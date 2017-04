Criminalii în serie deveniţi scriitori după gratii. Clovnul ucigaş, Fiul lui Sam şi Spintecătorul din Gainesville au scris cărţi în închisoare

John Wayne Gacy (1942 – 1994), cunoscut drept „Clovnul Ucigaş”, a fost un criminal în serie american ce a fost condamnat la moarte pentru că ar fi violat şi omorât nu mai puţin de 33 de băieţi. Odioasele crime au fost săvârşite în perioada 1972 – 1978, multe dintre victimele sale fiind racolate de la petrecerile de copii unui Gacy îi distra pe cei mici, deghizându-se în clovn.

Sub podeaua locuinţei sale, poliţiştii au găsit 29 de cadavre ale tinerilor omorâţi de „Clovnul Ucigaş”, trupurile neînsufleţite ale celorlalte victime fiind descoperite în râurile din apropierea oraşului Chicago. John Wayne Gacy a fost condamnat la moarte, fiind executat prin injecţie letală la data de 10 mai 1994, după 14 ani petrecuţi după gratii.

În perioada în care a fost închis, acesta a scris cartea „A question of doubt”, în care îi acuza pe procurorii şi poliţiştii ce s-au ocupat de cercetarea sa că i-ar fi pus în cârcă şi alte crime ce nu aveau nicio legătură cu el. Cartea lui Gacy a fost publicată în anul 1992, cele 500 de exemplare vânzându-se ca pâinea caldă.

Donald Henry „Pee Wee” Gaskins (1933 – 1991) a fost un criminal în serie american. Acesta a omorât mai mulţi autostopişti pe care i-a luat cu maşina de pe autostrăzile din sudul Statelor Unite ale Americii. Printre victimele sale s-a numărat şi o nepoata de-a sa, în vârstă de 15 ani, pe care înainte de a o ucide a şi violat-o.

Se presupune că Gaskins ar fi omorât în perioada 1969 – 1975, în jur de 100 de persoane. El a fost prins după ce un complice de-al său a declarat la Poliţie că a luat parte la două din crimele comise de „Pee Wee”. Donald Gaskins a fost condamnat la închisoare pe viaţă, însă la data de 6 septembrie 1991 a fost executat pe scaunul electric. Trebuie menţionat faptul că în perioada petrecută după gratii, criminalul american şi-a continuat seria de omoruri, ucigându-şi un coleg de celulă.

Donald Gasckins, criminalul în serie ce a scris cartea „Final Truth”. FOTO www.wickedhorror.com

În timpul petrecut în închisoare, Gaskins şi-a scris autobiografia, cartea fiind publicată sub numele „Final Truth”. Aceasta este una dintre cele mai sângeroase autobiografii, criminalul în serie motivând omorurile săvârşite prin faptul că avea o minte deosebită ce îi oferea dreptul să ucidă.

Ian Brady (1938) şi Myra Hindley au omorât cinci băieţi în oraşul Manchester din Anglia. Victimele, cu vârste cuprinse între 10 şi 17 ani, au fost ucise, în perioada 1963 – 1965, nu înainte de a fi agresate sexuale. Trupurile a trei dintre tinerii asasinaţi cu brutalitate au fost găsite îngropate într-o mlaştină din nordul Angliei.

O altă victimă a fost descoperită în casa lui Brady, în timp ce cadavrul celui de-al cincilea adolescent omorât nu a fost găsit nici până în ziua de astăzi. Brady şi Hindley au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă. Dacă femeia a murit în închisoare, în anul 2002, Brady se află închis într-un spital de maximă securitate din Ashworth.

Criminalul în serie Ian Brady. FOTO www.bbc.com

În perioada petrecută în spitalul de psihiatrie, Ian Brady a scirs cartea „The Gates of Janus: Serial Killing and Its Analysis by the Moors Murderer Ian Brady”, în care îşi descrie crimele, vorbind totodată şi despre alţi criminali în serie precum Ted Bundy.

Danny Rolling (1954 – 2006), cunoscut şi ca Spintecătorul din Gainesville, a fost un criminal în serie ameircan ce a omorât în vara anului 1990 cinci studente în Gainesville – Florida. După ce a fost prins de poliţişti, acesta a recunoscut că, la data de 4 noiembrie 1989, a măcelărit o familie formată din trei persoane, în Shreverport – Louisiana.

În sarcina sa a mai fost reţinută şi o tentativă de omor a cărei victimă a fost tatăl său, fost poliţist. Rolling a recunoscut omorârea a opt persoane fiind condamnat la moarte în anul 1994. El a fost executat prin injecţie letală în 2006.

Danny Rolling, Spintecătorul din Gainsville. FOTO www.serialkillersschoolshooters.com

Înainte de a fi executat, Danny Rolling, ajutat de scriitoarea Sondra London, şi-a scris autobiografia „The Making of a Serial Killer”. Cartea a fost publicată în luna noiembrie a anului 1996, conţinutul fiind unul foarte violent. Familiile victimelor i-au dat în judecată pe Rolling şi London pentru că au publicat această carte, aceştia fiind obligaţi la plata unor daune morale în valoare de peste 10.000 de dolari.

