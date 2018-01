Povestea lui 'nea Adolf, românul botezat de Hitler: „Mama a dat foc certificatului meu de naştere de frica ruşilor“

Localitatea Voievodeasa este un sat din comuna Suceviţa, judeţul Suceava, în care probabil cea mai cunoscută persoană este Adolf Stadler (77 de ani) sau nea Adolf, cum îi spun localnicii. Povestea bătrânului este de notorietate între oamenii din Suceviţa. Nea Adolf, care este încă în putere, a fost botezat de Adolf Hitler, conducătorul Germaniei din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

L-am vizitat pe Adolf Stadler, iar acesta ne-a primit în casa lui cu zâmbetul de buze. Acesta locuieşte împreună cu soţia sa Paraschiva. Născut la data de 25 aprilie 1941, nea Adolf are o poveste de viaţă, care ar putea sta la baza unui film succes.

„Părinţii mei sunt de aici, din Voievodeasa. În 1939, Hitler a dat ordin ca toţi nemţii să fie duşi în Germania. Au fost strânşi toţi, din România şi alte ţări din Europa, iar pe noi ne-au dus în lagăr în Schwangau la finele anilor 1940. Mama când a plecat din Voievodeasa era însărcinată. Când am ajuns acolo în lagăr a început şi războiul, tatăl meu fiind trimis pe front. După ce tatăl meu a fost trimis la război, Hitler a spus că primul copil născut în lagăr, parte bărbătească, el îl va boteza. M-a născut mama şi nu a venit Hitler personal, ci doar adjuncţii lui. I-au adus mamei un cărucior, bani şi mai multe lucruri. Eu am fost botezat cu prenumele lui Hitler, certificatul de botez fiind o foaie mare scrisă cu litere din aur şi semnată de către Adolf Hitler”, a început să ne povestească Adolf Stadler.

Botezul micuţului Adolf a avut loc la sfârşitul lunii mai 1941, la biserica din lagărul din Schwangau, unde au fost adunaţi etnicii germani din estul Europei. În dimineaţa acelei zile, în tabăra respectivă a început să fie o forfotă mare. Numărul militarilor care păzeau lagărul era mult mai mare, iar în zonă au apărut şi câteva plutoane SS.

Prin tabăra nemţilor din estul Europei au început să umble tot felul de zvonuri. Dacă unii susţineau că urmează să aibă loc un control amplu, alţii spuneau că ar fi fost capturat un spion britanic, ce a reuşit să se infiltreze în bază după ce s-ar fi dat etnic german. Totul s-a lămurit în jurul amiezii, când mai multe blindate au intrat în lagăr. Din vehicule au coborât reprezentanţi de-ai lui Adolf Hitler care urmau să ia parte la botezul lui Adolf Stadler. Fuhrer-ul s-a ţinut de cuvânt şi chiar dacă nu a putut să vină personal, trimişii săi l-au botezat în numele său pe micuţul ce provenea din Voievodeasa – Suceviţa.

Doi soldaţi ruşi beţi au vrut să-i omoare familia

Sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial a însemnat o primă lovitură primită de către Barbara Stadler, mama lui nea Adolf. Femeia a fost anunţată că soţul ei, care a fost trimis pe front, a murit, ea rămânând singură cu trei băieţi, dintre care Adolf era cel mai mic. Aceasta a luat decizia de a se întoarce acasă, fiind însoţită de către un consătean din Voievodeasa.

Adolf Stadler în braţele mamei sale Barbara Stadler alături de fraţii săi Peter şi Alfred, FOTO Arhivă personală

„La sfârşitul războiului, eu aveam patru ani. Tata nu s-a mai întors de pe front, iar noi am fost anunţaţi că e mort. Mama i-a spus unui german Bongart, tot din Voievodeasa, hai în România că acolo e de trăit. El avea o casă aici în sat. Ne-am întors înapoi acasă, am trecut prin Polonia, unde am fost cazaţi peste noapte într-o casă, deoarece veneau ruşii şi ne controlau de acte. Mama când a auzit că ne vor controla de acte, a dat foc certificatului meu de naştere semnat de Adolf Hitler”, a mai spus Adolf Stadler.

Bătrânul ne-a mai povestit că în drum spre România, pe când se aflau în Polonia, au fost la un pas de moarte, după ce doi soldaţi ruşi, aflaţi într-o stare avansată de ebrietate, ar fi vrut să-i împuşte, însă au fost opriţi în ultima clipă de către Bongart, viitorul soţ al mamei sale, cu care femeia mai făcut trei copii.

