VIDEO Maşină de poliţie filmată noaptea circulând fără lumini de semnalizare. „Pentru aşa ceva am luat amendă de 400 de lei“

Şoferul maşinii care se deplasa în spatele autospecialei a făcut o serie de comentarii în timpul înregistrării. Autorul filmării comentează spunând că a fost amendat cu 400 de lei de echipajul de poliţie tocmai pentru că avea un bec de poziţie care nu funcţiona.



„Nu îi merge stopul pe frână, ca să vedeţi! Dacă aţi fi oprit de dânşii în trafic, probabil că pentru o chestie ca asta riscaţi certificatul şi ei circulă fără stop pe frână. Nu are decât pe lunetă. Maşina de poliţie are numărul de înmatriculare MAI 28806. Să vedeţi când o să calce frâna că nu o să fie stop pe frână. Ei reprezintă un pericol pentru circulaţie, eventual pentru mine. Linia Turburea - Ţânţăreni. Aceşti agenţi, ca să nu le zic altfel, au fost în stare să mă amendeze pentru un bec de poziţie defect. Am luat o amendă în valoare de 400 de lei. Sunt curios pe dânşii cine-i trage la răspundere pentru becuri şi pentru lumină. Se pare că nimeni, că aşa este legea la noi în ţară. Asta este. Aici o să urmeze o curbă şi o să vedeţi perfect că nu merg stopurile pe frână. S-a aprins decât stopul pe lunetă, Poliţia Română. Pentru asta, orice om riscă accident. Nici măcar poziţii nu are. Dacă sting farurile, probabil că nu-i mai văd. Deci ei chiar reprezintă un pericol şi circulă pe drumurile publice”, comentează autorul filmării.

Maşina surprinsă în trafic cu defecţiuni majore la sistemul de semnalizare aparţine Poliţiei comunei Aninoasa.



Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj, a precizat că se efectuează verificări: „Se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a înregistrat această situaţie. De asemenea, se fac verificări cu privire la ceea ce priveşte responsabilitatea“.