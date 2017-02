Neamţul care a emigrat în România pentru că s-a simţit străin în ţara lui: „Aici oamenii sunt mai paşnici. În 17 ani nu mi s-a furat nimic“

Prima dată, Rolf a ajuns în România în anul 2000, la propunerea unui prieten practicant de off-road. S-a speriat, iniţial, pentru că România nu avea o imagine bună în străinătate.



„Prima dată am venit într-o vacanţă în România, pentru a face off-road pe un traseu din judeţul Gorj. Un prieten a venit cu această propunere. L-am întrebat dacă are vreo problemă cu capul. Imaginea României nu era prea bună, nu ştiam nimic despre ţară şi mai era atunci şi problema cu obţinerea vizelor. Imaginea nu era bună din cauza mass-mediei şi a politicienilor. Eu nu avusesem niciodată vreo legătură cu o ţară din estul Europei. Am întâlnit un om de afaceri gorjean, Gau, care deţine o fabrică de sticlă. Atunci l-am cunoscut şi, apoi, am continuat să vin în România ca să practic off-road“.

„În Germania este bine pentru străini“

În anul 2007 s-a mutat în România, atunci când Românii plecau în număr mare muncească în Germania. Neamţul spune că a venit în România pentru că se simţea străin în ţara lui din cauza problemelor generate de emigranţii musulmani, care sunt protejaţi de autorităţi:

„Am venit în România pentru că nu îmi mai place Germania. Este criminal acolo. Este o dictatură. Nu mai există o lege şi un drept pentru nemţi. În Germania este bine pentru străini, dar eu ca neamţ nu am niciun drept. Eu mă simt străin în Germania. Se schimbă legea mereu. Este şi periculos din cauza emigranţilor. Nu este aşa de cinci ani, ci de 20 de ani este această situaţie. În Germania nu ştii, dacă te întâlneşti cu un grup de tineri pe stradă, dacă sunt agresivi faţă de tine sau nu. În România nu există agresivitate faţă de cineva anonim. În 17 ani de zile, de când am venit prima dată aici, nu am avut vreo problemă cu cineva. Niciodată. Am fost împreună cu ţigani, cu români, cu oameni cu bani şi fără bani, am fost la nuntă, la botez, la înmormântare şi nu am avut nicio problemă cu nimeni şi ştiu toate obiceiurile. Aici, oamenii sunt mai paşnici. În 17 ani de zile nu mi s-a furat nimic. Am uitat telefonul într-o terasă şi m-am întors după două ore, iar barmanul mi l-a dat înapoi“, a povestit Rolf, care între timp a învăţat şi limba română.





Rolf vorbeşte din propria experienţă şi ne relatează o întâmplare cu un emigrant care i-a lovit un cal care a murit: „Am mers la poliţie şi am reclamat. Era un străin. Cei de la poliţie au muşamalizat totul. Mi-au spus să îmi ţin gura. Dacă am întrebat ce religie are, atunci mi se spus că sunt nazist“.

Neamţul ne povesteşte că pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de euro supravieţuiesc cu mare dificultate: „În Germania trăieşti foarte greu cu un venit de 1.000 de euro, pe când în România poţi să trăieşti şi cu 500 de euro. În Germania, cu 1.200 de euro eşti sărac. Chiria porneşte de la 500 de euro şi se adaugă 400 de euro la mâncare. Mâncarea în supermarket este mai ieftină în Germania, dar dacă mergi în târg sau în piaţă este extraordinar, pentru că poţi să cumperi produse crescute natural la preţuri foarte mici“.

Şi-a cunoscut soţia într-un bar: „A fost mâna destinului“

Imediat după ce a venit în România a locuit în chirie, o perioadă de doi ani, împreună cu o altă persoană într-un apartament din Târgu Jiu, iar, apoi, şi-a cunoscut soţia, Diana, cu care este căsătorit de cinci ani. „A fost, cred, mâna destinului. Am cunoscut-o într-un bar. Ea nu bea alcool şi nu fumează. A fost prima şi ultima dată la acel bar, la invitaţia unei prietene, pentru a-şi sărbători ziua de naştere. A trebuit să mergem în Germania să ne căsătorim, pentru că la Primăria din Târgu Jiu nu s-a putut“.

