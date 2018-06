FOTO VIDEO DN 72, scăldat în bere. Şoferii au aşteptat mai bine de o oră ca drumul să fie curăţat în urma unui accident

Accidentul a avut loc pe DN 72 Târgovişte - Găeşti, în dreptul comunei dâmboviţene Dragodana. Martorii spun că şoferul unui TIR încărcat ochi cu bere circula cu viteză prea mare. La un moment dat, într-o curbă, încărcătura a intrat în balans, iar şoferul nu a mai putut controla mastodontul. S-a ciocnit cu un alt TIR care venea din sens opus, iar sute de lăzi de bere s-au răsturnat pe şosea. Oamenii au dat o mână de ajutor pentru a degaja drumul de cioburi şi lăzi, chiar dacă era trecut de miezul nopţii.

"Şoferul a făcut puţin balans în curbă şi toate lăzile de bere s-au răsturnat. N-a fost marfa asigurată şi în momentul în care s-a făcut balans, remorca cu greutate automat s-a balansat. Eu am sărit din pat. Am auzit o buşitură dar am zis că e pană de cauciuc. Când am ieşit am văzut drumul plin cu bere", spune un localnic.

Lăzile de bere au fost la un pas să provoace şi o tragedie, după ce s-au prăvălit peste maşina unor microbişti care veneau de la Ploieşti, acolo unde naţionala României a jucat împotriva Finlandei. Din feririce, nimeni nu a fost rănit.

Circulaţia rutieră a fost blocată mai bine de o oră, timp în care pompierii au curăţat drumul de cioburi şi lăzi de bere. În tot acest timp s-a format o coadă de sute de maşini. Şoferul TIR-ului care se face vinovat de producerea accidentului va fi sancţionat de Poliţie pentru fapta sa.