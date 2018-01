Informaticianul român care a atras atenţia serviciilor secrete engleze după ce a construit o dronă specială

Alex, aşa cum îi spun prietenii, a terminat Colegiul Naţional „Spiru Haret“, din Târgu Jiu, la secţia matematică-informatică intensiv. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Automatică din Craiova. „Am fost admis la Universităţile Craiova şi Babeş Bolyai din Cluj Napoca, dar am decis să merg în Bănie, pentru că tatăl meu a terminat tot acolo şi, în plus, era mai aproape de casă“, ne spune tânărul informatician.

Imediat după facultate, Alexandru s-a angajat şi a lucrat timp de câţiva ani în Craiova, la mai multe firme de programare, după care a vizitat Timişoara, de care s-a îndrăgostit şi a luat decizia să se mute imediat în Banat: „Un prieten m-a invitat să merg într-un weekend în Timişoara, la un concert. Mi-a plăcut foarte mult oraşul. Nu mai fusesem până atunci în Timişoara. Luni mi-am depus demisia prin fax şi am rămas în Timişoara“.



Alex a susţinut mai multe interviuri de angajare. Toate firmele au fost interesate de serviciile lui şi a ales să lucreze la una dintre acestea. „Am făcut o alegere foarte proastă. După câteva luni am aflat că firma avea datorii mari, iar, la un moment dat, nu ne-am mai primit salariile. Am plecat de la firma respectivă. M-am angajat, apoi, în altă parte, dar cu o situaţie similară. Societatea avea nevoie de programatori, pentru că aveau câteva contracte cu firme din România. Nu am stat foarte mult, pentru că mi-am dat seama că sunt probleme financiare“.



A început să lucreze pe cont propriu şi totul îi mergea din plin. „Am ajuns să lucrez cu o firmă din SUA, Eloquentix, care avea contracte cu mai multe companii importante. Am lucrat în acest mod timp de doi ani. Între timp mi-am deschis propria firmă şi lucram, în paralel, la proiectele mele pe care le încheiam cu parteneri din afara României. Eram foarte mulţumit de câştigurile mele. Locuiam în zona centrală din Timişoara şi eram mulţumit de proiectele pe care le realizam“, povesteşte Alex.

A luat decizia de a pleca din ţară după o noapte petrecută la pub

Într-o seară, Alex şi un prieten cu care lucra au luat decizia de a pleca din ţară. A simţit nevoia să facă o schimbare majoră în viaţa sa, pentru că avea nevoie de o nouă provocare. „Am ieşit la un pub, în luna noiembrie 2010, cu un prieten alături de care şi lucram şi am zis că vrem să încercăm altceva, o nouă provocare. Întotdeauna îmi doresc noi experienţe, pentru că mă plictisesc destul de repede şi nu îmi place să intru într-o rutină. Am făcut o listă cu posibile destinaţii, cum ar fi SUA, Germania, Finlanda şi Anglia, ţări unde se vorbeşte se vorbeşte limba engleză, pe care noi o ştiam foarte bine. Am ales, până la urmă, Marea Britanie. Am dorit să facem ceva noi, să cunoaştem o altă mentalitate, o lume nouă, mai ales că vedeam noutăţile din domeniul tehnologiei“, relatează programatorul.

Planul a prins contur şi mai puternic, după ce a primit un telefon de la reprezentantul unei companii din Londra, care i-a făcut o ofertă. „Nu mi-am pus CV pentru nicio firmă din străinătate, dar la sfârşitul lunii februarie mă trezesc cu un telefon din partea unei firme din Anglia. Eu avea un blog în care scriam despre un limbaj de programare care tocmai ce apăruse, se numea «Titanium», pentru aplicaţii pentru telefonul mobil. Am scris chiar o carte despre acest limbaj de programare. Aşa au aflat de mine. Mi s-a făcut o ofertă. Aveau nevoie urgent de un programator care ştia să lucreze în acest limbaj. Le-am spus că pe data de 6 mai o să ajung în U.K., dar ei aveau nevoie de un specialist cât mai urgent. Am rămas prieteni. După o lună am primit un nou telefon de la ei că sunt dispuşi să mă aştepte“, ne explică Alex.