Rolf are, în Germania, trei copii, cu vârste cuprinse între 17 şi 30 de ani, patru fraţi şi patru surori. Tatăl său doctor în chimie şi deţine o companie care verifică igiena din spital. Mama lui Rolf monitorizează şcolile dintr-o anumită regiune din Germania.

„Corupţia e o problemă care ţine de mentalitate“

Rolf spune că a avut o singură problemă a avut în România cu corupţia. În opinia lui, corupţia este o problemă de mentalitate:

În România este mai multă ordine, deşi este o birocraţie mai mare. Nu am avut vreodată probleme cu poliţia. Am întâlnit o singură dată un poliţist care voia să-mi ceară bani. I-am spus că e un idiot şi să plece. Am făcut o reclamaţie. Nu am plătit vreun euro şpagă de când sunt în România. Corupţia e o problemă care ţine de mentalitate. Dacă cineva mi-ar cere bani, l-aş întreba cum preferă să-l înregistrez? Foto sau video?“.

Are grijă de maidanezii din Târgu Jiu

În anul 2010, a înfiinţat o fundaţie, care se ocupă de protecţia câinilor fără stăpân. „Animal Protect Anubis“ este numele organizaţiei lui Rolf Kaise. „Susţinem financiar efectuarea de castrări, operaţii operaţii şi tratamente. Am cumpărat la ţară un teren pe care am amenajat un adăpost privat, unde sunt în jur de 60 de câini“, ne spune germanul iubitor de animale, care este specializat în tratare animalelor care suferit anumite traume.

Acesta este voluntar la adăpostul public al Primăriei Târgu Jiu, lângă care a amenajat trei ţarcuri în care se află câinii cu probleme de care se ocupă: „Am un contract de voluntariat la adăpostul public şi ajut de doi-trei ani. În fiecare zi sunt acolo şi ajut câinii cu prorbleme medicale să fie operaţi. Achit medicamentele necesare. Fac curăţenie şi îi îngrijesc. Am sub îngrijirea mea câinii din 11 boxe. Banii necesari provin din Germania, de la prietenii mei şi de la iubitorii de animale de acolo. Am construit trei boxe, lângă padocul primăriei, în care se află câinii cu probleme medicale sau traumatizaţi“. Germanul şi un prieten din Gorj, iubitor de animale, a realizat în mai multe boxe postamente din lemn pentru a se păstra mai bine curăţenia.

„Nu se vrea rezolvarea problemei câinilor fără stăpân“





Rolf ne spune că problema câinilor fără stăpân s-ar putea rezolva în cel mult cinci ani cu ajutorul medicilor veterinari, dar nu există un interes pentru că s-a dezvoltat o întreagă industrie în spatele câinilor comunitari: „România este în situaţia Germaniei din anii 60-70. Câinele fără stăpân este conectat la multe fonduri europene. Este o afacere fantastică. Sunt mulţi români care fac «bani de bani» din asta. Este o întreagă industrie dezvoltată, mai ales în Bucureşti. Dacă se doreşte, în cinci ani de zile s-ar rezolva problema. Medicii veterinari trebuie să înregistreze toţi câinii din gospodării, iar proprietarii să fie obligaţi să-i castreze. Nu se vrea rezolvarea problemei câinilor fără stăpân, pentru că atunci s-ar stopa şi finanţarea“. Rolf mai spune că a salvat de la moarte în jur de 500 de maidanezi, care au trecut prin tot felul de accidente sau au fost agresaţi. De asemenea, Rolf a reuşit ca peste 200 de câini din România să fie adoptaţi în Germania.