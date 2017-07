CORB Adventure Days 2017, la Târgovişte. Trei zile de adrenalină şi mult noroi

CORB Adventure Days 2017 se va desfăşura pe durata a 3 zile pe fosta reşedinţă domnească a Ţării Româneşti.

"Curtea Domnească devine în această perioadă capitala off road-ului românesc. În perioada competiţiei, cei mai buni sportivi din Campionatul Naţional de Off Road se vor întrece în cele mai spectaculoase probe, organizate pe 4 clase: Standard A, Standard B, Open & Extrem. Va fi o clasă separată şi pentru sportivii ce vor concura cu vehiculele side by side", arată organizatorii.

Spectatorii vor putea vedea maşinile de concurs, în fiecare seară începând cu 20 iulie, pe platoul din Piaţa Tricolorului. Cu această ocazie, tot în Piaţa Tricolorului vor fi expuse şi câteva dintre cele mai spectaculoase vehicule Can-am ale companiei Euronautica Internaţional. Gama 2017 BRP Can-am prezentă la Târgovişte, va include modelele ATV Outlander 1000 cmc, ATV Renegade, SSV Maverick X3 şi SSV Traxter.

Startul oficial în concurs va fi din Piaţa Tricolorului, vineri 21 iulie începând cu ora 9.30.

Duminică, 23 iulie, începând cu orele 10:00, în zona situată între benzinăria Mol (de la ieşirea spre Pucioasa) şi complexul Rezidenţial Class Park (str. Mihai Bravu nr.1, Târgovişte) va avea loc ultima probă din cadrul concursului, Trialul urban, probă extrem de spectaculoasă şi la îndemâna spectatorilor.

După încheierea probei de Trial, va urma un concurs marca Euronautica Internaţional. 5 dintre cei mai norocoşi participant, vor putea întră pe terenul de off road cu modelul SSV Maverick X3, sub îndrumarea unui pilot.





Program

Vineri, 21 iulie 2017 – ziua 1 concurs

09:30 – startul oficial (din Piaţa Tricolorului)

18:30 – finish ziua 1 de concurs (întoarcere în Piata Tricolorului)

Sambătă, 22 iulie 2017 – ziua 2 concurs

09:45 – pornire în coloană (din Piaţa Tricolorului)

18:30 – finish ziua 2 de concurs

Duminică, 23 iulie 2017 – ziua 3 concurs (Trial)

09:45 – deplasare în coloană de la Hotel Valahia/PiataTricolorului la Trial

10:30 – start Trial (terenul aflat între benzinăria Mol – ieşirea dinspre Pucioasa & complexul residential Class Park)

13:30 – terminarea Trialului (estimare)

13:30 – Concurs Can-am, cu modelul SSV Maverick X3

14:00 – Festivitatea de Premiere