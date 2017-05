Instigare la sănătate. Maria Bianca Ana a slăbit 12 kilograme în mai puţin de două luni, de una singură

Maria Bianca Ana, în vârstă de 17 ani, este elevă în clasa a X-a, profil Filologie, la Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Ioan Gură de Aur" din Târgovişte. Sportul şi alimentaţia sănătoasă nu au fost niciodată opţiuni de luat în calcul pentru ea până când clasa ei a beneficiat pe 23 martie de una dintre întâlnirile din cadrul proiectului amintit. A fost momentul zero pentru Maria Bianca.

"Sănătatea este foarte importantă, iar un ritm de viaţă sănătos nu strică! Însă înainte nu mă gândeam la asta, nu am dat niciodată importanţă lucrurilor cu adevărat importante. Atunci când dl Staicu a venit la liceu să ne explice anumite lucruri importante despre şi pentru viaţa noastră, am fost foarte surprinsă să aflu metode de a-mi face viaţa mai simplă. Ne-a vorbit deschis şi sincer, iar pe mine cel puţin m-a ambiţionat spunându-mi ca nimic nu este imposibil şi cu eforturi voi ajunge unde îmi doresc. Exact după prezentarea aceea mi-am pus în cap să încep o viaţă sanatoasă şi frumoasă! Automat având o viaţă sănătoasă, kilogramele în plus vor dispărea, ceea ce era de fapt ce-mi doream", poveşteşte tânăra care a dat dovadă de ambiţie în decizia sa.

"Mie sportul nu mi-a plăcut niciodată, însă după ce am auzit la ce este benefic şi la ce mă poate ajuta, am început să-mi fac un stil de viaţă sănătos. Aveam 80 kg şi acum am 68 kg. Am schimbat alimentaţia, fac acasă exerciţii şi alerg. Ţelul meu este să ajung la 49 kg, care ar fi greutatea ideală pentru înălţimea mea - 1,55 m", ne explică eleva.

"Nu m-aş lăsa pradă tentaţiei după atâta muncă şi efort"

Cât priveşte alimentaţia, a eliminat produsele nesănătoase şi crede că poate să ţină în frâu tentaţiile. "Am renunţat la tot ce consumam înainte - fast food, sucuri acidulate cu cofeină, prăjeli, dulciuri, produse de patiserie. Cu ambiţie treci peste. Sincer, nu m-aş lăsa pradă tentaţiei după atâta muncă şi efort", ne mărturiseşte tânăra care şi-ar dori să-i urmeze şi alţii exemplul.

"Prietenii sunt încântaţi de trasformarea mea, iar familia mă susţine în absolut tot ce fac bine pentru mine. Ba chiar mă încurajează să continui. Sper să inspir şi pe alţii. Dar fără voinţă şi ambiţie nu se poate", avertizează Maria Bianca Ana.