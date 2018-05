FOTO O nouă fabrică de cablaje auto şi-a deschis porţile în Gorj. Sute de persoane vor mai fi angajate

Investiţia s-a ridicat la aproximativ 750.00 de euro. Fabrica de la Bumbeşti Jiu este a şasea unitate deţinută de Leoni în România. Investiţia s-a ridicat la suma de 750.000 de euro, iar reprezentanţii societăţii spun că şi pentru anul viitor se va aloca o sumă de 800.000 de euro. Se asemenea, numărul angajaţilor va ajunge peste un an la aproximativ 800 de persoane.

Fabrica de cablaje auto se întinde pe o suprafaţă de 8.500 de metri pătraţi şi se află pe amplasamentul ocupat de fosta unitate Pirelli.

„Pe măsură ce volumul şi diversitatea comenzii au crescut s-a simţit nevoia deschiderii acestui satelit al Leoni Piteşti. În acest moment avem aproximativ 500 de angajaţi în fabrica din Bu,mbeşti, iar până la sfârşitul acestui an estimăm că vom ajunge la 650 de angajaţi, iar, până la sfârşitul anului 2019, 800 de angajaţi vor lucra în această fabrică. Ne dorim să dezvoltăm oamenii şi avem tot felul de traininguri. În Bumbeşti Jiu am găsit parteneri de nădejde “

, a spus Lidia Ţonea, manager Leoni.

La inaugurarea fabricii a fost prezent şi Ralf Singmann, directorul de dezvoltare din Europa. „Anul trecut s-a înregistrat o creştere de capacitate pentru fabrica de la Piteşti. Am căutat soluţii şi am găsit un alt loc unde să deschidem un satelit pentru Leoni Piteşti. După mai multe căutări, am găsit această fabrică cu oameni minunaţi. Am negociat contractul cu compania Pirelli şi am început afacerea aici“, a precizat Ralf Singmann, director Leoni.





La inaugurarea noii unităţi de producţie au fost prezente şi autorităţile locale. Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a precizat că investiţia este foarte importantă pentru judeţul nostru: „De prima dată când am auzit că vor să vină în judeţul Gorj am făcut demersurile legale. Nu ştiu de ce nu s-a făcut înainte aşa ceva. Poate că beneficiem de o perioadă mult mai bună, iar cei mai buni investitori pentru mediul economic din judeţul Gorj sunt aceşti investitori“.

Primarul localităţii Bumbeşti Jiu a spus că impozitele colectate la bugetul local vor compensa pierderile generate de modificarea Codului Fiscal: „Pentru Bumbeşti Jiu este un balon de oxigen pentru că se ridică o presiune în ceea ce priveşte asistenţa socială. La Bumbeşti Jiu mai sunt doar 12 dosare de ajutor social. Chiar cu aceste locuri de muncă nu am ajuns la nivelul colectării pe care o realizam înainte de modificarea Codului fiscal“.