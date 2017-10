Odiosul Carl Panzram: „Am omorât 21 de oameni şi am violat peste 1.000 de tineri. Pentru toate aceste lucruri nu-mi pare rău“

Născut în East Grand Forks, Minnesota, fiul imigranţilor prusaci, Johann şi Matilda Panzram, Carl a fost crescut în ferma familiei sale, alături de cei cinci fraţi ai săi. În anul 1903, la vârsta de 11 ani, acesta a furat o bucată de tort, mere şi un revolver din casa unui vecin. La scurt timp după aceea, părinţii l-au trimis pe tânărul Carl la o şcoală de corecţie din Minnesota. În timp ce era acolo, el a fost bătut, torturat şi violat de către angajaţii unităţii. Panzram a urât atât de mult acel loc de tortură, încât i-a dat foc, fără să fi fost prins.

La sfârşitul anului 1905, Panzram a fost eliberat din şcoala de corecţie. În adolescenţă, el avea probleme cu consumul de băuturi alcoolice, comiţând de asemenea mai multe furturi şi tâlhării. Carl a fugit de acasă la vârsta de 14 ani. El îşi ducea veacul prin trenuri, susţinând mai târziu că într-un tren a fost violat de un grup de boschetari.

În anul 1907, la vârsta de 15 ani, după ce s-a îmbătat într-un bar din Montana, Panzram s-a înscris în armata americană. La scurt timp după aceea, el a fost condamnat pentru furt şi a executat doi ani de închisoare, fiind închis în cazarma disciplinară din Fort Leavenworth. Carl Panzram avea să susţină câţiva ani mai târziu că orice urmă de bunătate a fost distrusă în timp ce a fost închis la Leavenworth.

După eliberare, acesta şi-a reluat cariera de hoţ, furând orice de la biciclete până la yachturi. El a fost prins şi închis de nenumărate ori. În timp ce era încarcerat, Panzram a atacat de multe ori gardienii penitenciarelor şi a refuzat să urmeze ordinele lor. Aceştia s-au răzbunat pe el, supunându-l la tot felul de pedepse, după ce îl băteau bine.

În autobiografia sa, Panzram a scris că i-ar fi violat adesea pe tinerii pe care i-a jefuit. Anii grei de muncă din închisorile în care a fost închis, l-au transformat pe acesta într-o brută ce reuşea să-i învingă pe majoritatea oamenilor care ajungeau să devină victimele sale.

La data de 1 iunie 1915, Panzram a spart o casă din Astoria –Oregon, însă a fost arestat în scurt timp, după ce a fost prins în timp ce încerca să vândă mai multe dintre bunurile furate. El a fost condamnat la şapte ani de închisoare, fiind încarcerat în Penitenciarul de Stat din Oregon. Şeful închisorii, Harry Minto, era de părere că tratamentul dur aplicat deţinuţilor, presărat cu bătăi şi izolări, ducea la disciplinarea acestora. La sfârşitul anului 1915, Panzram l-a ajutat pe colegul său de celulă, Otto Hooker, să evadeze. În timp ce încerca să scape de după gratii, Hooker l-a ucis pe Minto, marcând astfel prima implicare a lui Panzram într-o crimă.

Carl Panzram a evadat şi el din penitenciarul din Oregon la data de 18 septembrie 1917, însă a fost prins în scurt timp. În dimineaţa zilei de 12 mai 1918, el a scăpat din nou după ce a tăiat barele de la celula sa. Acesta s-a urcat într-un tren de marfă şi s-a îndreptat spre est. Carl a început să folosească numele John O'Leary, renunţând totodată şi la mustaţă.

21 de morţi şi 1.000 de tineri violaţi

În luna august a anului 1920, Panzram a dat o spargere la domiciliul din New Haven, Conecticut, al Secretarului de Război, Wiiliam Taft, pe care îl considera responsabil pentru perioada petrecută în închisoarea din Leavenworth. Acesta a furat o cantitate mare de bijuteiri, bani, precum şi un pistol. Din acel moment a început cariera de criminal în serie a lui Panzram. Cu banii furaţi de la Taft, el a cumpărat un yacht. Panzram a început să îmbete marinarii pe care îi întâlnea în barurile din New York, îi ducea cu yacht-ul în larg, unde îi viola şi apoi îi împuşca cu pistolul lui Taft, după care le arunca cadavrele în ocean.

