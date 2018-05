Începe Babel Fast 2018. Programul complet a festivalului care animă pentru 7 zile vechea Cetate de Scaun a Ţării Româneşti

La ediţia cu numărul VIII vor participa 22 de ţări: India, Belgia, Italia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Islanda, Scoţia, Finlanda, Lituania, Polonia, Slovacia, Portugalia, Algeria, Kazahstan, Coreea de Sud, Japonia, Mexic, Rusia, Republica Moldova, Bosnia-Herţegovina, România.

Babel Fast 2018. Timp de 7 zile, între 4 şi 10 iunie, vom avea loc reprezentaţii în următoarele spaţii: Sala Mare, Sala Studio, Casa Sindicatelor, Muzeul de Istorie, Platoul Prefecturii, Curtea Domnească, Parcul Chindia. Spectacolele sunt cu precădere non-verbale, bazate pe GEST – tema de anul acesta şi majoritatea durează aproximativ o oră. Veţi fi martorii unor performanţe actoriceşti uimitoare, care ajutate de mijloace tehnice ingenioase, spun o poveste pe cât de reală, pe atât de sensibilă.

Tema Babel Fast 2018 - Gestul

"Spectacolele vor fi însoţite de întâlnirile matinale Babel, lansări de carte teatrală şi de workshop-uri ale unor profesori de teatru deja cunoscuţi în rândurile artiştilor noştri (Scott Johnston, João Mota), dar şi de ateliere susţinute de: Dimitri Aryupin (Rusia), Aditi Venkateshwaran (India), JeungWoo Son (Coreea de Sud) şi o conferinţă a scenografului Jean-Guy Lecat care a lucrat şi lucrează cu marele regizor Peter Brook. Anul acesta, respectând GESTUL, nu vor fi concerte, dar vor fi spectacole de stradă din Polonia şi Italia şi momente pregătite special pentru BABEL de actorii Teatrului Tony Bulandra", se arată într-un comunicat al Teatrului Tony Bulandra.

La Babel Fast 2018 este nevoie să fii comunicativ

"Într-o lume care a devenit mută în a-şi exprima autenticele trăiri şi surdă faţă de tot ceea ce este lipsit de pragmatism, gestul contează. Un gest poate schimba lumea! La Babel 2018 ne propunem să reflectăm şi să acţionăm prin Gest!"

PROGRAM BABEL FAST 2018

Duminică, 3 iunie

19:00 - Sala Mare, Salonul nr. 6, după A.P. Cehov, regia: Dumitru Acriş, Teatrul Tony Bulandra, România; 2h 15 min (fără pauză)

PROGRAM BABEL 2018

Luni, 4 iunie

18:00 - Sala Mare , Carmen, după Prosper Mérimée, regia: Suren Shahverdyan, Teatrul Tony Bulandra, România; 1h

21:00 - Sala Mare, In Transit (În tranzit), regia: Aditi Venkateshwaran, IAPAR, India; 55 min.

Marţi, 5 iunie

18:00 - Sala Mare, La Magnifica Illusione (Magnifica Iluzie), regia: Andrea Paolucci, Teatro dell'Argine, Italia; 1h

22:00 - Sala Mare, Perhaps, Perhaps... Quizas (Poate... poate), regia: Gabriela Muñoz, Mexic; 1h

22:00 - Piaţa Prefecturii, Eunika in Circus Land (Eunika în Ţara Circului), după Alice în Ţara Minunilor, Scena Kalejdoskop, Polonia; 1h

22:30 - Casa Sindicatelor, Regele Lear, regia: Dumitru Acriş, Kurgan Teatr, Rusia; 2h 20min. (cu pauză)

Miercuri, 6 iunie

18:00 - Sala Mare, Aeterna, regia: Claire Heggen - Elsa Marquet Lienhart, Théâtre du Mouvement, Franţa; 55 min.

