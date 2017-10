Povestea tulburătoare a românului care a primit un rinichi şi a luptat apoi să afle cine este anonimul care i-a salvat viaţa. „Era cu cinci ani mai tânăr decât mine“

Un român de 30 de ani din judeţul Gorj trăieşte de şapte ani cu rinichiul unui adolescent din Dolj care a murit într-un accident rutier. Lui Sorin Dumitru Feroiu (foto) i-au cedat ambii rinichi la puţin timp după ce a împlinit 20 de ani. A făcut dializă timp un an şi jumătate.



„Era greu să stai patru ore cu acele în mână. Am sperat că o să mă fac bine. Am încercat să fac un transplant de la părinţi. Din păcate, mama avea altă grupă sanguină, iar tatăl a avut unele probleme de sănătate. Apoi am fost pus pe lista de aşteptare pentru un transplant la Institutul Clinici de Urologie şi Transplant Renal din Cluj“, îşi descrie experienţa Sorin Feroiu.



În vara anului 2010, a fost fost chemat de urgenţă la Cluj. Operaţia de transplant la care a fost supus a decurs bine. Sorin Feroiu a încercat apoi să afle cine este donatorul, dar a aflat atunci că acest tip de informaţii nu sunt publice. I s-a comunicat doar că organul de care avea nevoie pentru a trăi a fost prelevat de la un tânăr din judeţul Dolj. Cu această brumă de informaţie, a început o investigaţie personală pentru a afla numele binefăcătorului.



„Era cu cinci ani mai tânăr decât mine“



A citit apoi în presă despre un accident rutier petrecut în judeţul Dolj şi despre decizia familiei adolescentului decedat de a dona organele fiului lor aflat în moarte cerebrală. „Era cu cinci ani mai tânăr decât mine. Trăia în localitatea Galicea Mare, undeva între Craiova şi Calafat. A murit chiar lângă casă. Conducea un motoscuter pe care se mai afla un prieten. Au fost loviţi de un şofer cu un BMW“, spune Sorin Feroiu. A aflat că băiatul care murise se numea Ionel Florin Tudor şi că organele lui au salvat atunci alte patru vieţi.



După ce s-a însănătoşit, gorjeanul a făcut toate eforturile posibile pentru a-i mulţumi familiei donatorului. Cu ajutorului profesorului de Limba Română de la şcoala din satul în care trăieşte, a compus o poezie pe care a trimis-o prin poştă familiei tânărului decedat. Scrisoarea a ajuns la destinaţie chiar în ziua de naştere a tânărului care murise în accident. „Un profesor de la mine de la ţară i-a făcut o poezie. Am trimis-o familiei în semn de apreciere pentru ceea ce au făcut pentru mine. Nu ştiam cum vor reacţiona. Aveam o nelinişte interioară, dar simţeam că trebuie să fac acest lucru. A fost ceva special, pentru că scrisoarea a ajuns chiar în ziua în care ar fi împlinit 19 ani. Am fost sunat de tatăl băiatului şi mi-a mulţumit“, adaugă gorjeanul.



Parastas la mormântul adolescentului



Sorin Feroiu a ajuns la familia binefăcătoare după opt luni de la transplant. A aflat că mama adolescentului murise şi ea, la două săptămâni după fiul ei, în urma unui infarct. „A suferit mult şi i-a cedat inima. L-am întâlnit pe tatăl şi pe sora lui Ionel Florin Tudor. Le-am mulţumit. Am fost şi la mormântul lui şi am făcut un parastas acolo“, detaliază Feroiu.



Gorjeanul încurajează cum poate donarea de organe. „Familia a fost foarte încântată că o parte din fiul lor trăieşte prin mine. Toată lumea trebuie să se gândească la faptul că ar putea să salveze o viaţă. Este păcat ca organele să putrezească în pământ şi ar trebui că legea în România să fie mai favorabilă transplantului“, mai spune bărbatul, care trăieşte într-o comună de lângă Târgu Jiu.