A pleca în Londra alături de amicul său. Tânărul gorjean a fost încântat de modul în care a fost primit în Anglia: „Pe 1 mai m-a sunat managerul companiei să mă anunţe că mi-a găsit casă şi că mă ajută să obţin un cont bancar într-un timp scurt. În plus, mi-a spus că mă aşteaptă la aeroport. Am ajuns la aeroport şi ne-a aşteptat, aşa cum a promis, şi ne-a dus la noua locuinţă. Le-am pus condiţia să lucrăm de acasă, pentru că mai aveam de lucru la alte proiecte proprii pe care le aveam din România. A fost de acord. Am început sa lucram la proiecte pentru companii mari cum ar fi BBC, O2, «Pearson» şi altele»“.

După un an şi ceva în Anglia, colegul şi prietenul său cu care venise din România a luat hotărârea să se întoarcă acasă. Alex a fost descumpănit: „A venit în ţară într-un concediu şi, după ce s-a întors, mi-a dat vestea. A fost un şoc pentru mine. Mi-a spus că i se pare prea stresant şi nu se poate acomoda. Scriam împreună la o carte pentru care aveam un contract de 13.000 de dolari şi deja primisem o parte din bani. Nu am mai putut să finalizez cartea şi a fost nevoie să dau banii înapoi. Noi ne completam din punct de vedere al programării. Eu ştiam anumite limbaje de programare, iar el altele, astfel că puteam să le oferim clienţilor o arie diversificată de servicii“.

După aproximativ două săptămâni, a primit o ofertă foarte bună de la Samsung şi s-a angajat pe postul „team leader“ pe partea de programare. „Cred că a fost una dintre cele mai interesante experienţe, pentru că lucram cu tot felul de device-uri noi şi prototipuri. Noi făceam parte dintr-o divizie care se ocupa de realizarea de site-uri pentru diferite produse scoase pe piaţă şi de promovarea digitală“, ne spune Alex.

Joc de rugby pe ecrane gigant şi pom de Crăciun cu chipurile utilizatorilor

Alex a avut multe idei care au fost puse în practică. Una dintre ele a constat în realizarea unei aplicaţii pentru un model de telefon mobil. „În Londra există o zonă de clădiri pe care se află ecrane uriaşe pe care rulează tot felul de reclame, iar Samsung deţine câteva monitoare. Ideea mea a fost ca oamenii să joace rugby de pe telefon şi să arunce cu mingea pe ecranul cel mare. Au fost foarte încântaţi. Am creat un joc de rugby 3 D. Oamenii stăteau pe trotuar şi atingeau pe ecran o minge în care trebuiau apoi să şuteze, totul fiind proiectat pe ecranele gigant. Exista un clasament, iar numele celor care jucau apăreau pe ecranele de mari dimensiuni. Un alt proiect a fost de Crăciun. Am realizat un brad virtual realizat din televizoare şi telefoane, care apărea tot pe un ecran gigant. Fiecare îşi făcea un selfie în piaţă şi trimiteai poza pe ecran, iar faţa ta apărea în brad, unde rămânea cam o lună de zile“, ne povesteşte programatorul din Târgu Jiu.

Robot premiat la Festivalul de la Cannes

Alex ne mărturiseşte că cel mai interesant proiect la care a lucrat a fost construirea unui robot care putea fi manevrat de către oricine dorea, de oriunde din lume, pentru a realiza fotografii: „Cel mai mare proiect la care am lucrat a fost construirea unui robot. Am lucrat la el un an şi două luni. Totul a început de la un aparat foto care a fost scos pe piaţă, iar noi ne-am gândit la o idee de a-l promova. Un coleg de-al meu a venit cu propunerea de a face un robot şi de la asta am început. Atunci ajunsese «Mars Rovers»-ul pe Marte şi era un eveniment despre care se vorbea foarte mult în lumea întreagă. Am lucrat cu o firmă care se numeşte «Robo Challenge», una dintre cele mai cunoscute companii de roboţi din lume. Eu m-am ocupat de partea de inginerie şi de soft în acest proiect“.



