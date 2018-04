Mesajul fiului lui Nicolae Mischie în urma pierderii suferite: „Astăzi am pierdut un prieten, părinte şi un model în viaţă, pe tatăl meu“

„Astăzi am pierdut un prieten, părinte şi un model în viaţă, pe tatăl meu, Mischie Nicolae, în urma unei lupte îndelungate cu o infecţie severă. M-a învăţat sa preţuiesc viaţa şi familia. Mi-a arătat că viaţa poate fi atât extraordinară, cât şi meschină. Am învăţat de la el să fiu corect şi onest atât cât lumea pestriţă de azi ne permite. A fost ales de două ori deputat, o data senator şi de două ori preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj. A înfiinţat Universitatea Constantin Brancuşi şi a luptat pentru alipirea Basarabiei cu România. M-a mai învăţat că trebuie să lupţi până la capăt atât timp cât ai adevărul de partea ta. A fost acuzat de corupţie de către un personaj care a recunoscut el însuşi în instanţă că a fost forţat de procurori să facă acest lucru; după nouă ani de judecată a fost declarat nevinovat şi şi-a câştigat dreptatea la CEDO (nicolaemischie.ro). O să ne lipseşti enorm! Drum bun!“.

Nicolae Mischie a murit astăzi în Spitalul Elias din Bucureşti.

Cine este fiul lui Nicolae Mischie

Alexandru Mischie are 39 de ani şi este coordonatorul activităţii de cardiologie intervenţională şi al unităţii de terapie intensivă coronariană de la Spitalul Montlucon, din Franţa, şi ocupă, totodată, funcţia de preşedinte al grupului de lucru în cardiologie al International Society for Telemedicine and eHealth (https://www.isfteh.org), societate cu peste 90 de filiale naţionale în toată lumea.

A absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti. S-a specializat şi supraspecializat la mai multe universităţi din Franţa. În urmă cu cinci ani a emigrat în Hexagon, dezamăgit de sistemul de sănătate din România.