Meciul mai mare decât o finală pentru Pandurii. Echipa gorjeană joacă pentru salvarea de la retrogradare

Meciul se va dispura în deplasare, la Botoşani. „Este mai mult decât o finală pentru noi“, a spus despre această confruntare antrenorul echipei Pandurii, Flavius Stoican.

Antrenorul echipei gorjene a încercat din nou să-şi mobilizeze elevii în acest meci crucial:

„Este un meci greu, pentru că ştiu cât de bine joacă Botoşani acasă şi am văzut cât de montaţi sunt. Am văzut şi declaraţiile oficialiilor de la Botoşani. Dar nu vor avea un meci uşor împotriva noastră. Suntem încrezători că ne vom întoarce cu punct sau puncte. Ced că aceşti băieţi şi în şansa echipei de a se salva de la retrogradare. Am avut discuţii individuale şi colective cu ei. Le-am spus că au făcut lucruri măreţe“.