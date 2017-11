Cazul tânărului ajuns la Spitalul de Oftalmologie pentru care nimeni în afară de medici nu şi-a asumat răspunderea. Monica Pop, către edil. “Să îi fie ruşine”

În opinia Monicăi Pop, edilul ar fi trebuit să aibă drept de semnătură în astfel de cazuri, în care un localnic ajunge la bisturiu şi nu are pe nimeni să semneze pentru efectuarea operaţiei. În cazul de faţă este vorba de un tânăr de 17 ani ajuns, miercuri, 22 noiembrie, la Spitalul de Oftalmologie, după ce a primit o sticlă în ochi în urma unui scandal în familia unui văr de-al său.

Medicul chirurg Monica Pop, de la Spitalul de Oftalmologie din Bucureşti, a intrat în conflict cu autorităţile locale din comuna dâmboviţeană Crângurile, pe care le acuză că nu ştiau despre cazul tânărului de 17 ani. Primarul din Crângurile se arată deranajat de tonul folosit de medicul chirurg în convorbirea telefonică şi susţine că va face plângere penală.

Chirurgul Monica Pop, medic la Spitalul de Oftalmologie din Bucureşti, a descris pe contul personal de Facebook cazul tânărului de 17 ani din comuna dâmboviţeană Crângurile. Potrivit postării, părinţii adolescentului sunt plecaţi în străinătate, iar medicul Pop şi-a arătat nemulţumirea că autorităţile locale din Crângurile nu aveau cunoştinţă despre cazul tânărului, lăsat acasă fără acte legale sau o împuternicire tutelară clară.

În lipsa unei semnături de acord pentru operaţie necesară pentru salvarea ochiului tânărului, medicii de la Bucureşti au fost nevoiţi să semneze chiar ei pentru a putea interveni legal.

“Nu mai pot eu de judecata lui. Face plângere penală pentru ce? Pentru că am avut grijă de un copil de care trebuia să aibă el grijă? Să îi fie ruşine. Mă aşteptam să spună că au avut multe pe cap şi că nu au avut timp să se ocupe de băiat, nu să se certe cu mine pentru că primarul este într-o culpă groaznică. Ei (nr. Primăria) erau obligaţi prin lege să ştie de astfel de copii şi să se ocupe de ei. Uitaţi-vă ce fac alţi primari din ţară. Pe mine mă deranjează foarte tare că nu ştiau de el. Am sunat de mai multe ori să găsesc pe cineva. Secretara habar n-avea de copil, nici nu ştia că există. Noi nu suntem organ de poliţie. Scriem în foaia de observaţie ce ne declară pacientul. El asta ne-a spus, că a picat şi că s-a lovit într-o ţeavă. Oricum nu are importanţă pentru noi ce s-a întâmplat. Are importanţă pentru noi cum s-a rănit pentru că era un potenţial infectogen foarte mare dacă era vorba de ţeavă. Ne confruntăm în permanenţă cu oameni care mint ce s-a întâmplat exact”, a declarat medicul Monica Pop.

“Primarul din comună minorului habar nu avea de existenţa lui şi de ce s-a întâmplat. Niciun telefon de la primărie sau autoritatea tutelară. Am aşteptat să ne sune. 2 zile. Nici vorba! I-am sunat noi! Habar n-aveau. Nu ştiau nimic, nici secretara primăriei, nici Autoritatea Tutelară, nici primarul. Deşi trebuiau să ştie şi să aibă acte şi drept de semnătură pt orice copil cu părinţii plecaţi şi lăsaţi fără acte legale. Secretara a şi ridicat tonul! Să se intereseze? Păi cum ? A zis că de cine să întrebe dacă nu au ştiut nimic???!”, spune Monica Pop pe pagina sa de Facebook

“Am fost informat că acest băiat se află internat la Spitalul de Oftalmologie din Bucureşti. Doamna secretară a intrat în contact cu doamna Monica Pop. I-a relatat faptul că acest copil şi-a spart ochiul într-o ţeavă, dar el a fost implicat într-o altercaţie în neamul lor. Am fost jigniţi toţi din Primărie, ne-a făcut doamna Pop în toate felurile, cum i-a venit dânsei la gură. Atunci eu am sunat-o, dar şi pe mine m-a porcăit fără nicio problemă. Ne-a tot reproşat că noi nu ştim de acel copil, de problema sa. Noi ştim de toţi copiii, dar sunt 1.300 de copii şi nu putem să le cunoaştem numele tuturor. Ne-a făcut incompetenţi, că nu ştim să gestionăm situaţia. Eu îi spun că lucrurile nu vor rămâne aşa. Voi face o plângere penală împotriva dânsei”, ne-a spus Costin Barbu, primarul comunei Crângurile. Medicul Pop s-a mai arătat mirată de faptul că edilul, nici după ce a aflat de caz, nu a mers la spital să vadă în ce stare este băiatul.





"Cum să nu te interesezi de un copil din comună pentru că el, din ce am discutat cu el, mi-a părut un băiat aşezat, respectuos. Mi-a spus că a rămas repetent de două ori şi că nu îl mai primesc. Primarul nici măcar nu ştia că există. Nu s-au interesat de el să îi ducă măcar o plasă de protocale. Ei s-au supărat. M-au sunat colegii în miez de noapte şi m-au întrebat ce facem. Am zis că dacă părinţii sunt în Germania oricum nu au cum să vină în timp util ca să putem salva ochiul ăla, care trebuia operat rapid pentru ca tânărul să nu îşi piardă vederea complet. N-am vorbit urât cu primarul. Într-adevăr, l-am întrebat cum a ajuns acolo, cum e posibil să fii primar, să lucrezi cu oameni şi să fie posibil să nu poţi face nimic pentru el. În alte situaţii similare a semnat primarul. Sunt copii care au fost lăsaţi singuri şi au tutelă primarii. El nici nu ştia că există acest băiat", mai spune medicul.

FOTO Primăria Crângurile

În România, autoritatea tutelară este o instituţie a autorităţilor publice locale, instituţie fundamentată de Codul Familiei. Autoritatea tutelară are atribuţii privitoare la stabilirea şi organizarea tutelei, la supravegherea, controlul şi îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului, participă activ la judecarea cauzelor cu minori, precum şi a prevenirii separării minorului de părinţi.

Practic fiecare primărie ar trebui să aibă un serviciu sau o persoană cu responsabilităţi legate de tutelă. La nivel judeţean (şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti) există un organism suplimentar, DGASPC, care are responsabilităţi complementare în protecţia minorilor împotriva abuzurilor. )

Vederea adolescentului i-a fost grav afecatată. "Niciodată nu o să mai vadă cu acel ochi cum a văzut înainte. Nu se mai poate face mai mult decât atât. Nici la şcoală nu se mai poate duce, e distrus", adaugă Monica Pop.

CITEŞTE ŞI: