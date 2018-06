Copil de patru ani rămas fără vedere după ce s-a accidentat la locul de joacă. Părinţii acuză autorităţile

Mai mult decât atât, părinţii au depus plângere penală şi la Parchet şi acuză autorităţile locale că locul de joacă nu era amenajat corespunzător. „Eram cu copilaşii în parc. Doar m-am întors la celălalt. Eu nu l-am dat tare, dar a căzut pentru că leagănul nu avea spătar. El s-a ridicat în coate şi atunci a fost lovit în ochi. Am fost la spital la Târgu Jiu. Are o plagă corneană şi are nevoie de transplant de cornee. Am făcut o plângere la Protecţia Consumatorului. Am depus plângere şi la parchet“, a precizat mama micuţului.

Timp de două săptămâni părinţii au stat cu cel mic prin spitale, dar medicii nu i-au mai putut salva ochiul. Băieţelul are nevoie de transplant de cornee ca să mai poată vedea, dar operaţia costă în jur de 8.000 de euro.

Primăria a fost amendată de Protecţia Consumatorului, care a dispus închiderea locurilor de joacă

În urma controlului efectuat de Protecţia Consumatorului, toate celor şase locuri de joacă din Bumbeşti Jiu au fost închise. Mai mult decât atât, Primăria oraşului Bumbeşti Jiu a fost amendată cu două sancţiuni.





„O echipă de la Protecţia Consumatorului s-a deplasat la spaţiul de joacă de la Bumbeşti Jiu, unde s-a constatat următoarele: la dat şi ora controlului s-a constatat că leagănul nu avea spătar; există şi alte elemente de agrement care prezintă elemente lipsă sau deteriorate, lipsă mâner utilizator. La intrarea în spaţiul de jocul nu există un panou de avertizare“,

a precizat Mădălin Giurcău, şeful de la Protecţia Consumatorului Gorj.

Primăria va acorda familiei un ajutor

Constantin Bobaru, primarul oraşului Bumbeşti Jiu, spune că familia va primi un ajutor: „O să le acordăm un ajutor, pentru că aşa este uman, nu pentru că am avea o culpă. Medicul de gardă şi asistentul au spus că băieţelul a fost lovit de frate cu leagănul“.