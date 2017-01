Ce mesaj sfâşietor a postat pe reţele sociale colegul de bancă al liceanului care s-a sinucis din dragoste

Robert, colegul de bancă al lui Albert Mezdrea, a postat un mesaj pe Facebook, în care îşi exprimă regretul cu privire la gestul sinucigaş al prietenului său: „Pare ireal ce s-a întâmplat, chiar nu pot să cred, nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat cu adevărat, cum ai avut puterea să faci asta? Am pierdut un prieten bun, un coleg de bancă, pe care nu aş putea şi nu aş vrea să îl pot uita vreodată în viaţa mea, ai fost un băiat de nota 10, care merita să fie iubit, nu în felul ăsta în care să se ajunga aici, aş fi vrut măcar să îmi spui şi mie ce ai în cap… nu ai făcut-o că erai conştient că te puteam opri, ştiai că îţi voiam binele, dar ai fost încăpăţânat şi ai zis că rezolvi problemele dacă faci asta? Fete mai existau…dar acum asta e, nu am plâns în viaţa mea pentru cineva cum o fac pentru tine, când văd cum şi-au bătut de prietenul meu cel mai bun. (…) Ai fost prietenul meu în care aveam încredere mulţi ani, n-am ştiut că tu vei pleca aşa.. şi în aşa hal, din vina cui? Da, din vina ei, ştii, că poate cumva poţi vedea aceste vorbe, ea se simte nevinovată de moartea ta…aveam pretenţii la tine pe cine alegi şi ce vei face.. (…) Vreau ca mâine la şcoală când vin, mi-aş dori să te văd acolo în bancă, unde ţi-ai petrecut timpul în ultimii doi ani, vreau să te mai văd măcar o dată! Acolo unde eşti,te rog un singur lucru, ai grijă de familia ta, atât vreau, de familia ta, cea care te-a crescut şi a avut grijă de tine, nu de altcineva, nu de prieteni,iubită, etc, ei te vor uita peste câţiva ani, însa familia va fi mereu cu gândul la tine. Odihneşte-te în pace, bun prieten! Ai parte de lumină acolo unde eşti. Te iubesc!”.

Albert Mezdrea s-a spânzurat de un copac din apropierea casei. Acesta a lăsat un mesaj de adio pe calculator în care vorbea despre iubita lui şi despre dragostea pe care i-o parte. Unele surse spun că tânărul s-a spânzureat pentru a demonstra cât de mult îşi iubeşte prietena.