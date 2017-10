VIDEO Jandarmii au intervenit pentru salvarea a doi cai de curse rămaşi împotmoliţi în zăpada din Bucegi mai bine de 30 de ore

Misiunea de salvare s-a încheiat cu succes după aproape 30 de ore, timp în care utilajele au acţionat aproape fără întrerupere.



Un bărbat, în vârstă de 49 de ani, se deplasa cu o autoutilitară special destinată pentru transportul cabalinelor pe DJ 713 Piatra Arsă-Dichiu-Cuibul Dorului, cu intenţia de a ajunge la doimiciliu, în municipiul Bucureşti. La un moment dat, în punctul Şaua Lăptici bărbatul nu şi-a mai putut continua deplasarea cu autovehiculul şi a rămas blocat în zăpadă, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, vânt puternic, zăpadă viscolită şi vizibilitate redusă.

În zilele de sâmbătă şi duminică, jandarmii montani, drumarii de la LDP Dâmboviţa şi un buldoexcavator al Primăriei Moroeni s-au deplasat spre zona indicată pentru a acorda sprijin. Din cauza vremii capricioase, pe timpul nopţii acţiunea a fost întreruptă şi s-a ţinut permanent legătura cu persoana aflată în dificultate.

Autoutilitara în care se aflau cei doi cai de curse, nevătămaţi, a fost deszăpezită de către jandarmii montani. Ulterior bărbatul şi-a continuat deplasarea spre Bucureşti, în prezent aflându-se în afara oricărui pericol.

„După 30 de ore cât am stat întroienit pe DJ 713 am reuşit, în final, să cobor din Platoul Bucegi. Mulţumesc pe această cale Jandarmeriei Montane Padina-Peştera, în special subofiţerului Andrei Dumitrescu, cu care am păstrat legătură toată noapte, primarului comunei Moroieni şi LDP de pe lângă CJ Dâmboviţa, fără ajutorul cărora aş mai fi hibernat şi acum într-un viscol cu rafale de 80 km/h", a spus proprietarul cailor.