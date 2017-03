La Complexul Turistic de Nataţie se pregătesc noi investiţii. Edil: „Putem să spunem că vom avea o bază sportivă foarte modernă“

Cu bani exclusiv de la bugetul local, în cel mai scurt timp, se vor mai achiziţiona o serie de tobogane pentru copii, block-start-uri, o tabelă electronică de afişaj.

Potrivit primarului Cristian Stan, cu bani de la bugetul local, în cel mai scurt timp, se vor mai achiziţiona la Complexul Turistic de Nataţie o serie de tobogane pentru copii, block-start-uri, precum şi o tabelă electronică de afişaj, acestea din urmă fiind extrem de importante în contextul în care se doreşte ca în viitorul apropiat Târgoviştea să găzduiască mai multe competiţii de înot şi de polo feminin, care vor atrage mii de turişti în municipiul reşedinţă de judeţ.

„Cu toate aceste investiţii, putem să spunem că vom avea o bază sportivă foarte modernă, capabilă să găzduiască concursuri de cel mai înalt nivel. Complexul Turistic de Nataţie reprezintă, după cum îi spune şi numele, o atracţie turistică, de aceea vrem ca această bază să poată găzdui concursuri de cel mai înalt nivel, la fiecare concurs putem avea mii de oameni în Târgovişte şi aceasta este menirea unui Complex Turistic, indiferent că este de nataţie sau de altă natură", spune edilul.

"Vrem să găzduim Cupa României la polo feminin la Complexul Turistic de Nataţie"

"Vrem să găzduim Cupa României la polo feminin, cred că este important pentru Târgovişte să se audă de Complexul Turistic de Naţaţie , să se vorbească cât mai mult de acest Complex, să se vorbească despre o investiţie importantă şi o investiţie care, în pofida clevetitorilor, se dovedeşte a fi foarte utilă şi foarte apreciată atât de către târgovişteni, cât şi de cei care sunt implicaţi în zona înotului, polo-ului. Mă bucur extraordinar de mult şi sunt convins că toţi târgoviştenii de bună credinţă se bucură de acest lucru", a mai spus Cristian Stan.

Edilul speră ca acest obiectiv să fie unul dintre motoarele de dezvoltare turistică a oraşului.

"Târgoviştea trebuie să crească prin turism, Târgoviştea trebuie să-şi promoveze obiectivele importante pe care le are şi mă bucur că, iată, reuşim împreună să creăm la Târgovişte un pol de performanţă în zona nataţiei. Are aşa un caracter inedit, Târgoviştea nu are o tradiţie în această zonă, dar beneficiind de acest bazin olimpic de înot putem să devenim într-o perioadă nu foarte lungă un reper în nataţie, polo şi aşa mai departe", adaugă primarul.