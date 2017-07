Soţ şi soţie, prinşi de jandarmi în timp ce recoltau trufe în mod ilegal

Trufele, denumite de cautatori si „diamantele pamantului”, datorita preturilor mari cu care sunt vandute pe piata, au inceput sa castige tot mai mult teren si in tara noastra

În timp ce desfăşurau o acţiune de prevenire a faptelor antisociale la regimul silvic, jandarmii dâmboviţeni au observat în zona împădurită de pe raza localităţii Ghimpaţi un bărbat şi o femeie care recoltau trufe, fără a putea prezenta documente legale în acest sens.

În urma verificărilor efectuate a reieşit faptul că cei doi, soţ şi soţie din judeţul Giurgiu, au recoltat aproximativ 300 gr. de trufe negre din fondul forestier cu ajutorul a doi câini special antrenaţi pentru a căuta această specie de ciuperci.





Cele două persoane au fost sancţionate contravenţional pentru “recoltarea din fondul forestier naţional a produselor nelemnoase, fără acordul proprietarului sau al ocolului silvic care administrează pădurea”.

Trufele, denumite de cautatori si „diamantele pamantului”, datorita preturilor mari cu care sunt vandute pe piata, au inceput sa castige tot mai mult teren si in tara noastra. Chiar daca sunt destul de greu de gasit, exista peste 1.000 de cautatori de trufe negre in Romania. Pentru unii dintre ei, ineditele ciuperci au devenit niste afaceri in adevaratul sens al cuvantului, profiturile ridicandu-se la circa 10.000 de euro intr-un sezon.