„Mi-a povestit mama că, pe când ne aflam în Polonia, dormeam toţi pe un pat comun mare. Au intrat ruşii în cameră şi au cerut actele. Bongart, care după ce am ajuns acasă s-a căsătorit cu mama, le-a dat actele noastre, iar soldaţii ruşi, care erau beţi, au spus că ne împuşcă pe toţi. Eram două familii, nişte verişorii de-ai mei, o mătuşă de-a mea, un uncheş de-al meu. Ne-au pus pe toţi în picioare pe pat şi unul cu puşca automată când să tragă a fost oprit de Bongart, toate gloanţele ducându-se în tavan. Bongart ne-a spus în nemţeşte culcat, iar ruşii au crezut că ne-au împuşcat şi că suntem morţi, după care au plecat. A doua zi, Bongart s-a dus la Primărie şi a spus ce a păţit. A doua seară, a venit armata şi când au venit ruşii ăia i-au împuşcat. Pe urmă, ne-au dat drumul şi nouă şi am venit în România. Când am ajuns acasă, pe Bongart nu l-au mai lăsat să meargă în casa lui, ne-au primit o vecină de-a lui, unde am stat o perioadă”, a mai arătat nea Adolf.

Când au ajuns în România, Barbara Stadler i-a făcut acte noi fiului său cel mic. Femeia nu a mai trecut prenumele Adolf pe certificatul de naştere de frica ruşilor, care încă mişunau prin Voievodeasa, în actele româneşti nea Adolf numindu-se Ernst Stadler. Abia după ani de zile, bărbatul a mers în Germania, unde a reuşit să obţină cetăţenia germană, având chiar şi paşaport emis de autorităţile germane. Bătrânul nu a vrut nici măcar o clipă să rămână în ţara natală, el dorind să moară în casa lui din Voievodeasa.

Şi-a întâlnit tatăl natural când avea vârsta de 54 de ani

La ani buni după ce a revenit în ţară, Adolf Stadler a aflat că tatăl său nu a murit în război şi că acesta trăieşte în Germania. Totul a ieşit la iveală după ce un fratele de-al său a suferit un accident, în urma căruia şi-a pierdut o mână.

Mathias Stadler, tatăl lui Adolf Stadler, FOTO Arhivă personală

„Cred că în anul 1963, un frate de-al meu a suferit un accident şi din nefericire şi-a pierdut una dintre mâini. Atunci, prin intermediul celor de la Crucea Roşie, am aflat că tatăl meu, Mathias Stadler, trăieşte şi că acesta locuieşte în Germania. Tata chiar l-a chemat pe fratele meu la el acolo pentru a-l ajuta cu o proteză pentru braţ. Eu am ajuns în Germania, abia după Revoluţie, întâlnindu-mi tatăl pentru prima dată pe când aveam 54 de ani. Din păcate, tata avea să moară doi ani mai târziu, în anul 1997, fiind îngropat în Germania”, a mai povestit Adolf Stadler.

Bătrânul, care este extrem de ataşat de Bucovina şi mai ales de satul său Voievodeasa, a precizat că nu ar da niciodată România pentru Germania, deşi acolo locuiesc doi dintre fii săi şi trei fraţi.

„După ce am mai crescut m-am ocupat cu creşterea cailor şi am lucrat la fabrica din Suceviţa până am ieşit la pensie. Am doi băieţi în Germania, unul în Mangalia şi o fată aici în Suceviţa. Am fost în Germania, unde locuiesc şi trei dintre fraţii mei, dar mie nu îmi place acolo. Nu mi-a plăcut acolo pentru că oamenii sunt reci. Am lucrat în Germania, dar la muncă oamenii sunt în regulă, te ajută, însă după ce ai plecat de la serviciu, pur şi simplu trec pe lângă tine pe stradă şi se fac că nu te cunosc”, a menţionat nea Adolf.

Alte ştiri pe această temă:

„Stylistul“ lui Hitler. Personajul pe care l-a copiat dictatorul în speranţa de a-i călca pe urme

Secretele originii lui Hitler. Tatăl dictatorului nazist era un bastard căsătorit cu propria nepoată. Avea origini slave şi evreieşti

Urmaşii lui Hitler. Nepotul care l-a înfruntat pe temutul Führer şi a luptat în armata SUA contra naziştilor