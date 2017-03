Compozitorul melodiilor celebre ale lui Ion Dolănescu. „De multe ori primeam mai multe buchete de flori“

"Eram foarte îndrăgit pe scenă şi de multe ori primeam mai multe buchete de flori de la doamne şi domnişoare decât Dolănescu. Am fost prieten la cataramă cu el, pentru că pe unde mergeam dormeam în aceeaşi cameră. Cariera mea s-a termiant relativ devreme, până în 30 de ani, pentru că m-am însurat, iar soţia mea nu mă mai lăsa să plec de acasă", ne-a spus Radu Constantin. "Eram foarte îndrăgit pe scenă şi de multe ori primeam mai multe buchete de flori de la doamne şi domnişoare decât Dolănescu. Am fost prieten la cataramă cu el, pentru că pe unde mergeam dormeam în aceeaşi cameră. Cariera mea s-a termiant relativ devreme, până în 30 de ani, pentru că m-am însurat, iar soţia mea nu mă mai lăsa să plec de acasă", ne-a spus Radu Constantin.

Eram porecliţi „comandiri”

Radu Constantin a început încă de la grădiniţă să cânte. A moştenit asta de la tatăl şi bunicul său, care cântau la fluier. “D-asta eram porecliţi <<comandiri>>. Taica mare, la el, comanda cu fluierul. Am învăţat multe instrumente: muzicuţă, drâmbă, fluier, pian, chitară, acordeon, nai, mocarină, cimpoi, clarinet. Mă duceam la nuntă şi cântam la o sumedie de instrumente şi lumea mă plăcea, pentru că făceam spectacol” spune acesta.

Din ‘72 până în ‚76 a fost najat la Ansamblul Chindia din Târgovişte şi după aceea a cântat Armată din Bucureşti, unde a fost colaborator.

“M-am plimbat prin toată ţara, dar şi Europa. Am fost la Moscova, unde am văzut mumia conservată a lui Lenin, am fost la catacombele din Kiev, dar şi alte ţări”, povesteşte Radu Constantin.

Familia i-a pus capăt carierei de artist

“Din cauza familiei m-am lăsat de muzică. După câţiva ani de umblat prin lume m-am căsătorit şi s-a rupt filmul. După asta am început să fac brigăzi artistice pe vremea lui Ceauşescu. Mi-am schimbat ocupaţia. Am luat locul I pe ţară de vreo cinci ori. Eram comedianţi, lăudam partidul, flamura, aşa era atunci. Eu făceam textele pentru comedii”.

Compozitorul lui Dolănescu

Până să se însoare, Radu Constantin a fost un arginst viu pentru Ion Dolănescu. Mergea cu el în concerte şi de multe ori era cap de afiş alături de el. Nu de puţin ori, Dolănescu ridica publicul în picioare cu pise compuse de el.

“Am compus foarte mult la viaţa mea şi chiar şi Ion Dolănescu a folosit multe din melodiile mele. I-am compus multe piese, dar multe mi le-a luat el. <<De te întreab-un val de vânt” ar fi cea mai cunoscută piesă a mea cântată de el, dar el mi-a schimbat textul puţin. Mai este <<Vezi soartă cum m-ai blestemat>>. Sunt mulţi artişti care mi-au cântat piesele. Cred că am vreo 300 de piese compuse. Am compus mai mult despre mamă şi despre iubire. Pe Dolănescu nu m-am supărat că mi-a luat piesele, pentru că a fost cel mai mare cântăreţ al României şi mi-a fost şi prieten. Eram prieteni, eu dormeam cu el în cameră când mergeam la spectacole. Am fost foarte bun prieten cu el şi l-am condus şi pe ultimul drum, la înmormântare”, spune el.

În opinia sa, Dolănescu a fost unic şi ca el nu se va naşte. “Când eram cu Dolănescu pe stradă eram privit din toate părţile. Unde se ducea Dolănescu se lăsa cu geamuri sparte, era iureş. Eram cu el pe afiş şi aveam şi eu succes pe lângă el. Dolănescu a fost mare datorită vocii sale. Nu se va mai naşte artist ca el. Pentru mine, el a avut cea mai bună voce de muzică populară din istorie. Dolănescu este al doilea om în istoria României care a fost plâns de atâta lume la înmormântare. Prima a fost Maria Tănase (1963), al doilea Dolănescu (2009) şi al treilea Gherghiu Dej (1965)”, crede fostul artist.

Radu Constantin a absolvit Şcola Populară de Arte din Târgovişte. Sa lăsat de muzică în glorie, la doar 28 de ani, dar nu a stat cu mâinile în sân. Are diplome în multe meserii. A urmat o şcoală postliceală de contabilitate şi a devenit inspector de arhivare la Federal Cop. De asemenea, are o diplomă de radiotelegrafist (avioane şi vapoare), bucătar – ospătar şi lăcătuş mecanic în industria constructoare de maşini.

“Muzică am mai cântat, dar nu m-am ţinut de ea. Aţi văzut vreun cântăreţ cu casă frumoasă? Cunosc toate dedesubturile. Am renunţat de dragul familiei. Soţiei nu îi plăcea că eram plecat perioade lungi de timp. Cu brigada eram plecat cel mult trei zile. Am cântat în cariera mea cu Riza Bărculescu, cu Romica Puceanu, Nae Lăzărescu (nr. decedat), Sofia Bicoveancu, Maria Cârneci, Angelica Stoican, Ion Dolănescu şi mulţi alţii. Am făcut imprimări radio în 1873. Din piesele mele s-au inspirat alţii ca Ana Maria Udrică sau Mărin Cornea. Acum i-am dat piesă lui Constantin Măgureanu (Aşa trece viaţa, ca roua dimineaţa), Ciucioiu are de la mine peste 30 de piese. Sunt mulţi artişti care îmi cântă piesele”, mai spune dâmboviţeanul.

Radu Constantin s-a născut pe 20 februarie 1954, în comuna dâmboviţeană Vulcana Pandele.