fost oferite celor care au dorit să deguste produsele oferite.

„Vrem să prezentăm o mică parte parte din Republica Moldova. Avem plăcinte cu cartofi, cu varză şi cu brânză sărată. Sunt aduse din Republica Moldova, care produse specifice. Mă simt foarte bine“,

a spus unul dintre studenţii basarabeni.

Mariana este studentă în anul II la Facultatea de Ştiinţe Economice. Unirea cu România are o însemnătate aparte pentru ea. „Pentru mine, ziua de 27 martie are o importanţă foarte mare pentru că se împlinesc 99 de ani de la Marea Unire. Sunt de doi ani la facultate şi am o părere foarte bună, deoarece am fost primiţi foarte bine şi ne simţim ca casă. Suntem toţi împreună şi le suntem recunoscători profesorilor. Îmi doresc să mă angajez aici, pentru că îmi place oraşul, îmi plac şi oamenii. Îmi este foarte dor de casă şi în special de familie, dar circumstanţele din Republica Moldova ne determină să rămânem aici”.

Preşedintele Asociaţiei Studenţilor Basarabeni, angajat la o companie importantă

Burduja Ghicu este preşedintele Asociaţiei Studenţilor Basarabeni şi, deja, s-a angajat în cadrul unei companii puternice din judeţul Gorj. „Sunt de patru ani în Târgu Jiu. Sunt student în anul II la master. Vreau să rămân în Târgu Jiu şi să trăiesc aici. Este un oraş foarte frumos şi liniştit. În prezent lucrez la compania Artego pe postul de consilier economic la Departamentul Export. Lucrez part time“, ne spune Burduja. Acesta s-a ocupat de organizarea festivalului. „Este un eveniment foarte important pentru noi. Sărbătorim unirea pentru al doilea an consecutiv şi în Târgu Jiu. Este o sărbătoare marcată de toţi studenţii basarabeni. Încercăm să promovăm cultura şi tradiţiile moldoveneşti. Unirea cu România este imposibil de realizat acum, dar sperăm că într-o zi se va înfăptui. Suntem acelaşi popor, doar graniţa ne mai desparte”, a mai spus studentul.

40 de studenţi basarabeni învaţă la UCB

Luminiţa Popescu, rectorul UCB, a precizat că 40 de tineri din Republica Moldova învaţă la universitatea din Târgu Jiu: „Universitatea are, în prezent, 40 de studenţi din Republica Moldova, care au înfiinţat, încă de anul trecut Asociaţia Studenţilor Basarabeni din Târgu Jiu. Împreună cu ei a fost organizat şi anul trecut Festivalul «Zilele Basarabiei», tot cu ocazia Unirii Basarabiei cu România. Este un proces firesc pentru oameni care împărtăşesc aceleaşi valori şi tradiţii culturale. I-am susţinut pentru că este un demers în care credem şi noi, dar şi ei. Numărul studenţilor basarabeni a crescut de la an la an la Universitatea «Constantin Brâncuşi», asta şi pentru că am fost foarte prezenţi în liceele din Republica Moldiva. Anul trecut am avut o campanie de promovare foarte susţinută şi am prezentat oferta educaţională în mai multe licee. Sperăm că în acest an să avem în jur de 20 de studenţi boboci din Republica Moldova”.