Criminalii în serie care circulă liniştiţi printre oameni. Patru ucigaşi odioşi sunt liberi după ce au făcut zeci de victime

Un astfel de exemplu este cel al lui Pedro Lopez. Criminalul columbianul a fost condamnat pentru omorârea a nu mai puţin de 80 de fete, însă acesta susţine că ar fi violat şi ucis peste 300 de tinere pe teritoriul a trei ţări – Columbia, Peru şi Ecuador. Povestea lui Pedro Lopez a fost publicată pe larg în mai multe publicaţii din America de Nord.

Ucigaşul columbian cunoscut drept „Monstrul din Anzi” a devenit cunoscut în anul 1980, când i-a condus pe poliţiştii din Ecuador la o groapă, unde erau îngropate 53 de fete cu vârste cuprinse între 9 şi 12 ani. În anul 1983, Pedro Lopez a fost găsit vinovat pentru asasinarea a 110 fete în Ecuador. Acesta a mărturisit că ar fi ucis alte 240 de tinere în Peru şi Columbia.

În anul 1998, criminalul columbian a fost eliberat pentru bună purtare dintr-un spital psihiatric din Ecuador, în care a petrecut 14 ani de zile. În momentul internării, Pedro Lopez a fost expertizat psihiatric, stabilindu-se că nu avea discernământ în momentul comiterii crimelor.

După eliberarea sa, columbianul s-a făcut nevăzut, iar nimeni nu mai ştie mare lucru despre el. Poliţiştii columbieni îl caută şi în ziua de astăzi deoarece se bănuieşte că ar mai fi comis un omor în cursul anului 2002. Se bănuieşte că s-ar afla pe teritoriul Columbiei sau că s-ar fi întors în Ecuador, deşi există voci care susţin că ar fi reuşit să fugă în Statele Unite ale Americii.

Nikolai Dzhumagaliev - Hannibal Lecter sovietic

Nikolai Dzhumagaliev este un criminal în serie condamnat pentru că ar fi ucis, între 1979 şi 1980, şapte persoane pe teritoriul actualului stat Kazahstan. Acesta este acuzat bănuit că ar fi omorât şi mâncat cel puţin nouă femei din zona Amaty.

Criminalul sovietic Nikolai Dzhumagaliez. FOTO www.bizarrpedia.com

„Întotdeauna mi-a plăcut să vânez, am mers de multe ori la vânătoare, dar a fost prima dată când am vânat o femeie. Când am ieşit pe traseul Uzun – agach – Maibulak, am văzut o tânără ţărăncuţă, care era singură. Am simţit cum inima a început să-mi bată şi am alergat după ea. Auzind paşii mei, s-a întors, dar am prins-o şi mi-am pus braţul în jurul ei, târând-o pe marginea drumului. Ea a rezistat, până i-am tăiat gâtul cu un cuţit. Apoi i-am băut sângele. În acel moment, din sat a apărut un autobuz. M-am aşezat la pământ şi m-am chemuit lângă cadavru. În timp ce mă culcam îmi simţeam mâinile reci. După ce autobuzul a plecat, mi-am încălzit mâinile de corpul femeii pe care am dezbrăcat-o goală. I-am tăiat pieptul, am îndepărtat ovarele, am separat pelvisul şi şoldurile. Am băgat acestea în rucsat şi le-am dus acasă. Am topit găsimea, după care au pus resturile într-o maşină de tocat carne şi am făcut găluşte. Am ţinut carnea doar pentru mine, nu am împărţit cu nimeni. O lună mi-a luat să o mănânc pe toată”, aşa şi-a descris prima crimă Nikolai Dzhumagaliev.

În anul 1979, Dzhumagaliev a mai omorât şase tinere, pe care de asemenea le-a mâncat. La data de 21 august 1979, fiind beat, acesta l-a împuşcat accidental pe un amic. Criminalul sovietic a fost arestat, fiind diagnosticat cu schizofrenie. După un an petrecut prin spitale de psihiatrie, Dzhumagaliev este eliberat, întorcându-se în Uzynagash, unde îşi reîncepe seria de crime.

