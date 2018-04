Inginer transformat în erou: a salvat de la moarte o fetiţă de trei ani şi pe bunicul ei. „Era leşinată. Căutându-mi ochelarii pe jos am dat de un picior“

Tânărul inginer s-a născut şi a copilărit într-un cartier din oraşul Târgu Cărbuneşti, iar acum locuieşte într-o localitate apropiată. În seara zilei de joi, 19 aprilie, s-a aflat din întâmplare în apropierea unui bloc din cartierul în care a trăit, care fusese cuprins de un incendiu.



„Am fost să o iau pe soţia mea de la serviciu şi am mers la un automat de lapte, pentru că am un copil mic, în vârstă de doi ani. Am luat lapte şi am văzut maşinile de poliţie cum se deplasau în viteză. Am mai observat şi câteva persoane care erau în stradă. Am oprit în faţa blocului, iar dintr-un apartament de la etajul I ieşea fum. Mama era afară şi îşi striga fata. O cunoşteam foarte bine pentru că eu am copilărit în cartierul respectiv. Mi-a spus următoarele cuvinte, pe care nu le-am putut uita: «Bogdane, te rog foarte mult, salvează-mi fetiţa!». La etajul IV erau cinci locatari, dintre care bunicul şi fetiţa de trei ani au greşit

din cauza fumului şi a panicii create şi au intrat exact în apartamentul în care ardea. Când am intrat pe scară, am întâlnit două persoane care îşi puneau nişte măşti pe faţă. Le-am luat de mână ca să mergem şi să salvăm fetiţa. Eu am intrat în apartamentul respectiv, iar fetiţa era leşinată, în stare de inconştienţă, pe hol. Era un fum de nu se vedea mai nimic şi nu se putea respira. Am scos fetiţa din locuinţa şi le-am dat-o celor care erau cu mine şi erau la uşă. Mi-au căzut ochelarii de vedere şi am încercat să-i găsesc. Căutându-i pe jos cu mâna, pentru că nu se vedea nimic, am dat de un picior. Nu ştiam că acolo se află şi bunicul. L-am luat în braţe şi cu ochelarii în gură am coborât din apartament“, ne-a povestit Bogdan Mezdrea.

Fetiţa a fost transportată la spital, iar acum şi-a revenit complet. De asemenea, şi bunicul ei se simte bine după ce a fost la un pas de moarte. „Respira foarte greu, chiar horcăia atunci când l-am găsit“, a spus Bogdan.

„Bogdan este îngerul ei salvator“

Adela Nicoleta Lazăr, mama fetiţei, spune că Bogdan este îngerul salvator al fiicei sale: „Eram acasă în jurul orei 10,00 seara. M-au anunţat vecini să coborâm, pentru că se umpluse totul de fum. Am apucat să-i dau o pereche de pijamale. Eu am coborât cu frăţiorul ei, iar fetiţa a rămas cu tatăl meu să coboare, dar nu au mai ajuns. Am ţipat disperată, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Norocul nostru a fost Bogdan. I-am spus să salveze fetiţa şi el a intrat în apartament şi mi-a adus-o. Sunt bine amândoi acum. I-am spus fetiţei mele că Bogdan este îngerul ei salvator“.