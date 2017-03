Foişorul inteligent alimentat cu energie solară. Este singurul din România şi a fost creat de elevi de liceu tehnologic

Foişurul a fost realizat de elevii gorjeni care, în vara anului trecut, au participat la „Tabăra Meseriaşilor“ din programul „Ţara lui Andrei“. Foişorul a fost inaugurat, ieri, la Târgu-Jiu. De acum încolo, cei care se vor plimba prin parcul de pe Insuliţă îşi vor putea încărca telefoanele mobile, tabletele sau laptop-urile în acest foişor care este alimentat cu energie de la soare.





O parte dintre elevi au participat la montarea foişorului alături de trainerii de la EFdeN. Alţi elevi, îndrumaţi de specialiştii de la Trend Consult, au propus soluţii creative pentru a transforma parcul într-unul sustenabil.

Foşorul este independent energetic

Foişorul este independent energetic, fiind dotat cu panouri fotovoltaice. A fost donat municipiului şi va rămâne pe Insuliţă.





„Este foarte important pentru elevii care au realizat acest foişor să îl revadă şi să le aducă aminte de ce înseamnă să faci un produs sustenabil. Poate cel mai sustenabil foişor din lume va fi amplasat astăzi în municipiul Târgu-Jiu, pe Insuliţă, cu cei mai tari elevi din Ţara lui Andrei. După o aventură lungă, Foişorul ce produce singur energia cu ajutorul panourilor foto-voltaice va putea încărca telefoanele sau laptopurile gorjenilor şi vizitatorilor care vor ajunge în parc!”,

a spus Mihai Toader-Pasti, reprezentant EFdeN.

„Munca noastră va rămâne aici“

Foişorul realizat de elevi îmbină tehnologiile moderne de iluminat, producţia de energie verde şi cea de stocare şi design-ul tradiţional. „A fost o poveste foarte interesantă şi este foarte meseriaş ceea ce noi toţi, împreună, am reuşit să facem în tabără! Acest foişor, munca noastră va rămâne aici! Noi suntem bucuroşi! (…) Andrei de acum are mai multă experienţă, am mai multă încredere în mine, comunic mai bine şi vreau să profesez în domeniul electric!”, a spus Andrei, unul dintre elevii participanţi în tabăra din Ţara lui Andrei.

Este singurul foişor inteligent din România

În Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei au participat 50 de elevi de la licee tehnologice şi şcoli profesionale din judeţul Gorj.





„România Meseriaşă a revenit acasă într-un moment în care noi am vrut să lăsăm ceva acestui oraş minunat! Este singurul foişor inteligent din România, construit de viitorii meseriaşi ai Gorjului. Aceşti elevi s-au redescoperit, au înţeles că România are nevoie de ei, au căpătat încredere în ei. A avea o meserie este ceva extraordinar! (…) România are nevoie de meseriaşi buni. Avem angajatori acre au locuri de muncă dar nu găsesc meseriaşi bine pregătii. În tabără copiii au învăţat lucruri despre antreprenoriat, dezvoltare personală, dar şi partea practică”,

a spus Mona Nicolici, reprezentant al OMV Petrom.