David Berkowitz (1953) este un criminal în serie american, care în perioada 1976 – 1977 a omorât şase persoane în New York. Crimele sale au băgat panica printre newyorkezi. Cunoscut ca „Fiul lui Sam”, Berkowitz a fost arestat la data de 10 august 1977, la 11 zile distanţă de ultima sa crimă. Pentru faptele sale, acesta a fost condamnat la 365 de ani de închisoare.

Criminalul în serie David Berkowitz. FOTO www.nydailynews.com

În închisoare, David Berkowitz s-a transformat într-o persoană foarte credincioasă, scriind cartea „Son of Hope”. Acesta explică cum o persoană ce şi-a „vândut” sufletul diavolului se poate întoarce la Dumnezeu. Criminalul în serie din New York este un deţinut model, Berkowitz oferind banii obţinuţi din vânzarea cărţii sale familiilor victimelor sale.

Charles Kembo (1972) a ajuns din Africa în Canada în anul 1989. În anul 2010, acesta a fost condamnat la închisoare pe viaţă după ce în perioada 2002 – 2005 şi-ar fi ucis soţia, amanta, fiica vitregă şi partenerul de afaceri. Soţia sa a dispărut la începutul anului 2003, Ardon Samuel, partenerul său de afaceri a fost găsit spânzurat şi castrat într-un parc din Vancouver, în timp ce amanta sa şi fiica sa vitregă au fost descoperite în saci de gunoi.

Criminalul în serie Charles Kembo. FOTO www.vancouversun.com

După ce a fost condamnat la închisoare pe viaţă, Kembo a scris cartea „The Trinity of Superkidds”, publicată în anul 2010. Acesta vorbeşte despre mai mulţi tineri ce au reuşit să supravieţuiască apocalipsei şi care trebuie să se descurce pe o planetă unde nu există apă.

Robert William Pickton (1949) este un criminal în serie canadian, cunoscut până la incriminarea sa drept un multimilionar ce avea mai multe ferme unde creştea porci. În anul 2007, Pickton a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru că a omorât şase femei. În timpul procesului, canadianul a recunoscut în faţa unui coleg de celulă, care era poliţist sub acoperire, că ar fi ucis nu mai puţin de 49 de femei, reuşind să fie prins înainte de comite crima cu numărul 50.

Criminalul în serie Robert Pickton. FOTO www.bbc.com

În anul 2016, Robert Pickton şi-a publicat memoriile în cartea „Pickton: In His Own Words”. Acesta scria în carte că nu este vinovat de comiterea crimelor, stârnind un scandal monstru. Editura Outskirts Press, cea care a publicat cartea, a scos de pe piaţă cartea lui Pickton, cerându-şi totodată iertare de la rudele victimelor acestuia.

Herman Webster Mudgett (1861 – 1896) este considerat primul criminal în serie din era modernă. Cunoscut sub numele de Doctorul Henry Howard Holmes, acesta a recunoscut că a comis 27 de crime, deşi numărul victimelor s-ar ridica undeva la 200. El îşi ducea victimele în hotelul său aflat în apropiere de Chicago, unde le ucidea cu brutalitate. Mudgett a fost executat prin spânzurare în anul 1896.

Criminalul în serie Herman Mudgett. FOTO www.findagrave.com

Înainte de a muri, acesta a publicat cartea „The Strange Case of Dr. H.H. Holmes”, în care vorbeşte despre viaţa sa. Cartea oferă detalii îngrozitoare despre cum o minte bolnavă poate ucide fără remuşcări sute de oameni.

Shinichirou Azuma (1982), cunoscut drept Seito Sakakibara, este un japonez ce a devenit criminal în serie la vârsta de 14 ani. În anul 1997, acesta a omorât un băiat de 11 ani, pe care l-a decapitat, precum şi o fetiţă de doar 10 ani. Sakakibara a spus că s-a săturat să omoare pisici aşa că a trecut la oameni.

Criminalul în serie japonez Seito Sakakibara. FOTO www.marat-makhanov.blogspot.ro

Japonezul a fost eliberat la sfârşitul anului 2004. După ce a devenit liber, el a scris cartea autobiografică „Zekka”, trimiţând familiilor victimelor sale câte un exemplar, însoţit cu un bilet, prin care îşi cerea iertarea pentru crimele comise. Banii obţinuţi din vânzarea cărţii, undeva la 1,5 milioane de dolari au ajuns în conturile rudelor copiilor ucişi.

Gerard John Schaefer (1946 – 1995) a fost un criminal în serie din Florida. El a fost băgat în închisoare în anul 1973, poliţiştii reuşind să probeze două dintre crimele acestuia. Schaefer este suspectat că ar fi omorât mai mult de 30 de femei şi tinere. El a fost înjunghiat mortal de colegul său de celulă.

Criminalul în serie Gerard Schaefer. FOTO www.latelanera.com

Scriitoarea Sondra London, cea care a publicat memoriile lui Danny Rolling, l-a ajutat şi pe Schafer să publice în anul 1990 cartea „Killer Fiction”. Acesta povesteşte cum şi-a torturat cele 34 de victime, dar şi că a reuşit să-l impresioneze pe cunoscutul criminal în serie Ted Bundy cu faptele sale odioase.

