Parlamentarii care vor controla SRI. Primul pas: audierea lui Hellvig. Ţuţuianu: „Subiectul numărul unu, cazul Coldea“

Componenţa Comisiei de Control al SRI vine şi în contextul scandalului iscat de fostul deputat Sebastian Ghiţă, care a prezentat imagini din timpul unor vacanţe exotice cu Florian Coldea, prim-adjunctul şefului SRI, între timp suspendat din funcţie. „Cred că în Comisia SRI Hellvig va avea posibilitatea să răspundă la întrebări şi să lămurească multe lucruri care trebuie lămurite“, a declarat Liviu Dragnea. „O să chemăm conducerea SRI la audieri. Voi face tot ce pot ca acest control să fie efectiv, iar SRI să funcţioneze în limita legală“, a spus şi Adrian Ţuţuianu, noul preşedinte al Comisiei.

Comisia pentru controlul SRI

Adrian Ţuţuianu (PSD) - preşedinte

Ioan Cupşa (ALDE) - vicepreşedinte

Verestoy Attila (UDMR) - secretar

Doina Fedorovici (PSD)

Horia Nasra (PSD)

Radu Babuş (PSD)

Cezar Preda (PNL)

Cristian Chirteş (PNL)

Manuel Costescu (USR)

Preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu, a declarat, marţi, că a convenit cu directorul SRI, Eduard Hellvig, să vină pentru audieri în comisiei în data de 25 ianuarie, temele de audiere privind cazul Coldea şi bugetul SRI pe anul 2017.

„Am avut o primă şedinţă a Comisiei de control parlamentar al SRI. Am avut şi o discuţie şi am formulat apoi şi o adresă în care am solicitat conducerii SRI să fie prezentă pe data de 25 ianuarie la ora 11.00 la sala de şedinţe, cu două subiecte: subiectul numărul unu e legat de ce se întâmplă acum în spaţiul public, de cazul Coldea, şi subiectul numărul doi – legat de bugetul SRI pe anul 2017”, a spus Ţuţuianu.

El a arătat că a convenit cu directorul SRI să vină cu toate documentele care privesc cele două subiecte.

„Vom primi toate datele, toate informaţiile, inclusiv raportul comisie de la anchetă internă de la SRI (despre cazul Coldea, n.r.)”, a spus Ţuţuianu.

Ţuţuianu a fost la un pas de a ajunge ministru al Dezvoltării Regionale (cel mai bogat minister), dacă Sevil Shhaideh ar fi ajuns premier. Întrebat dacă e de părere că a avut vreodată telefonul ascultat, Ţuţuianu a spus: „Cu siguranţă!“. În afară de Ţuţuianu, Liviu Dragnea a mai trimis în comisia SRI alţi trei parlamentari de încredere, dar cvasi-anonimi: Doina Fedorovici, Horia Nasra şi Radu Babuş.