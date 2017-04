Femeia din Bărăgan care s-a apucat de ciclism la 39 de ani şi face performanţă: „Vreau să fiu un model de motivaţie“

Dincolo de saricinile pe care le are de îndeplinit la serviciu, Adriana Ceauşescu îşi face timp pentru mişcare. De fapt, toată viaţa ei până la 40 de ani, vârsta pe care o are în prezent a însemnat sport şi mişcare. La şcoală a alergat pe pista de atletism, iar apoi a fost cooptată să facă parte dintr-o echipă de handbal.



„Am început cu atletismul la Slobozia, mergeam de 3 ori pe săptămână, trebuia să mă trezesc la 7 dimineaţă şi la 8 trebuia să fiu la stadionul municipal, până pe la 10... Apoi după 3 ani de atletism, timp în care am mai făcut o sumedenie de alte sporturi, s-a făcut o selecţie pentru o echipă de junioare de handbal. Eram pregătită pentru sport şi m-au selecţionat şi aşa am început să practic handbalul”, mărturiseşte Adriana Ceauşescu.



De la handbal, la ciclism



De pe terenul cu semicerc, Adriana Ceauşescu a ajuns să participe la competiţiile de ciclism care se organizează la noi în ţară şi în străinătate. Trecerea de la mingea de handba, la bicicletă a fost cauzată de un eveniment mai puţin plăcut. În timpul unui meci, sportiva s-a accidentat, iar pentru recuperare a avut nevoie de o bicicletă medicinală. „Făcând exerciţiile mi-am dat seama că pedalatul înseamnă mişcare şi că pot să-mi continui pasiunea pentru sport şi mişcare, în acest fel. Vreau să fiu un exemplu, un model de motivaţie pentru tinerele care se apucă de ciclism”, susţine sportiva.





La finalul recuperării, Adriana a ales să transforme ciclismul într-un adevărat stil de viaţă. Practic, a devenit nedespărţită de bicicletă. „M-am îndrăgostit atât de tare de bicicletă, încât am decis să merg la muncă pedalând. Făceam pe zi câte 40-50 de kilometri, dus-întors“, ne spune Adriana Ceauşescu.



Campioană naţională la pedalat



Între timp, Adriana Ceauşescu a transformat pasiunea pentru pedalat în performanţă. Este legitimată la Clubul Sportiv „Steaua” şi are numeroase titluri naţionale şi internaţionale, pe care le-a obţinut în urma calificărilor la concursurile de ciclism la care a participat. Cel mai bun rezultat al său a fost o medalie de bronz, pe care a obţinut-o anul trecut la un campionat naţional, desfăşurat la Deva.

S-a clasat pe locul al treilea, reuşind să atingă o viteză de 38 km/h dând din pedale.Tot anul trecut, Adriana Ceauşescu a participat în străinătate la «Tour of Arad», competiţie care se desfăşoară în Israel şi care durează timp de 3 zile. Profesioniştii în pedalat susţin că, în realitate, această cursă este un fel de „Turul Franţei” la o scară mai mică. Ce-şi doreşte sportiva din Bărăgan? Să continue concursul naţional de clicism dedicat doamnelor şi domnişoarelor, pe care l-a realizat în urmă cu doi ani.



„Sunt organizatoarea primului concurs de ciclism feminin din România. Prima dată s-a desfăşurat în 2015, apoi a avut loc şi a doua, în 2016. Trebuie să existe oportunitatea de a transforma acest eveniment într-o tradiţie”, mai spune Adriana Ceuaşescu.