Acesta a fost arestat abia după cea de-a noua crimă a sa. El şi-a invitat mai mulţi prieteni acasă, ocazie cu care unul dintre invitaţi a dat peste un cadavru. Toţi amicii criminalului au rupt-o la fugă, anunţând totodată poliţia despre cele descoperite. Dzhumagaliev se ascunde la locuinţa vărului său, loc în care este găsit la data de 19 decembrie 1980, de către poliţiştii sovietici.

La data de 3 decembrie 1981 are loc procesul lui Dzhumagaliev, care recunoaşte comiterea a şapte crime. Cum fusese diagnosticat anterior cu schizofrenie, el este găsit nevinovat din cauza nebuniei şi trimis la tratament obligatoriu într-un spital de psihiatrie din Taşkent – Uzbekistan.

În anul 1989, criminalul sovietic reuşeşte să scape de sub nasul poliţiştilor în timp ce era transferat într-un alt spital. El este prins abia doi ani mai târziu în 1991. Nikolai Dzhumagaliev a reuşit să evadeze încă o dată în anul 2015, fără să mai fie prins până în prezent. Se bănuieşte că s-ar ascunde undeva în Kazahstan.

Criminala în serie care şi-a violat şi omorât propria soră

Karla Homolka este o criminală în serie din Canada, ce a acţionat împreună cu soţul ei, Paul Bernardo. Cei doi sunt acuzaţi că ar fi violat şi omorât cel puţin trei tinere. Aceasta a devenit cunoscută după ce a fost condamnată pentru că între 1991 şi 1992, ar fi violat şi ucis două fete din Ontariu, precum şi pe sora sa Tammy.

Criminala canadiancă Karla Homolka. FOTO www.mtltimes.ca

Homolka şi Bernardo au fost arestaţi în anul 1993. În 1995, Paul Bernardo a fost condamnat la închisoare pe viaţă. În timpul anchetei, Karla Homolka le-a declarat anchetatorilor că soţul ei a forţat-o să ia parte la cele trei crime şi că ea nu a fost decât un complice. Criminala a ajuns la o înţelegere cu procurorii, fiind condamnată la 12 ani de închisoare.

Presa canadiană au blamat mult această înţelegere, numind-o „Acord cu diavolul”. Înregistrările video ale infracţiunilor au arătat că Homolka a participat mult mai activ la cele trei crime, decât a susţinut în faţa procurorilor.

Aceasta a fost eliberată din închisoare la data de 4 iulie 2005. Karla Homolka s-a stabilit în Quebec, unde s-a recăsătorit şi în prezent are trei copii, cu noul ei soţ.

Taximetristul ce a asasinat o familie întreagă pentru o bicicletă

Nikita Bergenstrom este un ucigaş finlandez ce a comis o triplă crimă în comunitatea suedeză Amsele. Seria de evenimente de au dus la această crimă oribilă a început în anul 1988, după ce a fost eliberat dintr-o închisoare din Turku – Finlanda. El a început să se plimbe prin Suedia şi Finlanda, fără să aibă un rost în viaţă.

Criminalul finlandez Nikita Bergenstrom. FOTO www.alchetron.com

La data de 3 iulie 1988, Bergenstrom a ajuns în Amsele. După căderea nopţii, acesta a furat o bicicletă. El a fost urmărit de către proprietari, Sten Nilsson şi de fiul său Fredrik, în vârstă de 15 ani. Urmărirea s-a încheiat în cimitirul din localitate, unde Sten şi Fredrik Nilsson au fost împuşcaţi cu o puşcă de către Nikita Bergenstrom. Câteva ore mai târziu, Ewa Nilsson, soţia şi mama celor doi suedezi omorâţi, a început să-i caute, fiind şi ea omorâtă în faţa cimitirului. Criminalul a fost prins o săptămână mai târziu în localitatea Odense din Danemarca.

Nikita Bergenstrom a fost evaluat psihiatric, stabilindu-se că avea o personalitatea psihopată. El a fost băgat într-un ospiciu, însă a fost eliberat în anul 2006 după ce s-a constatat că nu mai prezintă niciun fel de pericol pentru societate. După eliberare, acesta şi-a cumpărat o maşină şi s-a transformat în taximetrist colindând întreaga Peninsulă Scandinavă.

