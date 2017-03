VIDEO Cum încearcă un bodyguard să îi redea onoarea mătuşii sale. Îl rupe în bătaie pe fostul soţ care s-a îndrăgostit de o altă femeie

Andrei, bodyguard de meserie, este extrem de supărat pe proprietara magazinului, care, în opinia sa, ar fi destrămat căsnicia unei mătuşi de-a sa. Acum, femeia şi cel care i-a fost unchi până mai de curând, trăiesc în aceeaşi casă. Nu de puţine ori i-ar ameninţat tânărul cu moartea prin mesaje pe telefon. Andrei, bodyguard de meserie, este extrem de supărat pe proprietara magazinului, care, în opinia sa, ar fi destrămat căsnicia unei mătuşi de-a sa. Acum, femeia şi cel care i-a fost unchi până mai de curând, trăiesc în aceeaşi casă. Nu de puţine ori i-ar ameninţat tânărul cu moartea prin mesaje pe telefon.

"Au intrat peste noi trei indivizi, o femeie şi doi bărbaţi. Am crezut că sunt clienţi. Stăteam cu soţul şi cu nepoata mea de cinci ani. A vrut să-mi dea un picior dar m-am ferit, apoi m-a lovit în burtă. Pe soţul meu l-a bătut mai tare. L-a trântit cu capul de poartă şi i-a rupt ambele mâini. El este certat cu legea, a mai avut probleme, dar nu ne lasă. Dacă a avut tupeul să intre în magazin, mâine, poimâine ne omoară în casă. Deja ne trimite ameninţări că vine noaptea, ne păzeşte, ne dă foc la casă", spune Elena Popescu, proprietara magazinului.

Bărbatul a ieşit cel mai şifonat. Chiar dacă a pus mâna pe o rangă să se apere, s-a ales cu ambele mâini rupte şi va avea nevoie de câteva săptămâni de recuperare.

"A venit pus pe scandal şi se vede. E un fost nepot de-al meu, din partea fostei soţii de care m-am despărţit în septembrie, anul trecut. Cu părinţii săi nu am ce discuta. La una din mâini am fractură cu rană deschisă şi la cealaltă tot fractură", ne-a spus Rădoi Ion, 45 de ani.

Aceste scene s-au petrecut în faţa unei fetiţe de doar cinci ani, care ar fi putut fi oricând lovită din greşeală.

"Am venit imediat în curte pentru că am auzit ţipete. N-am ştiut ce era. Când am venit l-am găsit pe jos pe ginerele meu. Nu ştiam ce e cu el. Individul e periculos. Vă omor în noaptea asta, vă dau foc. Atât a zis. Sunt numărul 1 în Pietrari - asta a zis", ne-au povestit rudele.

Alo, Poliţia!

Curios este faptul că deşi victimele au sunat la 112, nimeni de la Poliţie nu s-a deplasat la faţa locului pentru audieri şi mai ales, pentru urmărirea imaginilor de pe camerele de supraveghere.

"Nu mi se pare corect ca organele competente să nu vină până acum să vadă ce s-a întâmplat. De aseară şi până acum nu a venit nimeni domnule, deşi am sunat la 112. Eram în salvare, ne-au luat declaraţie, ne-au luat datele, dar nu a luat nimeni imaginile de pe camere", mai spune proprietara magazinului.