Primarul comunei Bumbeşti Piţic, audiat de DNA în dosarul fiicei sale, care a luat fonduri europene de 40.000 de euro, pentru înfiinţarea unei ferme

Aceasta a obţinut fonduri europene, prin programul SAPARD, în sumă de 40.000 de euro, pentru înfiinţarea unei ferme. Primarul Michy Nioaţă spune că a fost audiat ca martor.

„Am fost audiat ca martor în dosarul fiicei mele. Fiica a luat în anul 2012 fonduri europene. Nu ştiu cum s-a ajuns aici. Am fost întrebat cine a făcut proiectul, de cine a fost aprobat. Orice părinte îşi ajută copilul. Am spus că am ajutat-o cu munca, pentru că nu puteam cu altceva“.