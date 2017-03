Ar fi trebuit să aibă parte de aventura vieţii. Zeci de persoane, ţepuite cu mii de euro de agenţia Fun Trip, care se declară în insolvenţă. „Şi-au bătut joc de noi“

Ana lucrează ca make-up artist in Bucureşti. Spune că nici prin gând nu i-a trecut aşa ceva, mai ales că fratele unuia dintre patronii agenţiei a fost coleg cu ea la Şcoala de Televiziune.

Patronii sunt acum de negăsit. Societatea FUN TRIP SRL Bucureşti, cea care administrează agenţia şi site-ul "Funtrip.World", şi-ar fi informat turiştii care achitaseră sume importante pentru sejururi în Africa, Asia şi America de Sud că nu mai poate onora vacanţele şi urmează să intre în insolvenţă.

“A fost prima oară când am apelat la o agenţie pentru a merge într-o vacanţă. Un fost coleg al meu fiind fratele unuia dintre patroni, am avut încredere şi mi-am luat bilet. În octombrie trebuia să plec, dar am amânat plecarea pentru că am avut nişte probleme. S-a reprogramat pentru martie. Între timp am încercat să iau legătura cu firma şi nimic. Am găsit mai multe ştiri despre ţeapa pe care au dat-o, dar şi un grup pe Facebook cu oameni păcăliţi la fel ca mine - Ţeapa Funtrip 2”, spune Ana.

Ea are de gând să îl dea pe patron în judecată şi să depună o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

“La un moment dat ne-am întâlnit câţiva dintre noi şi prin intermediul unuia din pagubiţi ni s-au propus alte excursii. Ni s-a propus o plecare în Africa, dar nu am acceptat pentru că asta presupunea încă 1.500-2.000 de euro, iar condiţiile de cazare erau la cort. Ciudat este că administratorul firmei, Andrei Dinu, declara că nu este capabil să returneze banii dar oferă excursii în schimb! Mă intreb oare cu ce plăteşte noile bilete dacă dânsul nu mai dispune de nici un ban?! Când am cerut şi eu un itinerar al excursiei, retul biletului avionului şi unde voi fi cazată, mi s-a spus că dacă nu-mi place la cort să nu mai vin, că nu imi va plăcea. Acesta a fost răspunsul prietenului administratorului Andrei Dinu, pe nume Mihai Găitan, care mai nou este (ajutorul/interlocutorul) pârâtului!”, mai spune Ana.

De asemenea, sediul agenţiei este închis iar nimeni nu raspunde la telefon sau e-mailuri. Administratorul firmei, Andrei Dinu, mai răspunde din când în când pe Facebook - Messenger cu promisiuni, fără nicio concretizare, spun oamenii!

S-a format un grup restrans al pagubitilor pe Facebook - Ţeapă FunTrip

“O vreme a funcţionat agenţia destul de bine. Avea preţuri bune şi chiar eu am avut prieteni care au fost cu ei şi nu şi-au luat ţeapă. Acum, însă, şi-au bătut joc de noi, de sute de persoane”, mai spune târgovişteanca.

“Cu părere de rău, va informăm că în ciuda tuturor eforturilor noastre, nu am reuşit să finalizăm nicio procedura de preluare a societăţii noastre de către o altă entitate, astfel încât la momentul de faţă ne aflăm în stare de insolvenţă, motiv pentru care niciuna dintre excursiile programate nu va mai avea loc. În zilele ce urmează, vom efectua toate formalităţile necesare pentru a declanşa insolvenţăa societăţiinoastre. Fun Trip este asigurată împotriva stării de insolvenţă având o poliţa de asigurare valabilă deschisă la societatea Omniasig, care înprincipiu va acoperi prejudiciile cauzate. De îndatăce se va pronunţa soluţia de deschidere a procedurii insolvenţei, veţi fi contactaţi pentru a fi despăgubiţi de asigurător. Pentru eventualele sume care nu vor putea fi acoperite de asigurător, vă asigurăm că asociaţii vor face tot posibilul pentru a încerca acoperirea acestor sume din surse proprii. Ne pare extrem de rău pentru situaţia creată şi vă asigurăm de faptul că această nu a fost intenţionată şi că depunem toate eforturile pentru a remedia această problemă. Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţie la adresa de e-mail contact@funtrip.world”, acesta este mesajul pe care l-au primit toţi care au achiziţionat un pachet “promoţional” de la Fun Trip.

Până acum zeci de persoane au depus sesizări la Ministerul Turismului, în timp ce firma de asigurare Omniasig primise până la finalul săptămânii trecute 88 de cereri pentru despăgubire.

"De la apariţia stării de insolvabilitate a agenţiei de turism Fun Trip şi până vineri, 17 februarie, am înregistrat 88 de cereri de despăgubire. Conform procedurilor, urmează completarea tuturor dosarelor de daună cu documentele justificative pentru a putea acorda în cel mai scurt timp despăgubirile”, au precizat, la solicitarea MEDIAFAX, reprezentanţii companiei Omniasig.

Poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism este valabilă în perioada 03.03.2016 -02.03.2017, suma asigurată fiind de 50.000 dolari americani,în conformitate cu prevederile legale.

Obiectul poliţei de asigurare este acoperirea de către asigurator a riscului de neplată a debitului pe care îl are asiguratul faţă de turişti (beneficiarii asigurării), cauzat de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu aceştia, în cazul insolvabilităţii sau falimentului asiguratului.

“Persoanele păgubite care nu au notificat încă daunele vor trebui să contacteze Omniasig la numărul 021-9669 pentru avizarea lor şi pentru întocmirea dosarelor de daună şi completarea acestora cu documentele justificative necesare”, arată reprezentanţii companiei de asigurare.