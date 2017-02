Inspector şcolar, despre eleva care şi-a scris nemulţumirile de la şcoală pe Facebook: „Ar putea deveni o Ioana d'Arc a învăţământului românesc“

“Profesoară mea de matematică are un comportament dominant şi cât se poate de ipocrit. Într-a V-a avea obiceiul să mute absolut toţi elevii în bănci cum avea chef la fiecare ora şi nu dădea pauzele doar pentru a arată cine e şeful. A avut grijă de asemenea să inducă frică de dumneaei şi de matematică în rândul elevilor. S-au plâns nişte părinţi, s-au revoltat câţiva copii dar profesoară zicea că nu poate ţine ora decât aşa şi "fiecare profesor e suveran la ora lui". Eu am refuzat să mă mut fără o explicaţie logică - pe care profesoară nu a putut să mi-o dea. La rugămintea tatei, doamna director a vorbit cu profesoară despre pauză şi despre mutare dar degeaba. A depus o reclamaţie dar, din nou, fără rezultat.

Pe lângă faptul că eram singură care nu se mută din banca, am început să ies în pauză când se sună, lucru care a făcut-o pe profesoară să se plângă la directoare că o "sfidez" şi "dau exemplu negativ". Doamna director i-a zis că pauză e reglementată prin lege şi e obligată să o dea şi nu există nicio regulă care să mă oblige să mă mut din banca. Având 30 de ani la catedră şi neputând admite că i se opune cineva, obişnuită să domine elevii, doamna profesoară a organizat un grup de părinţi (mulţi părinţi susţin comportamentul abuziv al profesorilor de genul asta) care au semnat o petiţie cerând să fiu mutată la altă şcoală pentru că "dau exemplu negativ colegilor".

Doamna director a stabilit că nu există motive să fiu mutată la altă şcoală şi le-a spus părinţilor că nu ar fi trebuit să dea curs reclamaţiei.

Relaţiile cu colegii au fost şi încă sunt bune, nu au fost afectate de incidentul asta. De atunci, totuşi, am o reţinere mare în a acordă încredere oricui.

Din clasa a VI-a profesoară a renunţat la mutările ridicole sub presiunea doamnei director şi a reclamaţiilor. Se pare că poate să-şi ţină orele şi fără să mute elevii că pe nişte pioni.

Pauzele tot nu le dădea că era prea mult dintr-o dată. A continuat să susţină că e lipsa de respect că ies în pauză iar eu am continuat să susţin că e lipsa de respect din partea dumneaei că nu da pauzele elevilor.



Despre profesori incompetenţi:

Vreau să va spun că nu există materii urâte sau grele sau elev prost, ci doar profesori nepricepuţi, incompetenţi, care îşi fac meseria în silă sau cu răutate sau care intenţionat predau prost pentru a forţă copiii să meargă la pregătire.



Am avut timp de 2 ani un profesor de biologie foarte deosebit. Nu era prea agreat de ceilalţi profesori pentru că îl iubeau mult copiii şi-l dădeau exemplu, iar cum profesorii în general trebuie să fie ştiuţi de frică el nu se încadra în peisaj. Prin comportamentul dumnealui îi punea într-o lumina proastă pe ceilalţi profesori.



Avea nişte metode simple şi foarte eficace de predare bazate pe respect reciproc şi colaborare cu elevii. Nu caută să dezvolte o relaţie de subordonare cu noi, cum fac ceilalţi profesori.



În zilele în care aveam biologie uităm de supărările de la alte ore. Chiar dacă aveam o ora reuşită la altă materie era eclipsată de ora dumnealui. La ora de biologie nu se vorbea, nimeni nu chiulea şi până şi "elevii-problema" ai clasei erau impecabili şi ştiau materia. Mi-e dor de dumnealui, de atmosfera pe care o putea crea şi de modul în care se desfăşurau orele. Materia era predată că o poveste.



Când a plecat din şcoală mai aveam puţin şi plângeam toţi. Nici după un an nu ne-am împăcat cu ideea că nu ne va mai fi profesor. La ultima ora de biologie i-am făcut cadou un tablou pictat de mine (pe atunci pictam) şi intenţionez să îl vizitez dar până acum nu am reuşit să-i aflu adresa.



Toţi profesorii se vaită că meseria lor este foarte dificilă. E greu să stăpâneşti 35 de copii, e greu să te lupţi cu educaţia cu care vine fiecare de acasă şi e greu să-i faci să priceapă materia. Dumnealui îşi făcea în aşa fel meseria încât părea totul foarte simplu. Avea 70 de ani.



