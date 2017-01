Izabela Simion, fata cu vocea pe bigudiuri care i-a impresionat pe marii artişti ai României

Izabela Simion, de fel din Târgovişte, este o fire veselă, plină de energie şi cu chef de cântat pe oriunde se duce. Cântă la nunţi de mică, împreună cu părinţii şi fratele ei.





Îi place mai mult muzica uşoară, însă populara e de bază. “Eu aş vea să fac mai multă muzică uşoară. Muzică populară am făcut mai mult de necesitate muzică pentru că nu e nuntă fără lăutari. Era şi greu să fac altceva, pentru că şi familia mea cântă şi s-a lipit şi de mine treaba asta. Numai muzică auzeam în casă. Pe lângă asta părinţii ne luau cu ei la tot felul de petreceri şi mi-a plăcut. Ei voiau ca noi să facem ceva mai mult decât ei şi ne-au dat la Liceul de Muzică şi pe mine pe fratele meu. Abia acolo am văzut cu ce se mănâncă muzica şi mi-am dat seama că asta îmi place şi asta vreau să fac”, ne spune Izabela.

Izabela a terminat Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Târgovişte, după care a urmat Conservatorul. În prezent este studentă la Master, în anul I, la muzică uşoară.





Primii bani a început să îi facă la doar 14 ani, atunci când îşi acompania părinţii la diferte petreceri. “Noi mici şi simpatici eram drăgălăşiţi şi oamenii ne recompensau şi pe mine şi pe fratele meu”

Doar vocea contează

Tânăra cântăreaţă a bifat câte o prezenţă la marile confruntări vocale, de la „Vocea României” şi „X Factor”.



„E păcat să nu şlefuieşti talentul pe care îl ai şi cu puţină muncă poate ieşi o treabă frumoasă. Am participat la aceste emisiuni şi pentru publicitate, pentru că mi-am dorit ca lumea să audă de mine. Nu m-am gândit să ajung să câştig vreun premiu, dar pe măsură ce avansam îmi doream mai mult să câştig. La X Factor am mai încercat acum câţiva ani şi nu am trecut de preselecţie, dar nu m-am descurajat şi am mai încercat, pentru că e o chestie de noroc. Sunt multe persoane care au voci bune şi nu reuşesc să treacă de preselecţia unde trebuie să te placă un producător”

Cea mai bună clasare a ei a fost semifinale la X Factor, iar la Vocea României a ieşit la duel, fiind în echipa la Horia Brenciu. De atunci a rămas în relaţii bune cu juratul de la ambele televiziuni şi a fost cu el într-un turneu.

Izabla a primit aprecieri în urma prestaţiilor ei din cadrul concursurilor:

Horia: "Tu faci că acest concurs să fie unul frumos, dar foarte tensionat. Sper să fii finalistă".

Delia: "Ai vocea pe bigudiuri, nu poţi sta locului. Îmi place, felicitări!".



"The Twisters"

Izabela împreună cu alte patru tinere din Baia Mare, Piteşti, Petroşani şi Chişinău a închegat o formaţie de acapella. “De vreo doi ani cântăm în această formulă. Am participat şi la Festivalul Internaţional Johny Răducanu, unde ne-au dat un premiu pentru cea mai tânără speranţă. A fost un premiu consistent pentru că de banii ăia ne-am dus la Amsterdam, într-un city break toate cinci”