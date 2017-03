Echipajul de robotică al Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Suceava s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotică din SUA

Faza naţională a celei mai mari competiţii de robotică pentru licee şi-a desemnat câştigătorii. Această competiţie a purtat numele de BRD First Tech Challenge România powered by Vodafone şi s-a derulat la Sala Polivalentă Bucureşti, pe parcursul a trei zile foarte dense în activităţi (inspecţii ale roboţilor, formarea şi concurarea în cadrul unor alianţe, calificarea în finale şi derularea acestra, colaborarea continuă între echipe, interacţiunea cu publicul etc.).

Competiţia a dorit să stimuleze atelierele tehnice din cadrul şcolilor din România, să dezvolte la elevi aptitudini aplicative în robotică, cum ar fi: proiectarea, construirea, programarea şi manipularea unor roboţi cu dimensiuni standard. Aceştia au trebuit proiectaţi pentru a fi capabili să adune, să arunce şi să depoziteze bile într-un perimetru central al unui teren de joc şi să interacţioneze cu anumite zone laterale ale terenului.

În finală, elevii au realizat alianţe, în funcţie de compatibilităţi, caracteristici tehnice ale roboţilor, abilităţi de joc ale driverilor, dar şi în funcţie de prieteniile stabilite între echipe şi au colaborat astfel încât punctele tari ale fiecărui robot să constituie atuul alianţei din care el a făcut parte.

Concursul First Tech Challenge România, aflat la prima ediţie, a decernat 11 categorii de premii. Echipa Colegiului Naţional Petru Rareş din Suceava a obţinut premiul I la categoria INSPIRE şi, datorită acestuia, calificarea la faza internaţională a concursului, care va avea loc la sfârşitul lunii aprilie în SUA, în oraşul St. Louis.

Componenţa echipei sucevene este următoarea: Tudor Andronic – coordonator de echipă, Raul – Alexandru Hănţăscu, Robert Policiuc, Dragoş Sălăgean, Cristian Gherman, Miruna Chirilă, Irina Elena Popescu, Bogdan Tailup, Matei Barbă, Daniel – Cristian Policiuc, Filip Mihăluţ, Ştefan Şovea.

Echipa este coordonată de Anca Viorica Greculeac, profesor de fizică şi director adjunct al Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Suceava şi de Victor Şutac – profesor de fizică, coordonator al cercului interdisciplinar NEXUS-T-SV, preşedinte al Societăţii Ştiinţifice Cygnus – Centru Unesco.