Despre „şeful clasei”:

"De multe ori, profesorii cer părerea elevilor în legătură cu diferite lucruri. Dar, dacă părerea noastră nu coincide cu ce vor ei să audă, atunci recurg la orice metode (minciună ,înşelătorie) că să fie că ei şi nu că noi. Există o practică total nepedagogica în şcoli de a ierarhiza elevii din clasa pe alte criterii decât rezultatele la învăţătură. Astfel, există funcţia de şef al clasei .Şeful clasei nu are niciun rost ,evident ,dar fiecare clasa trebuie să aibă un şef.

La începutul semestrului am fost puşi de dirigintă să alegem un şef al clasei. Noi am ales un coleg care nu era prea simpatizat de dirigintă .I-a picat faţă când a văzut pe cine am ales. Peste o săptămâna ,a venit şi ne-a prostit în faţă spunând că şeful clasei e altcineva -un preferat de-al ei- pentru că "nu aţi numărat bine voturile". I-am spus că e josnic ceea ce face ,dar nu ne-a luat în seama. Acum avem altă dirigintă care ne-a întrebat dacă vrem să schimbăm şeful clasei. I-am spus că da ,şi că îl vrem înapoi pe cel pe care l-am ales. A dat din cap dezaprobator ,spunând că nu e potrivit.

De ce ne-or mai fi cerând părerea dacă nu ţin cont de ea nu am înţeles nici până în ziua de azi.

Aşa cum am mai spus, am refuzat să merg la orice olimpiada. Marţi a venit profesoară de engleză cu nişte fişe la ora .Câtorva elevi ne-a dat să lucrăm fişele şi cu ceilalţi a lucrat altceva. Astăzi a venit într-o pauză să ne felicite pe cei care s-au calificat la faza următoare a olimpiadei de engleză. Deci, fără să ştiu, am participat la olimpiada. Sunt programată sâmbătă la etapă următoare unde bineînţeles n-o să mă duc.

Cam atât pentru acum, ne auzim dată viitoare. Staţi liniştiţi că nu durează mult până când o să scriu iar. Într-a VII-a deja se adunaseră cam multe. Şi-a mai făcut un părinte curaj şi a reclamat-o pentru că i-a umilit şi batjocorit copilul pentru că a întârziat la ora, tată a mai reclamat nişte abuzuri şi de vreo trei luni ne da pauză şi se comportă normal.

Să vedem cât ţine minunea, că nu poate să reziste prea mult fără a-şi arată dispreţul faţă de elevi, e împotriva firii dumneaei.

Trebuie să spun că, în ciuda acestor întâmplări, nu am fost persecutată de niciun profesor cu care am avut discuţii în contradictoriu iar profesoară de matematică a fost în general corectă cu mine”, se arată într-o postare pe Facebook a tinerei".

Director Şcoala Coresi: are puncte pertinente

Georgeta Gogeanu, directoarea şcolii, cunoaşte situaţia şi spune că nu este împotriva punctelor de vedere ale Annei, ci critică doar modul ei de a pune problema.





“Are o anumită educaţie şi este deşteaptă, cu iniţiativă. Lucrurile nu sunt în alb şi negru. Sunt şi lucruri care pot fi reglate, dar nu tot ce crede cineva, este şi adevărul absolut. Sunt pentru libertatea de exprimare a oricăui om. Personal cred că a dus lucrurile puţin cam departe. Noi putem să arătăm că lucrurile nu stau chiar aşa. Anna nu acceptă şi alte puncte de vedere şi nu acceptă uşor pe altcineva. De exemplu, are o neînţelegere constantă cu profesoara de matematică”, spune directoarea.

“I-am spus să privească lucrurile şi din alt unghi, dar nu vrea”

“Are un anumit mod de a privi lucrurile. Toată acţiunile noastre par ieşite din context şi nu se poate ca tot ce facem noi aici să nu fie bun. Nu pot aprecia la ea absolut toate punctele de vedere. I-am spus să privească lucrurile şi din alt unghi, dar nu vrea. Ne-a criticat târgul de Crăciun, care a fost un eveniment caritabil. A fost un adevărat spectacol şi mulţi au avut ce să înveţe din asta. Este împotriva icoanelor, dar noi suntem un popor ortodox şi noi credem în Dumnezeu. E drept, doar credinţa, fără învăţătură nu îţi aduce o notă mare”, mai spune dir. Georgeta Gogeanu.

Anna nu a fost până acum sancţionată pentru niciuna dintre postările sale de pe Facebook. „Nu a fost sancţionată niciodată pentru că nu am considerat că avem motive să facem asta. Este o fire rebelă. Ea, de exemplu, nu a dorit să semneze contractul educaţional cu şcoala. Nu îi place nicio activitate de la şcoală, nici măcar cele sportive. În rest ea respectă oarecum regulamentele, unele teme, nu pe toate, pentru că unele dintre ele le consideră sub nivelul ei”, mai spune directoarea.