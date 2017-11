Jucătorul de 50.000 de euro, de la Chindia, pe care se bazează Negoiţă în refacerea lui Dinamo

Potrivit prosport.ro, Steliano Filip şi Ionuţ Nedelcearu vor fi cedaţi probabil la echipe din străinătate, la fel şi Adam Nemec, despre care s-a vorbit că este dorit de FCSB şi CFR Cluj.

"Prioritatea este ca acest club este să rămână în viaţă şi în Liga 1. Trebuie să se autofinanţeze. Sub nicio formă nu se va vinde în masă. Sunt fotbalişti precum Filip care trebuie să facă un pas înainte. Nedelcearu are şi el 3 ani. Sunt discuţii! Soluţii sunt, mă gândesc la Ciobotariu care joacă la Târgovişte. Viitorul e pregătit. Avem 7 jucători în Liga 1, alţi 5-6 prin Liga a 2-a, plus ce e la Juniori A şi Juniori B. Unul sau doi jucători vor pleca probabil. Nemec îşi doreşte să meargă în străinătate. Avem de unde asigura viitorul lui Dinamo. Să nu dramatizăm, nu este cazul", a zis Ionuţ Negoiţă la TV Digi Sport.

Denis Ciobotariu este împrumutat în prezent la Chindia Târgovişte. El este evaluat pe piaţa de transferuri la 50.000 de euro. Are 19 ani, este fundaş şi este fiul lui Liviu Ciobotariu, legenda lui Dinamo.

Denis Ciobotariu este campion al României cu Dinamo U19 şi o mare promisiune pentru viitor.

La Dinamo s-ar putea întoarce şi Mihai Neicuţescu, jucător împrumutat tot la Chindia.