Totul despre febra la copii şi cum trebuie tratată. Care sunt cele mai bune pastile, recomandate de medicii pediatri

În general, febra arată existenţa unui proces anormal în corp. Efortul fizic, temperatura ridicată a mediului ambiant şi vaccinările obişnuite ale copiilor pot duce, printre altele, la creşterea temperaturii corpului.

“Febra scade, dar trebuie să avem răbdare. Febra este un simptom care nu neapărat trebuie să stârnească îngrijorări majore, pentru că este un răspuns bun al organismului funcţional. Sub trei zile nu trebuie să ne repezim la antibiotic. Nu este bine. Numai la noi, la români, se practică aşa. Febra apare de la viroze şi acestea niciodată nu se tratează cu antibiotic”, a explicat Anişoara Pohoaţă, medic pediatru.

„Nu putem vorbi despre febră decât peste 38 de grade”

Febra, numită şi pirexie, se defineşte ca o creştere a temperaturii interne peste valoarea nomală a organismului (de obicei, 37 de grade Celsius). Specialiştii spun că este corect să vorbim despre febră atunci când temperatura rectală este mai mare de 38°C, temperatura orală - mai mare de 37,5 de grade C, temperatură axilară - peste 37,2 de grade C, iar cea auriculară peste 37,2 de grade C.

“În primul rând, nu putem vorbi despre febră decât peste 38 de grade Celsius. Până pe la 38,5 de grade Celsius o tratăm cu mijloace fizice, adică hidratare orale, baie progresiv răcită şi abia după ce aceste metode fizice au fost epuizate se trece la combaterea febrei cu mijloace chimice, adică cu Nurofen, în principal. Nurofenul este şi antiinflamator şi antitermic. Nu la fel de bun este şi Panadolul, care este destul de toxic hepatic. Nu ştiu de ce mulţi părinţi dau alternativ. Panadolul îl poţi administra numai când febra trece de 39 – 39,5 grade. Este bun şi supozitorul cu paracetamol”, mai spune dr. Anişoara Pohoaţă.

Copiii mai mari de 2 luni care nu răspund la terapia antitermică trebuie consultaţi de medic. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani pot prezenta convulsii datorită febrei mari (numite convulsii febrile).

Dacă copilul prezintă convulsii febrile, există riscul ca acestea să se repete, dar de obicei copiii trec cu bine peste această complicaţie. Apariţia unei convulsii febrile nu înseamnă că respectivul copil are epilepsie.