Liceanul expert într-o disciplină care nu se predă la şcoală. „Este nevoie de mult exerciţiu, pentru că ideile sunt aceleaşi“

Liceanul Alexandru Guţoiu, elev în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic Motru, judeţul Gorj, a descoperit lingvistica în urmă cu trei ani.



„Eram în clasa a VI-a şi concursul de poezie la care am participat s-a îmbinat cu olimpiada de lingvistică. Mi-a plăcut stilul subiectelor de lingvistică, pentru că totul este bazat pe logică. Nu e nevoie de calcule sau de formule, ci trebuie doar să gândesc. A fost pentru prima dată când am participat la un concurs de lingvistică. Atunci am avut de rezolvat câte un subiect de matematică, de limba şi literatura română şi unul de lingvistică. Concursul se denumea «Plus-minus poezie» şi era o competiţie interdisciplinară, de limba şi literatura română şi matematică. A fost un concurs naţional şi am obţinut premiul III“, ne povesteşte adolescentul cum a început pasiunea sa pentru o materie care nu se studiază la şcoală: lingvistica.

Alexandru a continuat să participe la concursurile de lingvistică şi în clasa a VII-a, când s-a calificat la faza naţională. În acest an, liceanul a reuşit să obţină cel mai mare punctaj din judeţul Gorj şi s-a calificat din nou la competiţia finală, la care vor participa elevi din toată ţara. „Olimpiada a avut loc în luna mai, la Bucureşti şi am fost în prima jumătate a clasamentului. Performanţa mea, însă, este că am reuşit să rezolv subiectele care s-au dat la concursul internaţional în anii precedenţi şi cred că aş putea face faţă şi la acel nivel“, este năzuinţa liceanului.

L-a cunoscut pe Solomon Marcus

O dată cu prima participare la etapa naţională a Olimpiadei de lingvistică, lui Alexandru i s-a mai împlinit un vis: l-a cunoscut pe regretatul academician Solomon Marcus, care l-a motivat să meargă mai departe pe acest drum:





„La Bucureşti, la faza naţională, l-am cunoscut pe Solomon Marcus şi discursul pe care ni l-a ţinut m-a motivat să lucrez mai mult. Doamna profesoară de limba română, Corina Georgescu, şi domnul profesor de matematică, Ruşeţ Nicolae, m-au susţinut foarte mult“.

Deşi mândri că Alexandru este performant la o materie, părinţii săi au fost surprinşi de alegerea fiului lor, pentru că nu ştiau ce înseamnă lingvistica şi cum de băiatul are rezultate aşa bune de vreme ce este o materie care nu se predă la şcoală.

L-a atras că nu trebuie să tocească

Alexandru Guţoiu a fost atras de lingvistică pentru că la această materie nu este nevoit să memoreze diferite teoreme sau metode de lucru, ci totul se bazează pe logică şi pe agerime. „La lingvistică este nevoie de mult exerciţiu, pentru că ideile sunt aceleaşi. Nu se învaţă teorie. Şi nu te plictiseşti, fiindcă exerciţiile sunt de mai multe tipuri. Se pot da mai multe cuvinte într-o anumită limbă sau un cod şi traducerea într-o altă ordine, după care trebuie asociate cuvintele şi codurile, după care trebuie explicat modul în care ai făcut asocierile. Se mai poate da un text în limba română, care trebuie tradus într-un anumit cod“, ne explică liceanul.





Liceanul s-a pregătit mai mult singur la lingvistică, este autodidact, practic, pentru că în micuţul oraş minier Motru nu prea există profesori de lingvistică. „Am lucrat acasă, în timpul liber, de plăcere. Am rezolvat subiectele de la concursurile anterioare de lingvistică atât de la nivel naţional, cât şi internaţional“, ne spune Alexandru.

Olimpicul la lingvistică mai este pasionat de studiul matematicii şi al fizicii şi îşi doreşte să urmeze o facultate care se bazează pe studiul fizicii. Visează să construiască roboţi. În timpul liber, liceanul se relaxează plimbându-se cu rolele sau cu bicicleta, dar, ca orice tânăr de vârsta lui, nu se dă în lături nici de la jocurile pe calculator.

A încheiat anul cu media generală 10

Alexandru Guţoiu a încheiat anul şcolar cu media 10. Constanţa Racoceanu, profesoară de fizică şi diriginta lui Alexandru, ne spune că acesta are o inteligenţă ieşită din comun: „Totul este la superlativ atunci când vorbesc de Alexandru Guţoiu. Este un elv cu care această şcoală se mândreşte, mai ales că sunt foarte multe rezultate pe care le-a acumulat după numai un an şcolar, ceea ce subliniază nivelul ridicat de pregătire pe care l-a acumulat în gimnaziu“.

Constanţa Racoceanu mai subliniază că rareori întâlneşte adolescenţi autodidacţi, cum este Alexandru, dar că la lingvistică doar prin mult studiu individual se pot obţine rezultate. „Din câte am observat, dacă profesorul nu reuşeşte să-i capteze atenţia, atunci el se plictiseşte foarte repede. De aceea, are Alexandru este un elev care are nevoie mereu de provocări noi“, crede diriginta.

S-a calificat şi la naţionala de fizică

Alexandru s-a calificat nu doar la faza naţională a olimpiadei de lingvistică, ci şi la cea de fizică. Perfomanţa acestuia este cu atât mai mare, cu cât el este elev la un liceu tehnic, unde fizica nu se studiază atât de aprofundat. „Are un rezultat notabil la olimpiada de fizică din acest an, locul al doilea la etapa judeţeană, şi a participat la faza naţională, care s-a desfăşurat la Târgu Jiu, la sfârşitul lunii aprilie, de unde s-a întors cu o diplomă de onoare. În ultimii ani nu au mai existat elevi de la Colegiul Tehnic Motru care să reuşească să ajungă la faza naţională a olimpiadei de fizică, pentru că nivelul subiectelor este foarte ridicat, peste ce se predă la clasă. În plus, la liceele cu profil teoretic, numărul de ore este suplimentat şi elevii au oportunităţi mai mari. Pentru elevii de la liceele cu profil tehnic este mai dificil să ajungă la acest nivel al olimpiadei. Din acest motiv, este onorant pentru şcoala noastră că Alexandru a obţinut acest rezultat“, a mai precizat Constanţa Racoceanu.