Robotul la care Alex a lucrat a avut costuri enorme, dar a ajuns să fie premiat la renumitul festival de la Cannes. „Proiectul era estimat să coste 250.000 de lire, dar în final s-a ridicat 1,5 milioane de lire sterile. Am mers cu robotul în Islanda, Germania, Italia, Spania, iar oricine putea să intre pe un site şi să-l controleze, în afară de deplasarea lui. Utilizatorii puteau să controleze braţul la care era ataşată camera foto, să facă fotografii, pe care puteau să le primească, ulterior. Am fost cu acest robot în mai multe zone din lume. Am fost chiar la Festivalul Cannes din Franţa, unde am câştigat un «Lion» pentru «The best innovation», la o secţiune dedicată advertising –ului din cadrul Festivalului Internaţional de Film. Am fost chemaţi la diferite show-uri de televiziune“, ne povesteşte Alex.

Drona care a atras atenţia serviciilor secrete engleze asupra sa

În paralel, impreuna cu Robo Challenge, Alex a inceput sa colaboreze cu «Gadget Show», o emisiune de televiziune difuzată BBC care prezintă ultimele noutăţi tehnologice. A conceput pentru un episod o dronă specială, care a ajuns în atenţia serviciilor secrete engleze. Episodul cu drona nu a mai fost difuzat, deşi a fost filmat.

„Am acceptat să lucrez în paralel la diferite, proiecte pentru «Gadget Show» în care realizam diferiţi roboţi şi gadget-uri «crazy» pentru acest show TV şi BBC. Am realizat o dronă pe care se afla un pistol airsoft. Realizatorul show-ului este o persoană care doreşte să fie mereu în formă şi ne-a cerut să-i construim ceva care să-l determine să alerge atunci când face «jogging». Atunci am realizat o dronă care putea emite diferite sunete şi expresii de încurajare şi, în plus, am ataşat un pistol airsoft, iar atunci când detecta că rămâne în urmă şi slăbeşte ritmul putea să tragă. Drona era total autonomă. Drona comunica printr-un telefon mobil care se afla la cel care alerga. Trei oameni au lucrat la această dronă. Eu am realizat partea de software şi cea autonomă. Am fost contactaţi de mai multe agenţi ale statului englez, după care casa de avocatură cu care colaborează emisiunea a cerut părerea lor, şi dacă au dreptul de a difuza aşa ceva, iar episodul cu această dronă nu s-a mai difuzat“, relatează Alex. Şi în prezent aceasta colaborare cu «Robochallenge».





Este director tehnic la o companie de adversting

Alex a primit o ofertă din partea unei companii de adversting şi a decis că este timpul să facă din nou o schimbare în viaţa sa şi să încerce noi provocări: „Am plecat de la Samsung, pentru că nu mai existau proiecte care să mă provoace. Intrasem într-o rutină şi mă plictiseam. Nu se aştepta nimeni să plec, mai ales că aveam un salariu foarte bun. Am avut şi o ofertă de la compania de adversting şi marketing CP+B, din partea unui fost coleg cu care lucrasem la Samsung. Mi-a spus că realizează o echipă nouă şi mi-a propus să vin alături de ei. Motivul pentru care am ales să vin la o astfel de companie şi nu am optat către un nume sonor din domeniul Internetului este că am şansa să lucrez în acelaşi timp cu aceste companii gigant. Avem clienţi din lume întreagă, în diferite domenii, pentru care realizăm spoturi video, digitale sau diferite campanii adversting“.

Nemulţumit de sistemul educaţional din România

Alex îşi doreşte să facă ceva şi pentru comunitatea din judeţul Gorj. El vrea să deschidă un centru în Târgu Jiu, unde elevii pot învăţa diferite limbaje de programare care nu se predau în şcoală: „Încă se predau în şcoli tehnici de programare şi limbaje care nu se mai folosesc de ani buni. Majoritatea copiilor nu au access la tehnologii noi sau la tehnici noi pentru ca programa nu se schimba. Sunt câteva companii în ţară, câteva startup-uri chiar şi câţiva profesori care încearcă să schimbe asta, să le ofere copiilor ceva nou, dar nu e destul. E nevoie de schimbare majoră în sistem. E vorba de viitorul ţării. Dar mulţi nu o văd ca pe o investiţie, sau o văd ca pe o investiţie mai lungă de 4 ani, şi asta e problema. Sunt îmbunătăţiri care se fac în acest sistem educaţional, dar se fac foarte lent. Educaţia şi dezvoltarea acesteia ar trebui să fie prioritatea numărul 1 în această ţară. Încetul cu incetul, să sperăm că acest lucru se va schimba. Până atunci, voi ajuta cât se poate de mult copiii şi elevii cu tot ce pot".