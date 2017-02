Elevul care are din clasa I numai medii de 10 şi nu îşi doreşte să plece din ţară. „Nu visez la lucruri măreţe. Vreau să fiu mândru de mine“

De când a păşit pe poarta şcolii şi până în prezent, Cosmin Alioanei, în vârstă de 17 ani, a luat numai medii de 10. Şi-a dorit să nu dezamăgească pe nimeni, aşa că a învăţat mereu şi a fost cel mai bun. Cosmin ne spune senin că notele de 10 nu au reprezentat pentru el un scop, ci, pur şi simplu, aşa s-a întâmplat: „Până în prezent am obţinut media generală 10 în fiecare an, dar asta nu dintr-o obsesie, nu am considerat un scop în viaţă media 10. Eu doar am vrut să nu dezamăgesc niciun profesor şi consider că dacă eşti serios şi înveţi lecţiile logic, atunci când este necesar, respectiv eşti atent şi depui un minimum de efort, nu este atât de greu“.

Cosmin Alioanei este elev la profilul matematică-informatică.

Pasiunea pentru ştiinţele exacte, transmisă de părinţi

Dragostea pentru ştiinţele exacte a fost moştenită de la părinţii săi, mama sa fiind profesor de fizică, iar tatăl, inginer.

„Familia a fost mereu pentru mine un sprijin real. Părinţii au făcut tot posibilul pentru a mă propulsa tot mai sus. Părinţii mei pot spune că sunt perfecţionişti, în sensul că pentru problemele mele şi pentru viitorul meu cred că ar da orice şi ar face orice pentru mine, dar se aşteaptă de la mine să continui ce ei au început prin creşterea mea. Mama mea este profesoară de fizică, iar tatăl meu este inginer, de aici pasiunea mea moştenită pentru ştiinţele exacte. Încă din clasa I-a învăţ la Colegiul Naţional George Coşbuc“,

a spus Cosmin Alioanei pentru site-ul cult-ura.ro.

Elevul de zece este şi olimpic

După ce a descoperit ştiinţele exacte, Cosmin a început să participe la olimpiade. Acum, vrea să participe şi la olimpiada de fizică, dar şi la un concurs naţional. În paralel, elevul a început să se pregătească pentru facultate. „În cadrul olimpiadei de fizică am obţinut cele mai bune rezultate la etapele judeţene, din clasa a VI-a şi până în prezent am obţinut două menţiuni şi trei premii II. La nivel naţional am bifat o participare la naţională în 2013, dar şi premiul al treilea la Concursul Naţional de Fizică Profiz. Anul acesta voi merge la Olimpiada de fizică şi concursul naţional Profiz. În special acest concurs mă pasionează şi aş vrea un loc şi mai sus pe podium, deşi acum o să neglijez oarecum timpul destinat olimpiadelor pentru că deja m-am apucat de pregătirea pentru facultate”, ne-a mărturisit elevul de zece.

„Cred că România are potenţial!“

Cosmin îşi doreşte să devină inginer IT, aşa că îşi doreşte să fie admis la Politehnică, la Facultatea de Automatizări. „Este nevoie cunoaşterea temeliei pentru a ajunge în vârf. Deci, mai întâi, voi avea un job, o experienţă şi după, dacă o să am posibilitate şi noroc, de ce nu şi o firmă a mea. Mulţi îşi doresc o casă cu piscină, o maşină şi o familie, eu îmi doresc sănătate pentru mine şi pentru părinţii mei, pentru că observi că e cea mai importantă doar când nu o mai ai”, a spus Cosmin Alioanei pentru acelaşi site.

Cu toate că majoritatea tinerilor îşi doresc să plece din ţară, Cosmin visează la o carieră şi la o viaţă în România:





„Îmi doresc să studiez şi să trăiesc în ţară şi să merg în străinătate doar în vacanţe sau în schimb de experienţă. Cuvintele nu au acelaşi înţeles în altă limbă. Aici m-am obişnuit, aici sunt prietenii şi familia mea. Cred că România are potenţial! Nu visez la lucruri măreţe. Vreau să fiu mândru de mine“.

Pasionat de teatru

Cosmin îşi dorea în primii ani ai copilăriei să devină actor şi chiar a început să îşi facă o carieră! Se uita la filme şi începuse să viseze că va ajunge şi el un mare actor. În liceu a jucat în mai multe piese de teatru şi este fermecat de această lume: „Sincer, când aveam 5-6 ani ziceam că o să mă fac actor doar uitându-mă la filmele lui DiCaprio şi Depp, însă acum, în plină adolescenţă am început să iubesc teatrul. Până acum consideram că actoria este despre a apărea într-un film pe un mare ecran, dar acum, jucând în piese de teatru organizate în diferite proiecte, mai ales pe scene mai mari, mi-am dat seama că nimic nu se compară cu a juca în faţa unui public: le simţi respiraţia, aprecierea sau extazul din câţiva metri şi este minunat! Îţi doreşti să faci mai mult, să îi cucereşti”, a declarat adolescentul, care este şi vicepreşedintele al Consiliului Şcolar al elevilor din Colegiul „George Coşbuc” din Motru.

Sportul şi jocurile pe calculator, pasiunile lui Cosmin





Cosmin reuşeşte să înveţe foarte bine la toate disciplinele pentru că se concentrează foarte mult asupra a ceea ce face. Cu toate studiază foarte mult, el îşi găseşte timp şi pentru pasiunile sale. „Cred că dacă eşti organizat, timp liber se găseşte. Poţi învăţa în zece minute mai mult decât în două ore cu un ochi jumătate în carte, jumătate pe Facebook. Consider că aş putea munci mult mai mult, dar sunt mulţumit de triunghiul muncă – rezultate – timp liber. Pasiunea mea este teatrul, dar iubesc şi sporturile, tenis, baschet, dar şi jocurile pe PC, mai ales FIFA. De altfel, îmi place mult matematica, iar în informatică găsesc un viitor al tuturor, deci uneori timpul meu liber este dedicat tot cunoaşterii, deoarece îmi place să acumulez şi cultură generală. Îmi place să înot, să joc baschet şi tenis”, spune băiatul din Motru.

„Este un elev foarte disciplinat“

Nicolae Negrea, dirigintele elevului de 10, ne spune că cheia succesului său este disciplina şi sârguinţa: „Este un elev foarte disciplinat şi, probabil, că datorită acestei însuşiri a avut doar medii de 10. Este preocupat nu doar de disciplinele reale, ci vrea să-şi construiască o cultură generală solidă, astfel că studiază cu pasiune şi celelalte discipline. Are preocupări şi în domeniul artistic. A participat recent la o scenetă din piesa «Răzvan şi vidra» şi, de asemenea, a jucat într-o altă piesă de teatru pe care şcoala noastră a prezentat-o în cadrul programului «Euroscola», cu tema refugiaţii. Reuşeşte să se descurce foarte bine la toate obiectele, pentru că nivelul este ridicat la o clasă de matermatică-informatică“.

Profesorul lui Cosmin crede că notele de 10 obţinute de elevul său se datorează şi pregătirii din clasele primare: „Manifestă un comportament impecabil. În şcoala primară, Cosmin a avut o învăţătoare foarte exigentă, care cred că a contribuit ca ulterior să se menţină la cel mai înalt nivel. La fizică este olimpic, reuşind să se califice de două ori la faza naţională“.