Seria crimielor ce îi viza pe marinarii din New York a luat sfârşit după ce yacht-ul lui Panzram s-a scufundat. Pentru a scăpa de poliţiştii aflaţi pe urmele sale, acesta s-a urcat pe un vapor şi a plecat în Luanda, capitala Angolei. Cât timp s-a aflat acolo, el a violat şi ucis un băiat în vârstă de circa 11 ani.

„Creierul lui a ieşit pe urechi, iar când l-am părăsit arăta de parcă nu poate fi mai mort decât atât niciodată”, mărturisea Carl Panzram. De asemenea, criminalul american a mai susţinut că a închiriat o barcă pe care lucrau şase localnici. Aceştia au sfârşit şi ei prin a fi împuşcaţi, corpurile lor fiind aruncate la crocodili.

După ce s-a întors în Statele Unite ale Americii, Panzram a afirmat că a violat şi ucis doi băieţi. Pe unul l-a lovit cu o piatră până ce şi-a dat ultima suflare, iar pe celălalt l-a sugrumat. În luna iunie a anului 1923, acesta a comis o nouă crimă, după ce a împuşcat un bărbat cu pistolul şefului poliţiei din New Rochelle, New York, pe care l-a furat de pe yacht-ul acestuia. Panzram a fost arestat în anul 1928, ocazie cu care a mai recunoscut o crimă comisă în Baltimore şi alte două în Philadelphia.

În anul 1928, Panzram a fost arestat pentru furt în Washington. În timp ce era interogat, el a mărturisit că a omorât doi băieţi. Pentru faptele sale, acesta a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. După ce a ajuns la Penitenciarul Federal din Leavenworth, el l-a avertizat pe directorul închisorii că primul om care îl va deranja va fi omorât. Panzram a fost angajat la spălătoria penitenciarului, iar în dimineaţa zilei de 20 iunie 1929, l-a ucis în bătaie, cu o bară de fier, pe şeful spălătoriei. Pentru această faptă, criminalul a fost condamant la moarte.

Panzram a primit mai multe oferte din partea activiştilor pentru drepturile omului, însă el le-a răspuns: „Singura mulţumire pe care o veţi primi vreodată de la mine pentru eforturile pe care le-aţi depus în numele meu este că vă doresc să aveţi un gât, iar eu să am mâinile pe el”.

În timpul procesului în care a fost condamnat la moarte, Panzram s-a împrietenit cu gardianul Henry Lesse, căruia i-a oferit mai multe materiale scrise în care îşi povestea crimele comise.

„În viaţa mea am omorât 21 de oameni, am comis mii de spargeri, jafuri şi incendieri şi, nu în ultimul rând, am violat peste 1.000 de tineri. Pentru toate aceste lucruri, nu-mi pare rău”, şi-a început aşa – zisă autobiografie Carl Panzram.

Acesta a fost spânzurat la data de 5 septembrie 1930. În timp ce gardienii încercau să-i pună o pânză neagră pe cap, Panzram l-a scuipat în faţă pe călăul său. Când i s-a cerut să-şi spună ultimele cuvinte, el a spus: „Grăbeşte-te nenorocitule! În timp ce tu te fâţâi pe aici aş fi putut spânzura o duzină de oameni”.

Alte ştiri pe această temă:

Criminalul în serie care a ucis patru femei luate la autostop, de negăsit de 17 ani. Ce pistă nouă urmăresc anchetatorii

Obsesiile bolnave ale celor mai sângeroşi cinci criminali din istorie. Unii făceau bani din cadavre, alţii îşi găteau victimele

Un ucigaş graţiat de Ceauşescu s-a tranformat în criminal în serie