19:15 - Sala Studio, Only Bones v1.0 (Fără oase), regia: Thomas Monckton, Kallo Collective, Finlanda; 45 min.

20:00 - Piaţa Prefecturii, Vernissage of the Living Sculptures (Vernisajul Sculpturilor Vii); Scena Kalejdoskop, Polonia; 1h

20:30 - Casa Sindicatelor, À Nos Fantômes (Fantomelor noastre), regia: Tom Boccara, Cie Menteuses, Belgia; 50 min.

22:00 - Sala Mare, Battle of Love (Războiul dragostei), regia: Okbaoui Cheikh, ITRAN, Algeria; 1h

Joi, 7 iunie

18:00 - Sala Mare, COUNTERBODY (O posibilă percepţie a materiei instabile), regia şi coregrafia: Simona Deaconescu, Tangaj Dance, România; 45 min.

19:30 - Casa Sindicatelor, Uniforme, regia: Sabina Scarlat, Compagnie Garage 29, Belgia; 50 min.

20:30 - Muzeul de Istorie, Bring your own SSIP, Havoka Project, regia: Byungwook Jang, Coreea de Sud;

21:00 - Curtea Domnească, Richard III, regia: Kolbrun Bjort Sigfusdottir, Brite Theatre,

UK/Islanda; 1h

22:00 - Sala Mare, 1969: A space Odyssey? Oddity! (1969: Odisee spaţială? Ciudăţenie!), regia: Yu Murai, KPR Theatre, Japonia;

Vineri, 8 iunie

17:00 - Muzeul de Istorie, Hamlet-Mousetrap (Cursa de şoareci), Karagandy region Kazakh

drama theatre named after S.Seyfullin, Kazahstan; 1h

18:00 - Sala Mare, Bertrand`s Toys (Jucăriile lui Bertrand), regia: Dmitri Aryupin, BlackSKYwhite, Rusia; 1h

20:00 - Platoul Prefecturii, Jumpin’ Around (Ţopăind), Django Guerzoni, Italia; 1h

22:00 - Sala Mare, Colecţionarul, regia: Hugo Wolff, Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu/Compania de Teatru-Dans Microbis, România; 1h

Sâmbătă, 9 iunie

17:00 - Muzeul de Istorie, Da alma à barca do inferno (De la suflet la barca iadului), regia: João Mota, Comuna Teatro Pesquisa, Portugalia;

19:00 - Sala Mare, Antigona, regia: Mc Ranin, Teatrul Al. Davila, România; 1h 20 min.

20:00 - Platoul Prefecturii, Jumpin’ Around (Ţopăind) Django Guerzoni, Italia; 1h

20:30 - Clubul Studenţilor, Requiem for Antigone (Recviem pentru Antigona), Tot Value

Theatre, Coreea de Sud; 1h 10 min.

22:00 - Sala Studio, Plex, după texte de Eric Bogosian, Teatrul Municipal Baia Mare; 1h 15 min

22:30 - Parcul Chindia, Othello, după William Shakespeare, regia: Suren Shahverdyan, Teatrul Tony Bulandra; 2h (cu pauză de 10 min.)

Duminică, 10 iunie

18:00 - Sala Mare, To_R (Pomană), regia: Frenák Pál, Teatrul Studio M & Compagnie Pal Frenak, România; 50 min.

19:30 - Muzeul de Istorie, Bring your own SSIP, Havoka Project, regia: Byu ngwook Jang, Coreea de Sud;

20:00 - Platoul Prefecturii, Jumpin’ Around (Ţopăind), Django Guerzoni, Italia; 1h

21:00 - Sala Mare, The hour we knew nothing of each other (Ora în care nu ştiam nimic unul despre altul), regia: Mladen Materić, Teatrul Naţional al Republicii Srpska, Bosnia-Herţegovina; 1h 35 min.

22:00 - Curtea Domnească, Macbeth, după William Shakespeare, Divadlo Kontra, Slovacia; 1h