Secretul găinilor tibetane crescute de o româncă: sunt foarte agresive, iar carnea lor e foarte sănătoasă

Alina Puncioiu deţine, în prezent, aproximativ 200 de păsări dintr-o rasă de origine asiatică, neomologată încă în România. Ea spune că este o pasiune pe care încearcă s-o dezvolte într-o afacere. Totul a început în urmă cu cinci ani, când a primit cadou o pereche din această rasă, după care a urmat un curs organizat Camera de Comerţ şi Industrie Gorj, la care proiectul ei a primit un mic sprijin financiar, fiind declarat câştigător:



„Totul a început în urmă cu cinci ani, de la o pereche pe care am primit-o cadou. A fost o plăcere. Sunt foarte dificil de crescut. Când am depus proiectul la Camera de Comerţ şi Industrie nu mai exista un acest gen de fermă în România. Din informaţiile pe care le am, nu există nimeni să deţină o fermă cu această rasă de păsări. În urma cursurilor de calificare care s-au desfăşurat în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Gorj, m-am gândit să demarez o mică afacere care să-mi aducă şi un anumit profit, având în vedere că deţin o suprafaţă de teren de două hectare. M-am gândit să mă orientez către creşterea acestei rase de găini, care este deosebit de frumoasă, dar care are o carne foarte sănătoasă şi cu ouă la fel de bune pentru organismul uman. Am găsit această rasă de găini mici, de origine asiatică, pentru că nu sunt încă omologate în România. Carnea este recomandată pentru persoanele care suferă de diferite afecţiuni, cum ar fi diabet sau obezitate. Îmi este drag să mă ocup de ele“.

Vrea să ajungă la 5.000 de păsări

Tânăra vrea să ajungă la 5.000 de păsări într-o perioadă de câţiva ani, după care îşi doreşte să încheie contracte cu restaurante: „În momentul de faţă am peste 100 de găini mature, peste 60 de pui şi mai aştept 80 de pui. Sper ca într-o perioadă de cinci ani să ajung la 5.000 de bucăţi. Atunci sper să pot comercializa carnea acestor păsări către restaurante, pentru că există o cerere foarte mare. Sper că din toamnă să pot începe furnizarea de ouă pentru piaţa locală. Sunt găini foarte ouătoare. Am luat legătura cu mai multe restaurante şi aşteaptă să le ofer aceste păsări, dar nu pot să le ofer acum, pentru că îmi măresc efectivul. Două găini gata tranşate ajung să aibă o greutate de 1,5 kilograme. Carnea are un gust aparte, ca cea de vânat.“

Au un comportament agresiv

Păsările au un comportament foarte agresiv şi, din acest motiv, sunt mai greu de crescut.

„Încerc să dezvolt această afacere, dar este o activitate foarte dificilă, pentru că sunt foarte agresive. Cel mai dificil este cu puii, pentru că trebuie învăţaţi de mici să stea în coteţ, iar găinile după două săptămâni părăsesc puii. De asemenea, există riscul ca cloţa să mănânce puiul cum iese din ou. Cocoşii se omoară dacă sunt mai mulţi într-o echipă de găini. Fac perechile de la trei săptămâni şi apoi nu se mai despart. O găină nu va cloci vreodată fără să nu aibă cocoşul lângă ea. Este dificil să se obişnuiască cele mai mari cu cele mici. Adaptarea se face în 3-4 luni. Rişti să se omoare între ele. Mănâncă doar grâu şi porumb. Singurul tratament pe care îl administrez este frunza de usturoi tocată din grădină“,

ne povesteşte tânăra din comuna Cătunele.

Alina Puncioiu ne povesteşte că făcut cadou zeci de păsări, dar cele mai multe au murit: „Am făcut şi ei cadou zeci de păsări, dar nu mai sunt în viaţă decât doi cocoşi. Sunt pretenţioase şi la mâncare“.

Trebuie învăţate de mici să stea în coteţ

Alina ne mărturiseşte că a reuşit să înveţe comportamentul rasei pe care o deţine, dar că mereu descoperă ceva nou: „În mediul lor natural, aceste găini cresc în Asia, în munţii Tibet. Am reuşit să le înţeleg comportamentul. Nimeni nu reuşeşte să le închidă în afară de mine. Sunt foarte ataşate de zonă. Nu fug, doar că, dacă nu sunt învăţate de la două săptămâni să doarmă în coteţ, nu mai pot fi învăţat apoi. Stau doar în pomi sau se caţără în alte locuri. De la cine am luat prima pereche, dorm într-un nuc la o înălţime de câţiva metri. În fiecare zi descopăr ceva nou la această rasă“.

Virgil Şcheau, crescător de păsări de rasă din cadrul unei asociaţii de profil din Gorj, a precizat că rasa de găini crescută de tânăra din Cătunele nu este recunoscută în România, existând două variante: fie nu este încă omologată, fie nu este o rasă pură, fiind supusă mai multor încrucişări.